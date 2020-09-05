İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!

İtalya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava, düne kıyasla daha sıcaktı ve 27 dereceyi buldu. Pist sıcaklığı da 40 dereceydi.

Tıpkı dün olduğu gibi seansın çeşitli bölümlerinde sorun yaşayan sürücüler vardı ve pist dışına taşanlar oldu. Ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Son 10 dakikaya girilirken Daniel Ricciardo, aracında sorun olduğunu bildirerek Roggia şikanının çıkışında durdu. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bitime üç dakika kala seans tekrar başladı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kırmızı bayraklardan önce 1:20.089 yapmıştı ve kırmızı bayraklardan sonra seans yeniden başladığında Fin pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Bottas böylelikle sıralama turları öncesinde seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

McLaren oldukça iyi bir seans geçirdi ve temiz turlar atmayı başardı. Carlos Sainz, son bölümdeki zaman turunun ardından 0.2 saniye geride ikinci en hızlı isim olmayı başardı.

İspanyol pilotun ardında, dünkü ikinci antrenman seansını da üçüncü sırada bitiren Lando Norris vardı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren pilotu, takım arkadaşı Sainz'dan 0.1 saniye yavaş kaldı ve seansı üçüncü bitirdi.

Ricciardo, Renault motorlu sürücülerin güçlü gözüktüğü seansta Norris'in 0.007 saniye ardında dördüncü olarak sıralama turları öncesinde umut verici bir performans ortaya koydu.

Avustralyalı sürücünün muhtemel bir yakıt pompası sorunu yaşadığı ve sıralama turlarına yetişebileceği açıklandı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton için temiz bir seans olmadı. İngiliz pilot, turu bir araya getirmekte zorlandığı gibi hem kırmızı bayraktan etkilendi hem de trafik yüzünden yavaşlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak Ricciardo'nun 0.020 sanyie gerisinde beşinci oldu. Ayrıca İngiliz sürücü seansın son dakikalarında, önünde yavaş ilerleyen araçlarla tehlikeli bir yakınlaşma da yaşadı.

Red Bull Honda'dan Max Verstappen, en iyi Honda motorlu sürücüydü. Hollandalı pilot, en hızlı turunu orta lastikle atan tek isimdi ve 0.367 saniye geride altıncı oldu. Onu, takım arkadaşı Alex Albon takip etti.

Fransız sürücü Esteban Ocon, Renault ile sekizinci olurken, bu sonuçla tüm Renault motorlu araçlar ilk sekizde yer aldı.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Sergio Perez tamamladı. Stroll 0.7 saniye yavaş kalırken, Perez 0.8 saniye geride kaldı.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari motoru kullanan sürücüler arasında en iyisi Charles Leclerc'ti. Monakolu pilot 1:20.917 ile 0.8 saniye geride 11. oldu. Sebastian Vettel ise takım arkadaşından 0.3 saniye yavaş kalınca 15. olabildi.

AlphaTauri sürücüleri, son bölümde derecelerini geliştiremeyince gerilemekten kurtulamadılar.

Pierre Gasly 12. olurken, Daniil Kvyat 13. oldu. Bu ikiliyi Romain Grosjean takip etti.

Kevin Magnussen 16. olurken, son dört sırada Kimi Raikkonen, George Russell, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: