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Formula 1 / İtalya GP / Antrenman raporu

İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!

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İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

İtalya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava, düne kıyasla daha sıcaktı ve 27 dereceyi buldu. Pist sıcaklığı da 40 dereceydi.

Tıpkı dün olduğu gibi seansın çeşitli bölümlerinde sorun yaşayan sürücüler vardı ve pist dışına taşanlar oldu. Ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Son 10 dakikaya girilirken Daniel Ricciardo, aracında sorun olduğunu bildirerek Roggia şikanının çıkışında durdu. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bitime üç dakika kala seans tekrar başladı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kırmızı bayraklardan önce 1:20.089 yapmıştı ve kırmızı bayraklardan sonra seans yeniden başladığında Fin pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Bottas böylelikle sıralama turları öncesinde seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. 

McLaren oldukça iyi bir seans geçirdi ve temiz turlar atmayı başardı. Carlos Sainz, son bölümdeki zaman turunun ardından 0.2 saniye geride ikinci en hızlı isim olmayı başardı.

İspanyol pilotun ardında, dünkü ikinci antrenman seansını da üçüncü sırada bitiren Lando Norris vardı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren pilotu, takım arkadaşı Sainz'dan 0.1 saniye yavaş kaldı ve seansı üçüncü bitirdi.

Ricciardo, Renault motorlu sürücülerin güçlü gözüktüğü seansta Norris'in 0.007 saniye ardında dördüncü olarak sıralama turları öncesinde umut verici bir performans ortaya koydu.

Avustralyalı sürücünün muhtemel bir yakıt pompası sorunu yaşadığı ve sıralama turlarına yetişebileceği açıklandı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton için temiz bir seans olmadı. İngiliz pilot, turu bir araya getirmekte zorlandığı gibi hem kırmızı bayraktan etkilendi hem de trafik yüzünden yavaşlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak Ricciardo'nun 0.020 sanyie gerisinde beşinci oldu. Ayrıca İngiliz sürücü seansın son dakikalarında, önünde yavaş ilerleyen araçlarla tehlikeli bir yakınlaşma da yaşadı.

Red Bull Honda'dan Max Verstappen, en iyi Honda motorlu sürücüydü. Hollandalı pilot, en hızlı turunu orta lastikle atan tek isimdi ve 0.367 saniye geride altıncı oldu. Onu, takım arkadaşı Alex Albon takip etti.

Fransız sürücü Esteban Ocon, Renault ile sekizinci olurken, bu sonuçla tüm Renault motorlu araçlar ilk sekizde yer aldı.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Sergio Perez tamamladı. Stroll 0.7 saniye yavaş kalırken, Perez 0.8 saniye geride kaldı.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, in the pit lane

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari motoru kullanan sürücüler arasında en iyisi Charles Leclerc'ti. Monakolu pilot 1:20.917 ile 0.8 saniye geride 11. oldu. Sebastian Vettel ise takım arkadaşından 0.3 saniye yavaş kalınca 15. olabildi.

AlphaTauri sürücüleri, son bölümde derecelerini geliştiremeyince gerilemekten kurtulamadılar.

Pierre Gasly 12. olurken, Daniil Kvyat 13. oldu. Bu ikiliyi Romain Grosjean takip etti.

Kevin Magnussen 16. olurken, son dört sırada Kimi Raikkonen, George Russell, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 14 1'20.089    
2 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 14 1'20.318 0.229 0.229
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 15 1'20.412 0.323 0.094
4 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 9 1'20.419 0.330 0.007
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1'20.439 0.350 0.020
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 15 1'20.456 0.367 0.017
7 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 15 1'20.563 0.474 0.107
8 France Esteban Ocon Renault Renault 13 1'20.693 0.604 0.130
9 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 14 1'20.804 0.715 0.111
10 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 13 1'20.897 0.808 0.093
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 11 1'20.917 0.828 0.020
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 14 1'20.936 0.847 0.019
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 13 1'20.953 0.864 0.017
14 France Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1'21.205 1.116 0.252
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 13 1'21.263 1.174 0.058
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'21.436 1.347 0.173
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 15 1'21.459 1.370 0.023
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'21.677 1.588 0.218
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 15 1'21.764 1.675 0.087
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 15 1'22.090 2.001 0.326
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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