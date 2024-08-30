İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'si 2. antrenman seansında Lewis Hamilton zirveye ulaşırken, Lando Norris ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda 2. antrenman seansı akşamüzeri güneşli hava koşulları altında başladı.
Birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. Kimi Antonelli, ilk antrenman seansında George Russell'ın aracıyla kaza yaparak araca hasar vermişti. 2. antrenman seansının ilk kısmında Mercedes'in hâlâ Russell'ın aracı üzerinde çalıştığı görüldü. Mercedes'ten Bradley Lord, Russell'ın aracını antrenman seansına yetiştirmeye çalıştıklarını ancak ne zaman hazır olacağını tam olarak bilmediklerini açıkladı.
Piste çıkan bütün pilotlar orta hamur lastikleri tercih etti.
Seansta 13 dakika geride kalırken Carlos Sainz 1:21.264'lük zamanıyla zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Norris, Verstappen, Hamilton ve Piastri takip etti.
Ardından Charles Leclerc 1:21.119'luk zamanıyla takım arkadaşını ikinciliğe iterek zirveye yerleşti
Başlangıçta sadece Daniel Ricciardo yumuşak lastikleri tercih etmişti ancak daha sonra McLaren pilotları, Hamilton ve Stroll de yumuşak hamur lastiklere geçtiler.
Lando Norris, McLaren MCL60, Sir Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu esnada George Russell'ın aracındaki çalışmalar da tamamlandı ve Russell piste çıkarak turunu atmaya başladı.
Norris ve Piastri attıkları turlarla yalnızca 0.007 arayla 1 ve 2. sıraya yerleştiler. Pilotlar art arda turlar atarak turlarını geliştirmeye devam ederken, Hamilton 1:20.738'lik zamanıyla zirveye yerleşti.
Seansın ilk yarısı geride kalırken Kevin Magnussen, 7. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere önden çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.
Seansın bitimine 18 dakika kala seans yeniden başladı. Kalan kısımda birçok pilot orta hamur lastiklerle piste çıkarak turlarını attı.
Seansın geri kalanında genelde orta hamur lastiklerle yarış temposuna yönelik turlar atıldığı için Lewis Hamilton'ın tur zamanını geçen kimse olmadı ve Hamilton seans lideri olarak tamamladı.
Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell, Hulkenberg, Ricciardo, Alonso ve Stroll sırasıya ilk 10'u tamamladılar.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'20.738
|258.302
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.003
1'20.741
|0.003
|258.292
|3
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.103
1'20.841
|0.100
|257.973
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.120
1'20.858
|0.017
|257.918
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.154
1'20.892
|0.034
|257.810
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.348
1'21.086
|0.194
|257.193
|7
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|25
|
+0.402
1'21.140
|0.054
|257.022
|8
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|23
|
+0.562
1'21.300
|0.160
|256.516
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+0.578
1'21.316
|0.016
|256.466
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.625
1'21.363
|0.047
|256.317
|11
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|25
|
+0.723
1'21.461
|0.098
|256.009
|12
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|11
|
+0.761
1'21.499
|0.038
|255.890
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|25
|
+0.854
1'21.592
|0.093
|255.598
|14
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.872
1'21.610
|0.018
|255.542
|15
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.940
1'21.678
|0.068
|255.329
|16
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|20
|
+0.997
1'21.735
|0.057
|255.151
|17
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|20
|
+1.046
1'21.784
|0.049
|254.998
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|23
|
+1.081
1'21.819
|0.035
|254.889
|19
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|22
|
+1.129
1'21.867
|0.048
|254.740
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|27
|
+1.485
1'22.223
|0.356
|253.637
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"
Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar