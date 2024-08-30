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Antrenman raporu
Formula 1 İtalya GP

İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'si 2. antrenman seansında Lewis Hamilton zirveye ulaşırken, Lando Norris ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda 2. antrenman seansı akşamüzeri güneşli hava koşulları altında başladı.

Birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. Kimi Antonelli, ilk antrenman seansında George Russell'ın aracıyla kaza yaparak araca hasar vermişti. 2. antrenman seansının ilk kısmında Mercedes'in hâlâ Russell'ın aracı üzerinde çalıştığı görüldü. Mercedes'ten Bradley Lord, Russell'ın aracını antrenman seansına yetiştirmeye çalıştıklarını ancak ne zaman hazır olacağını tam olarak bilmediklerini açıkladı.

Piste çıkan bütün pilotlar orta hamur lastikleri tercih etti. 

Seansta 13 dakika geride kalırken Carlos Sainz 1:21.264'lük zamanıyla zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Norris, Verstappen, Hamilton ve Piastri takip etti.

Ardından Charles Leclerc 1:21.119'luk zamanıyla takım arkadaşını ikinciliğe iterek zirveye yerleşti

Başlangıçta sadece Daniel Ricciardo yumuşak lastikleri tercih etmişti ancak daha sonra McLaren pilotları, Hamilton ve Stroll de yumuşak hamur lastiklere geçtiler.

Lando Norris, McLaren MCL60, Sir Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W14

Lando Norris, McLaren MCL60, Sir Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu esnada George Russell'ın aracındaki çalışmalar da tamamlandı ve Russell piste çıkarak turunu atmaya başladı.

Norris ve Piastri attıkları turlarla yalnızca 0.007 arayla 1 ve 2. sıraya yerleştiler. Pilotlar art arda turlar atarak turlarını geliştirmeye devam ederken, Hamilton 1:20.738'lik zamanıyla zirveye yerleşti.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Kevin Magnussen, 7. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere önden çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seansın bitimine 18 dakika kala seans yeniden başladı. Kalan kısımda birçok pilot orta hamur lastiklerle piste çıkarak turlarını attı.

Seansın geri kalanında genelde orta hamur lastiklerle yarış temposuna yönelik turlar atıldığı için Lewis Hamilton'ın tur zamanını geçen kimse olmadı ve Hamilton seans lideri olarak tamamladı.

Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell, Hulkenberg, Ricciardo, Alonso ve Stroll sırasıya ilk 10'u tamamladılar.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

1'20.738

   258.302
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23

+0.003

1'20.741

 0.003 258.292
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+0.103

1'20.841

 0.100 257.973
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.120

1'20.858

 0.017 257.918
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.154

1'20.892

 0.034 257.810
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.348

1'21.086

 0.194 257.193
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 25

+0.402

1'21.140

 0.054 257.022
8 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 23

+0.562

1'21.300

 0.160 256.516
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.578

1'21.316

 0.016 256.466
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.625

1'21.363

 0.047 256.317
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 25

+0.723

1'21.461

 0.098 256.009
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 11

+0.761

1'21.499

 0.038 255.890
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+0.854

1'21.592

 0.093 255.598
14 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+0.872

1'21.610

 0.018 255.542
15 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 14

+0.940

1'21.678

 0.068 255.329
16 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 20

+0.997

1'21.735

 0.057 255.151
17 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 20

+1.046

1'21.784

 0.049 254.998
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23

+1.081

1'21.819

 0.035 254.889
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22

+1.129

1'21.867

 0.048 254.740
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 27

+1.485

1'22.223

 0.356 253.637
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