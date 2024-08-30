İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda 2. antrenman seansı akşamüzeri güneşli hava koşulları altında başladı.

Birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. Kimi Antonelli, ilk antrenman seansında George Russell'ın aracıyla kaza yaparak araca hasar vermişti. 2. antrenman seansının ilk kısmında Mercedes'in hâlâ Russell'ın aracı üzerinde çalıştığı görüldü. Mercedes'ten Bradley Lord, Russell'ın aracını antrenman seansına yetiştirmeye çalıştıklarını ancak ne zaman hazır olacağını tam olarak bilmediklerini açıkladı.

Piste çıkan bütün pilotlar orta hamur lastikleri tercih etti.

Seansta 13 dakika geride kalırken Carlos Sainz 1:21.264'lük zamanıyla zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Norris, Verstappen, Hamilton ve Piastri takip etti.

Ardından Charles Leclerc 1:21.119'luk zamanıyla takım arkadaşını ikinciliğe iterek zirveye yerleşti

Başlangıçta sadece Daniel Ricciardo yumuşak lastikleri tercih etmişti ancak daha sonra McLaren pilotları, Hamilton ve Stroll de yumuşak hamur lastiklere geçtiler.

Lando Norris, McLaren MCL60, Sir Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu esnada George Russell'ın aracındaki çalışmalar da tamamlandı ve Russell piste çıkarak turunu atmaya başladı.

Norris ve Piastri attıkları turlarla yalnızca 0.007 arayla 1 ve 2. sıraya yerleştiler. Pilotlar art arda turlar atarak turlarını geliştirmeye devam ederken, Hamilton 1:20.738'lik zamanıyla zirveye yerleşti.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Kevin Magnussen, 7. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere önden çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seansın bitimine 18 dakika kala seans yeniden başladı. Kalan kısımda birçok pilot orta hamur lastiklerle piste çıkarak turlarını attı.

Seansın geri kalanında genelde orta hamur lastiklerle yarış temposuna yönelik turlar atıldığı için Lewis Hamilton'ın tur zamanını geçen kimse olmadı ve Hamilton seans lideri olarak tamamladı.

Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell, Hulkenberg, Ricciardo, Alonso ve Stroll sırasıya ilk 10'u tamamladılar.

Seans sonucu: