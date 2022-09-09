İtalya GP 2. antrenman: Sainz ve Ferrari günü lider kapattı

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F1'de sezonun 16. yarışı Ferrari'nin evinde, "hız tapınağı" olarak da bilinen Monza Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Monza'da pist üstü aksiyonu, Ferrari ve Charles Leclerc'in ilk sırada tamamladığı 1. antrenman seansının sonlanmasından birkaç saat sonra, 2. antrenman seansı ile devam etti.

İkinci seansta, her zaman olduğu gibi daha çok uzun sürüşlere ve yarış temposuna odaklanıldı. Seansın başlamasıyla birlikte Max Verstappen orta hamurla piste çıktı, onu Ferrari pilotları takip ettiler.

Ferrari pilotlarında da orta hamur vardı ve ilk seansta taban testler yaptığı için biraz zaman kaybeden Carlos Sainz, ilk zaman turunu kaydeden isim oldu.

Sonrasında Verstappen turunu tamamladı ve Sainz'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Sergio Perez ise 3. sıradaydı. Charles Leclerc ilk turunu tamamladığında ise Verstappen'i 0.7sn farkla geçti ve zirveyi Hollandalı pilottan aldı.

İlk seansta koltuğunu Antonio Giovinazzi'ye bırakan Mick Schumacher, ikinci seansta direksiyonun başına geri döndü ve seansın ilk dakikalarında ilk şikanda frenlemeyi kaçırdığı bir an yaşadı. Ardından Sainz da ilk virajda yeteri kadar yavaşlayamayarak şikanı kesmek zorunda kaldı.

Bunlar yaşanırken, Verstappen bir başka zaman turuyla geldi ve 1:22.303'lük derecesiyle Leclerc'i 0.004sn ile geçerek liderliği yeniden eline geri geçirdi.

Böylelikle ilk 10 dakikayı bıraktığımızda Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon ilk 8'i oluştu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, orta hamurla kaydedilen ilk turların ardından pite geldi ve Red Bull mekanikerleri Hollandalı pilotun aracı üzerinde çalışmaya başladılar. Leclerc, Sainz ve Perez ise pistte biraz daha turlamalarının ardından ilk 15 dakika geride kalırken pite geldiler. Bu noktada diğer pilotlar da pite gelmeyi tercih ettiler.

İlk 20 dakikada orta hamurla tur atılmasının ardından pilotlar pite geldiler ve ardından sıra yumuşak lastik turlarına geldi.

Pilotlar, uzun sürüşlere odaklanmadan önce yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve tempolarını biraz arttırdılar.

Verstappen, yumuşak lastikle başladığı turunu daha ilk virajda bırakmak zorunda kaldı. Şampiyona lideri, ilk viraj için frenlemeden sağ ön lastiğini kilitledi ve ilk şikanı tamamen kaçırdı.

Verstappen, yumuşak lastikle ikinci turunda hata yapmadı ve 1:21.807 ile ilk sıradaki derecesini geliştirdi.

Verstappen'in turunu tamamlamasının ardından Mick Schumacher güç kaybetti ve aracını 5. virajın çıkışında durdurmak zorunda kaldı. İlk antrenman seansında koltuğunu Giovinazzi'ye bırakan Schumacher, ikinci antrenmanın orta noktasında seansa veda etti ve önemli pist üstü zamanını kaybetmiş oldu.

Schumacher'in aracının kaldırılması için kırmızı bayraklar çıktı ve böylelikle Ferrari pilotları yumuşak lastikle turlarına başlayamamış oldular.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kırmızı bayraktan önce yumuşak lastikle turunu tamamlayan Lando Norris 3. sırada yer alıyordu. Fazlasıyla sürüklenmeye sahip olan MCL36'nın Monza'da güçlü olması beklenmiyordu ancak Norris'in yumuşak lastikle kaydettiği derece Alpine pilotlarından ve Lewis Hamilton'dan hızlıydı.

Kırmızı bayrak çıkmadan önce turunu kaydetmeyi başaran Hamilton beşinci, Alonso altıncı ve Alexander Albon yedinci sıradaydı. Norris'in bu isimler geçmesi McLaren için olumlu bir sürpriz oldu.

Schumacher'in aracının kaldırılmasıyla birlikte seans yeniden başladı ve yumuşak lastikle turunu kaydedemeyen Ferrari'ler yumuşak lastikle piste çıktılar. Mercedes pilotu George Russell da yumuşak lastikle turuna başlayamamıştı, o da yeşil ışık yanar yanmaz yumuşak lastikle piste çıktı.

Leclerc, Sainz, Russell ve Perez; yumuşak lastiklerle turlarına başladılar. İlk olarak Sainz turunu tamamladı ve 1:21.664'lük derecesiyle Verstappen'in 0.143 sn önünde ilk sıraya yerleşti.

Russell 0.722 saniye geride beşinci, Perez ise 0.730 saniye geride altıncı sıraya yerleşti. Son olarak Leclerc geldi ve takım arkadaşının 0.193 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yumuşak lastikle kaydedilen bu turların ardından pilotlar uzun sürüşlere odaklandılar, bu da seansın geri kalanında derecelerin değişmediği anlamına geldi.

Böylelikle, güç ünitesi değiştireceği için grid cezası alacak olan Sainz 1:21.664'lük derecesiyle günü lider kapatmış oldu.

Yumuşak lastiklerdeki ilk turunda hata yapan ve ikinci turunda ilk sektörde zaman kaybeden Verstappen, Sainz'ın 0.143 saniye gerisinde ikinci en hızlı dereceyi kaydetti. Leclerc ise Sainz'ın 0.193 saniye gerisinde üçüncü en hızlı isim oldu.

Red Bull, bu hafta sonu Ferrari'ye kıyasla daha büyük kanat açılarıyla yarışıyor. Bunun sayesinde Ferrari, şu ana kadar düzlüklerde daha hızlı bir görüntü çizdi. Fakat Red Bull'un ekstra yere basma gücü pazar günü yarış temposunda lastikleri koruma konusunda Avusturyalı takıma yardımcı olabilir.

Sakin bir ilk seans geçiren Norris, yumuşak lastikle güçlü bir tur attı ve liderin 0.6 saniye gerisinde dördüncü sırayı aldı. Sürüklenmeye sahip olan ve Monza'da iyi bir hafta sonu geçirmesi beklenmeyen McLaren'ın Mercedes ve Alpine pilotlarının önünde olması İngiliz ekip için pozitif bir sürpriz olmuştur.

ERS kullanımı hakkında takıma şikayette bulunan George Russell, Perez'in sadece 0.008 sn önünde 5. sırayı alırken; aracın dengesiz olduğunu söyleyen Lewis Hamilton günü 7. sırada noktaladı.

Esteban Ocon, Fernando Alonso ve Alexander Albon ilk 10'u tamamladılar.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo 11. sırayı alırken, Alfa Romeo ve AlphaTauri pilotları onu takip ettiler. Kevin Magnussen ve Haas, zorlanmayı bekledikleri bu hafta sonunda günü 16. sırada kapattılar.

İlk seansta aracını Nyck de Vries'e bırakan Sebastian Vettel ise takım arkadaşının bir sıra önünde 17. oldu.

Nicholas Latifi seansı 19. sırada noktalarken, seansın yarı noktasında güç kaybeden ve aracını durdurmak zorunda kalan Schumacher sonuncu oldu.

İtalya GP hafta sonu, yarın TSİ 14.00'te başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images