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Formula 1 / İtalya GP Antrenman raporu

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman senasını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Bu hafta sonu Monza'da, bu yıl ikinci kez sprint sıralama yarışı denenecek ve bu yüzden sadece iki antrenman seansı bulunuyor. İlki dün sabah yapılmıştı ve bugün öğlen ikincisi gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığı seans içerisinde 26, pist sıcaklığı ise 39 dereceydi. Yani hemen hemen dünle benzer bir hava vardı.

Sürücüler, artık tek tur temposunun bir önemi kalmadığı için bir saatlik ikinci antrenman senasını uzun sürüşler yapmak ve aracın yarış temposunda nasıl olduğunu görmek için kullandılar. Bu yüzden de tur zamanları pek gerçekçi değildi.

Seans içerisinde özellikle ilk virajda pist dışına taşan veya lastiklerini kilitleyen isimler vardı. Bu isimler arasında Daniel Ricciardo ve Mick Schumacher de vardı. Fakat seansın en büyük olayı, Carlos Sainz'ın aracının kontrolünü kaybedip spin atması ve bariyerlere çarpması oldu.

Yüksek süratteki bu kazadan Sainz, yara almadan kurtuldu fakat araçta epey hasar oluştu. Kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıkarken, araç hemen garaja getirildi ve üzerinde çalışmalar başladı.

Zaman tablosuna bakıldığında Max Verstappen, 1:23.754'lük zaman turuyla seansı uzun süre lider geçmeyi başardı. Fakat son 15 dakikalık bölümde Mercedes pilotları yumuşak lastiklere geçiş yaptılar.

Hamilton, yumuşak lastikle 1:23.246 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Seansın kalan kısmında ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Hamilton, sprint sıralama yarışı öncesinde en hızlı isim oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sprint sıralama yarışı için pole pozisyonunu kazanan Valtteri Bottas, 1:23.468'lik zaman turuyla Hamilton'ın 0.222 saniye gerisinde ikinci oldu ve Mercedes böylelikle baskın performansını son antrenman seansında da sürdürmüş oldu.

Red Bull'da Verstappen ve Sergio Perez, uzun sürüşlerde iyi turlar ortaya koydular. Verstappen seansı Hamilton'ın 0.508 saniye gerisinde üçüncü bitirirken, Perez 0.671 saniye geride dördüncü oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon, Mercedes ve Red Bull pilotlarından sonra en hızlı zaman turunu atan isimdi. Fransız sürücünün turu, Hamilton'dan 1.017 saniye yavaştı. 

Alfa Romeo ile pek de iyi bir sıralama turları geçiremeyen Robert Kubica, ikinci antrenman seansında 1:24.280 yaptı ve altıncı oldu. İlk sektörde en iyi zamanı yapan Polonyalı pilotun 0.222 saniye gerisinde, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi yer aldı.

Fernando Alonso, Ocon'un 0.276 saniye gerisinde kaldığı seansı sekizinci bitirirken, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly dokuzuncu ve McLaren pilotu Lando Norris 10. oldu.

Ferrari'de Charles Leclerc, bu sabah eski güç ünitesine geçmişti ve seansı 1:24.770 ile 11. bitirdi. Monakolu pilot bitime kısa bir süre kala sorun olduğunu söyleyerek garaja geldi.

McLaren'ın Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo 12. olurken, doğru ayarları bulmakta zorluk çeken Nicholas Latifi ve George Russell ilk 14'ü tamamladılar.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda 15. olurken, Haas pilotu Nikita Mazepin 16. ve uzun sürüşlere odaklanan Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel ise 17. ile 18. oldular. Vettel, iki tur zamanının silinmesiyle beraber seansı gerilerde bitirdi.

Son iki sırada ise Haas pilotu Mick Schumacher ve kaza yaptığı içi geride kalan Sainz yer aldı.

Sprint sıralama yarışı TSi 17:30'da gerçekleştirilecek.

En hızlı turunu yumuşak lastikle atanlar: Hamilton, Bottas, Perez, Ocon, Kubica, Giovinazzi, Alonso, Gasly, Stroll, Latifi

En hızlı turunu orta lastikle atanlar: Verstappen, Norris, Leclerc, Ricciardo, Russell, Tsunoda, Mazepin, Schumacher, Sainz

En hızlı turunu sert lastikle atanlar: Vettel.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'23.246  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'23.468 0.222
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'23.662 0.416
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 29 1'23.917 0.671
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 20 1'24.263 1.017
6 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 28 1'24.280 1.034
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 26 1'24.502 1.256
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 16 1'24.539 1.293
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 24 1'24.654 1.408
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'24.665 1.419
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'24.770 1.524
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'24.774 1.528
13 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 1'24.805 1.559
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 22 1'25.083 1.837
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 32 1'25.422 2.176
16 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 23 1'25.729 2.483
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 28 1'25.763 2.517
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 28 1'25.935 2.689
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'26.012 2.766
20 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 14 1'26.124 2.878
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