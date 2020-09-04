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Formula 1 / İtalya GP / Antrenman raporu

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

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İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Monza'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sabahla benzer şartlarda yapıldı. Pist sıcaklığı 38 derece olurken, hava sıcaklığı beklendiği üzere 28 dereceydi.

Seans içerisinde pistin çeşitli yerlerinde pist dışına çıkan sürücüler vardı ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel spin attı. Alman pilot, Lesmo 1'de spin atarak bariyerlere temas etti ancak aracına hasar vermedi.

Kısa bir süre sonra Charles Leclerc de aynı yerde aracının kontrolünü kaybetti ve spin atmaktan son anda kurtuldu.

Leclerc, bunun hemen ardından "aracı sürmek çok zor" olduğunu belirtti.

Liderlik mücadelesinde ise bir kez daha Mercedes'in üstünlüğü vardı. 

İlk seansta ikinci sırada yer alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci seansta 1:20.192 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

İngiliz sürücünün en yakın takipçisi, takım arkadaşı Valtteri Bottas'tı. Fin pilot 0.262 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

McLaren'dan Lando Norris, son 10 dakikalık bölümde derecesini geliştiren birkaç isimden biriydi ve 0.897 saniye geride günü üçüncü sırada noktalamayı başardı.

AlphaTauri Honda'nın güçlü performansı, ikinci seansta da devam etti. Pierre Gasly 0.929 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Daniil Kvyat 1.184 saniye geride yedinci oldu.

 

Red Bull'da Max Verstappen, lider Hamilton'ın 1 saniye gerisinde kaldığı seansta beşinci sırada yer alabildi. Onu McLaren'dan Carlos Sainz takip etti.

İlk 10'u Racing Point'ten Lance Stroll, Ferrari'den Charles Leclerc ve Racing Point'ten Sergio Perez tamamladı.

Renault sürücülerinin bu hafta sonu güçlü olmaları bekleniyordu. Ancak Esteban Ocon 11. olabilirken, Daniel Ricciardo 15. olabildi. Ricciardo, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Leclerc'ten 0.230 saniye yavaş kaldığı seansı 12. sırada noktaladı ve böylelikle bir kez daha ilk ona giremedi.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi'nin 13. olduğu seansta Red Bull pilotu Alex Albon 14. oldu ve hayal kırıklığı yaşadı.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean sırasıyla 16. ve 18. oldular. Bu ikiliyi Kimi Raikkonen ayırdı.

Son iki sırada Williams'tan Nicholas Latifi ile George Russell yer aldı.

Ricciardo dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 32 1'20.192    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'20.454 0.262 0.262
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 19 1'21.089 0.897 0.635
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 25 1'21.121 0.929 0.032
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 30 1'21.228 1.036 0.107
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 30 1'21.313 1.121 0.085
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 35 1'21.376 1.184 0.063
8 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 32 1'21.389 1.197 0.013
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 32 1'21.503 1.311 0.114
10 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 31 1'21.594 1.402 0.091
11 France Esteban Ocon Renault Renault 32 1'21.697 1.505 0.103
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 28 1'21.733 1.541 0.036
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 32 1'21.786 1.594 0.053
14 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 36 1'21.883 1.691 0.097
15 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 29 1'22.080 1.888 0.197
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'22.088 1.896 0.008
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 34 1'22.147 1.955 0.059
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 34 1'22.254 2.062 0.107
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 32 1'22.825 2.633 0.571
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 34 1'22.927 2.735 0.102
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F1 pilotları, aşırı yavaş turlar konusunda uyarıldı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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