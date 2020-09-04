İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Monza'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sabahla benzer şartlarda yapıldı. Pist sıcaklığı 38 derece olurken, hava sıcaklığı beklendiği üzere 28 dereceydi.

Seans içerisinde pistin çeşitli yerlerinde pist dışına çıkan sürücüler vardı ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel spin attı. Alman pilot, Lesmo 1'de spin atarak bariyerlere temas etti ancak aracına hasar vermedi.

Kısa bir süre sonra Charles Leclerc de aynı yerde aracının kontrolünü kaybetti ve spin atmaktan son anda kurtuldu.

Leclerc, bunun hemen ardından "aracı sürmek çok zor" olduğunu belirtti.

Liderlik mücadelesinde ise bir kez daha Mercedes'in üstünlüğü vardı.

İlk seansta ikinci sırada yer alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci seansta 1:20.192 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

İngiliz sürücünün en yakın takipçisi, takım arkadaşı Valtteri Bottas'tı. Fin pilot 0.262 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

McLaren'dan Lando Norris, son 10 dakikalık bölümde derecesini geliştiren birkaç isimden biriydi ve 0.897 saniye geride günü üçüncü sırada noktalamayı başardı.

AlphaTauri Honda'nın güçlü performansı, ikinci seansta da devam etti. Pierre Gasly 0.929 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Daniil Kvyat 1.184 saniye geride yedinci oldu.

Red Bull'da Max Verstappen, lider Hamilton'ın 1 saniye gerisinde kaldığı seansta beşinci sırada yer alabildi. Onu McLaren'dan Carlos Sainz takip etti.

İlk 10'u Racing Point'ten Lance Stroll, Ferrari'den Charles Leclerc ve Racing Point'ten Sergio Perez tamamladı.

Renault sürücülerinin bu hafta sonu güçlü olmaları bekleniyordu. Ancak Esteban Ocon 11. olabilirken, Daniel Ricciardo 15. olabildi. Ricciardo, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Leclerc'ten 0.230 saniye yavaş kaldığı seansı 12. sırada noktaladı ve böylelikle bir kez daha ilk ona giremedi.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi'nin 13. olduğu seansta Red Bull pilotu Alex Albon 14. oldu ve hayal kırıklığı yaşadı.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean sırasıyla 16. ve 18. oldular. Bu ikiliyi Kimi Raikkonen ayırdı.

Son iki sırada Williams'tan Nicholas Latifi ile George Russell yer aldı.

Ricciardo dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: