İtalya GP 1. antrenman seansı: Antonelli kaza yaptı, Verstappen lider!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda 1. antrenman seansı, Monza'sa güneşli hava koşulları altında başladı.

Antrenman seansı başlar başlamaz birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı.

Seneye Mercedes ile yarışması beklenen Kimi Antonelli 12 numara ile Russell'ın yerine piste çıktı ve hızlı turunu atmaya başladı. Antonelli, 1:23.955'lik süreyi elde ederek zirveye yerleşti.

Antrenman seansında pilotların bütün lastik hamurlarını tercih ettiği görüldü. Hamilton, Antonelli, Perez ve Verstappen yumuşak hamurları seçerken; Norris, Sainz, Leclerc gibi pilotlar orta hamuru, Tsunoda ise sert hamuru tercih etti.

Hamilton attığı 1:23.350'lik turuyla zirveyi Antonelli'den aldı.

Antrenmanın 10 dakikası geride kalırken Kimi Antonelli hızlı turuna başlamıştı ve mor sektörlerle ilerliyordu. Genç pilot, meşhur Parabolica virajında arkasını kaybetti ve spin atarak büyük bir kaza yaptı. Bariyerlere çarpan Antonelli'nin aracında hasar olduğu görüldü. Antonelli, araçtan kendi başına çıkarken, derhal kırmızı bayraklar çıkarıldı.

Antrenmanın bitimine 37 dakika kala hasarlı aracın pistten çıkarılması ve bariyerlerin onarılması işlemi tamamlandı ve pilotlar antrenman seansına devam etmek üzere piste geri döndüler.

Max Verstappen attığı 1:23.088'lik turuyla seans liderliğine yerleşti. Ardından Alex Albon orta hamur lastiklerle attığı en hızlı tur ile seans liderliğini Verstappen'den aldı.

Pist gittikçe hızlanmaya devam etti ve Lewis Hamilton 1:22.214'lük turuyla en hızlı zamanı elde ederek tekrar seans liderliğine yerleşti. Kısa süre sonra Valtteri Bottas 1:22.127'lik zamanıyla zirveyi eski takım arkadaşından aldı.

Seansı bitimine 25 dakika kala Bottas, Hamilton ve Albon yumuşak hamurlarla attığı turlarla ilk 3'ü oluşturdular.

Charles Leclerc de attığı turla Bottas'ın sadece 0.012 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti. Böylece Bottas, Leclerc ve Hamilton ilk 3'ü oluşturdular. Ardından Leclerc derece geliştirerek 1:21.904'lük zamanıyla liderliğe yerleşti.

İlk antrenman seansının son bölümüne girilirken McLaren pilotları yumuşak hamur lastiklere geçerek hızlı turlarını attılar. Norris, Leclerc'in 0.013 saniye arkasında ikinciliğe yerleşirken, Piastri ancak 5. sırayı alabildi. Sainz ise takım arkadaşının 0.222 gerisinde 3. sıraya yerleşti.

Uzun süre pitte kalan Verstappen seansın bitimine 10 dakika kala piste çıkarak tur atmaya başladı. Hollandalı pilot, Leclerc'i 0.228 saniye geride bırakarak 1:21.676'lık zamanıyla liderliğe yerleşti.

Seansın bitimine 1 dakikadan az bir süre kala Williams'ın yeni sürücü Franco Colapinto çakıl havuzuna çıktı ve son anda bariyerlere çarpmaktan kurtuldu ve yoluna devam ederek pite döndü.

Seans bitiminde Verstappen'in en iyi derecesini geçebilen kimse olmadı.

Böylece Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, Bottas, Piastri, Hamilton, Albon, Perez ve Alonso sırasıyla İtalya GP'si 1. antrenman seansında ilk 10'u oluşturdular.

Seans Sonucu: