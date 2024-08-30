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Formula 1 İtalya GP

İtalya GP 1. antrenman seansı: Antonelli kaza yaptı, Verstappen lider!

2024 İtalya Grand Prix'si 1. antrenman seansında Max Verstappen lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Lando Norris üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda 1. antrenman seansı, Monza'sa güneşli hava koşulları altında başladı.

Antrenman seansı başlar başlamaz birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. 

Seneye Mercedes ile yarışması beklenen Kimi Antonelli 12 numara ile Russell'ın yerine piste çıktı ve hızlı turunu atmaya başladı. Antonelli, 1:23.955'lik süreyi elde ederek zirveye yerleşti.

Antrenman seansında pilotların bütün lastik hamurlarını tercih ettiği görüldü. Hamilton, Antonelli, Perez ve Verstappen yumuşak hamurları seçerken; Norris, Sainz, Leclerc gibi pilotlar orta hamuru, Tsunoda ise sert hamuru tercih etti.

Hamilton attığı 1:23.350'lik turuyla zirveyi Antonelli'den aldı. 

Antrenmanın 10 dakikası geride kalırken Kimi Antonelli hızlı turuna başlamıştı ve mor sektörlerle ilerliyordu. Genç pilot, meşhur Parabolica virajında arkasını kaybetti ve spin atarak büyük bir kaza yaptı. Bariyerlere çarpan Antonelli'nin aracında hasar olduğu görüldü. Antonelli, araçtan kendi başına çıkarken, derhal kırmızı bayraklar çıkarıldı.

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Antrenmanın bitimine 37 dakika kala hasarlı aracın pistten çıkarılması ve bariyerlerin onarılması işlemi tamamlandı ve pilotlar antrenman seansına devam etmek üzere piste geri döndüler.

Max Verstappen attığı 1:23.088'lik turuyla seans liderliğine yerleşti. Ardından Alex Albon orta hamur lastiklerle attığı en hızlı tur ile seans liderliğini Verstappen'den aldı.

Pist gittikçe hızlanmaya devam etti ve Lewis Hamilton 1:22.214'lük turuyla en hızlı zamanı elde ederek tekrar seans liderliğine yerleşti. Kısa süre sonra Valtteri Bottas 1:22.127'lik zamanıyla zirveyi eski takım arkadaşından aldı.

Seansı bitimine 25 dakika kala Bottas, Hamilton ve Albon yumuşak hamurlarla attığı turlarla ilk 3'ü oluşturdular.

Charles Leclerc de attığı turla Bottas'ın sadece 0.012 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti. Böylece Bottas, Leclerc ve Hamilton ilk 3'ü oluşturdular. Ardından Leclerc derece geliştirerek 1:21.904'lük zamanıyla liderliğe yerleşti.

İlk antrenman seansının son bölümüne girilirken McLaren pilotları yumuşak hamur lastiklere geçerek hızlı turlarını attılar. Norris, Leclerc'in 0.013 saniye arkasında ikinciliğe yerleşirken, Piastri ancak 5. sırayı alabildi. Sainz ise takım arkadaşının 0.222 gerisinde 3. sıraya yerleşti.

Uzun süre pitte kalan Verstappen seansın bitimine 10 dakika kala piste çıkarak tur atmaya başladı. Hollandalı pilot, Leclerc'i 0.228 saniye geride bırakarak 1:21.676'lık zamanıyla liderliğe yerleşti.

Seansın bitimine 1 dakikadan az bir süre kala Williams'ın yeni sürücü Franco Colapinto çakıl havuzuna çıktı ve son anda bariyerlere çarpmaktan kurtuldu ve yoluna devam ederek pite döndü.

Seans bitiminde Verstappen'in en iyi derecesini geçebilen kimse olmadı.

Böylece Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, Bottas, Piastri, Hamilton, Albon, Perez ve Alonso sırasıyla İtalya GP'si 1. antrenman seansında ilk 10'u oluşturdular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19

1'21.676

   255.335
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.228

1'21.904

 0.228 254.624
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 26

+0.241

1'21.917

 0.013 254.584
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+0.450

1'22.126

 0.209 253.936
5 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+0.451

1'22.127

 0.001 253.933
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.523

1'22.199

 0.072 253.711
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+0.538

1'22.214

 0.015 253.664
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+0.544

1'22.220

 0.006 253.646
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 21

+0.635

1'22.311

 0.091 253.365
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.639

1'22.315

 0.004 253.353
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 22

+0.896

1'22.572

 0.257 252.565
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 21

+0.929

1'22.605

 0.033 252.464
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 23

+1.038

1'22.714

 0.109 252.131
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22

+1.087

1'22.763

 0.049 251.982
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 22

+1.178

1'22.854

 0.091 251.705
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

+1.188

1'22.864

 0.010 251.675
17 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 23

+1.204

1'22.880

 0.016 251.626
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 21

+1.204

1'22.880

 0.000 251.626
19 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 23

+1.481

1'23.157

 0.277 250.788
20 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+2.279

1'23.955

 0.798 248.404
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