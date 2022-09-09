İtalya GP 1. antrenman: Monza'da Leclerc lider, Ferrari 1-2

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F1'de sezonun 16. yarışı Ferrari'nin evinde, "hız tapınağı" olarak da bilinen Monza Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Turun neredeyse %80'inin tam gaz geçildiği, F1 tarihindeki en hızlı turun kaydedildiği, uzun düzlükleriyle, sürpriz sonuçlarıyla ve Tifosi ile meşhur olan Monza'daki ilk antrenman seansı öncesinde, F1 padoğu 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Formula 1 takımları ve sürücüleri, İtalya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansından önce Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından ilk seansa başlandı.

McLaren takımı, Kraliçe için saygı duruşunda bulunuyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Monza'daki birinci antrenman seansında yeni yüzler gördük. Bu sezon daha önce Williams ve Mercedes ile antrenman seanslarına çıkmış olan Nyck de Vries, bu seansta ise Sebastian Vettel'in koltuğuna oturdu ve Aston Martin'le piste çıktı.

Antonio Giovinazzi ise Haas'ta Mick Schumacher'in yerini alarak 60 dakika boyunca zemin etkili araçların tadına bakabildi.

Pit yolunun sonunda yeşil ışığın yanmasıyla birlikte 60 dakikalık seans başladı ve De Vries piste çıkan ilk isim oldu. Ardından neredeyse tüm pilotların piste çıktığını gördük.

Pist oldukça yoğundu ve ilk 10 dakikanın sonunda 1:23.449'luk derecesiyle Max Verstappen ilk sırada yer alıyordu. Onun arkasına ise Alpine pilotları yerleşmişti.

AlphaTauri pilotları ilk dakikaların ardından garaja geldiler, iki AlphaTauri aracının arkasından da duman çıkıyordu ve pilotlar pite gelmek zorunda kaldılar. Bu sorun kısa sürede çözüldü ve iki araç da kısa süre sonra piste çıkarak normal programlarına devam ettiler.

Red Bull'da ise Sergio Perez DRS sorunları yaşıyordu. Meksikalı pilot DRS'yi açtığında, üst planya titremeye başlıyordu ve bu sorunun ardından Perez'e DRS açmaması söylendi. Perez pite geldiğinde DRS üzerinde çalışıldı ve sorun çözüldü. Seansın sonunda ise yeniden DRS sorunu yaşandığını gördük.

Ardından Ferrari pilotu Carlos Sainz da pite geldi. Mekanikerler hemen aracı kaldırdılar ve aracın tabanında ve sidepodunda çalışmalar başladı. Hafta içerisinde sitemizde bahsettiğimiz gibi, Ferrari, bu hafta sonu taban karşılaştırma testleri yapmayı planlıyordu ve bu seansta yaptılar da.

Ferrari, güncellemelerin olmadığı daha az gelişmiş tabanına geri dönerek; yeni tabanla karşılaştırmalar yaptı ve son zamanlarda görülmeye başlayan denge kaybının yeni taban güncellemelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını inceleyecek.

Yani iki taban arasında karşılaştırma testleri yapılarak bekleneni vermeyen güncellemelerin etkisi görüldü.

Dolayısıyla Sainz, ilk olarak "Taban A" ile piste çıktı ve ilk 10 dakikanın ardından pite geldi. Bu tabanla veriler toplanmasının ardından diğer tabana geçildi ve bitime 20 dakika kala Sainz piste geri çıktı.

Ferrari, seans içerisinde Sainz'ın tabanını değiştirerek karşılaştırma testleri yaptı Fotoğraf: Giorgio Piola

İlk 20 dakikayı tamamlamak üzere olduğumuzda ise Verstappen derecesini 1:22.853'e indirmişti ve hâlâ ilk sıradaydı. Alpine pilotları onu takip etmeye devam ediyordu. Bu noktada birçok pilot pite geldi.

Seansı yarılmaya yaklaştığımızda ise yeniden piste çıkan isimler gördük. Charles Leclerc yumuşak lastiklerle piste çıktı ve en hızlı derecesini sert lastiklerle kaydeden Verstappen'i 0.4 saniye ile geçerek ilk sıraya yükseldi.

Verstappen ise yumuşak lastiği kaydettiği turunda trafikte kaldı ve son sektörde fazlasıyla zaman kaybetti. Herkesin yumuşak lastiklerle derece kaydetmesinin ardından ise ilk 10 şu şekilde oluştu: Leclerc, Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Guanyu Zhou.

Taban karşılaştırma testi yapan ve yeni taban takılan Sainz da bitime 20 dakika kala piste çıktı. İspanyol pilot, turunu tamamlar tamamlamaz takım arkadaşının 0.077sn arkasında ikinci sıraya yükseldi.

Lewis Hamilton ise yumuşak lastiklerle turlamaya devam etti ve liderin 0.421sn arkasında dördüncü sıraya yerleşti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu turun ardından herkes daha uzun sürüşlere odaklandı, bu da derecelerde değişim olmadığı anlamına geldi ve böylelikle Monza'daki ilk seansın sonuna gelmiş olduk.

Leclerc, ilk seansı takım arkadaşı Sainz'ın 0.077sn önünde ilk sırada tamamladı. Ferrari pilotlarını Mercedes pilotları takip etti. Russell 0.279 saniye geride üçüncü, Hamilton ise 0.479sn geride dördüncü sırayı aldı.

Yumuşak lastiklerdeki zaman turunda trafikte kalan Verstappen, 0.430 saniye geride en hızlı 5. zamanı kaydedebildi.

Esteban Ocon seansı 6. sırada tamamlarken, Fernando Alonso 7. oldu. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo ise ilk 10'u tamamladı.

Düşük sürüklenmeye sahip olan Williams ile güçlü bir hafta sonu geçirmesi beklenen Albon 11. sırayı alırken, Zhou ve Gasly onu takip ettiler.

Seans içerisinde DRS sorunları yaşayan Perez, oldukça dağınık bir seans geçirdi ve sadece 14. olabildi.

Lance Stroll 15. sırayı alırken, Lando Norris daha çok uzun sürüşlere odaklandığı bu seansta 16. oldu. Haas pilotları arka arkaya dizildiler. Kevin Magnussen 17, Giovinazzi ise 18. sırayı aldı. De Vries ile Nicholas Latifi ise gridin son iki sırasında yer aldılar.

İkinci antrenman seansı TSİ 18.00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images