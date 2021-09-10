İtalya GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.4 saniye önünde lider!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu İtalya'nın Monza pistinde olacak ve ilk antrenman seansı, TSi 15:30'da başladı.

Monza'da beklendiği üzere sürücüleri nispeten sıcak bir hava karşıladı ve hava sıcaklığı 27 dereceyken, pist sıcaklığı 37 derece civarındaydı.

Sprint sıralama formatı uygulandığından dolayı sıralama turları cuma günü yapıldığı için, ilk antrenman seansının önemi büyüktü çünkü sürücülerin doğru ayarları bulmaları adına ellerinde sadece 60 dakikalık tek bir antrenman seansı vardı. Bu yüzden sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkarak aracı anlamaya ve piste adapte olmaya çalıştılar.

Tüm sürücüler genel olarak sert veya orta lastiklerle seansa başladılar. Böylece arka arkaya turlar attılar.

Seansın başlangıcında McLaren pilotu Lando Norris fren ayarından memnun değildi ve ilk virajda kaçış alanına girdi. Aynı yerde Max Verstappen de pist dışına çıktı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton pist dışına çıkan ve bir yere çarpmadan dönen bir başka isimdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, orta lastikle 1:24'ün altına inen ilk isim oldu ve önce 1:23.634 yaparken, sonrasında 1:22.262 yaparak en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, son 35 dakikaya girerken yeni set orta lastikle piste çıktı ve 1:22.127 yaparak liderliği Hamilton'dan aldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son 25 dakikaya girerken Daniel Ricciardo, orta lastikle 1:22.003 yaparak ilk sıraya yerleşirken, dereceler gelişmeye devam etti.

Mercedes pilotu Bottas son 19 dakikaya girilirken orta lastikle 1:21.451 yaptı ve Ricciardo'yu yarım saniye ile geçerek liderliği aldı. Fakat saniyeler sonra yumuşak lastikle 1:21.378 yapan Max Verstappen ilk sıraya oturdu.

Bitime 16 dakika kala orta lastikle 1:21'in altına inen Hamilton, 1:20.926 ile liderliği eline geçirdi ve seansın sonuna kadar da bir daha bırakmadı.

İngiliz pilot böylelikle seansı lider tamamlayan isim olurken, sıralama turları öncesinde güçlü bir tempo yakalamış oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, seans boyunca aracından pek memnun görünmüyordu ve son bölümde yumuşak lastikle sürüş yapmasına rağmen Hamilton'ın orta lastikle attığı turdan 0.452 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Normalde McLaren pilotu Lando Norris ikinci olacaktı fakat Britanyalı pilotun turu, son virajda pist dışına taşması nedeniyle silindi. Aynı şekilde Daniel Ricciardo'yu ilk beşe taşıyacak tur da silindi. Norris silinen turuyla beraber 12. olurken, Ricciardo dokuzuncu sırada yer aldı.

En hızlı turunu orta lastikle atan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'dan 0.5 saniye yavaş kaldı ve üçüncü sırada yer aldı. Böylelikle Mercedes, iki aracıyla birden ilk üçe girmiş oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin pilotları, en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar ve Lance Stroll 0.750 saniye geride dördüncü olurken, Sebastian Vettel 0.898 saniye geride altıncı oldu. İkiliyi AlphaTauri'den Pierre Gasly ayırdı. Fransız sürücü, Stroll'ün turundan 0.043 saniye yavaş kaldı.

Ferrari sürücüleri arasında en iyisi Carlos Sainz'dı ve yumuşak lastikle attığı turda 1:21.914 yaparken, lider Hamilton'dan 0.988 saniye geride yedinci oldu.

Alpine sürücüleri en hızlı turlarını orta lastikle attılar. Alonso, 1:21.926'lık turuyla, 1:22'in altına inen son isim oldu ve 1 saniye geride sekizinci oldu. İlk onu Ricciardo ve yumuşak lastikle Verstappen'den 0.661 saniye yavaş kalan Perez tamamladı.

Leclerc, orta lastikle attığı turda Perez'in 0.063 saniye gerisinde kalıp 12. olurken, Norris sadece 0.001 saniye gerisinde 12. ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 13. oldu. İtalyan pilotun yumuşak lastikle attığı tur, bu hafta sonu Kimi Raikkonen'in yerine geçen Robert Kubica'dan 0.739 saniye daha iyiydi. Kubica bu turuyla seansı 16. bitirdi.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda 14. olurken, Ocon son turunda trafikte kaldı ve 15. oldu.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi 17. ve 18. oldular. Son iki sırada ise Nikita Mazepin ve Mick Schumacher yer aldı.

En hızlı turunu orta lastikle atan sürücüler: Hamilton, Bottas, Alonso, Ricciardo, Leclerc, Norris, Tsunoda ve Ocon.

En hızlı turunu yumuşak lastikle atan sürücüler: Verstappen, Stroll, Gasly, Vettel, Sainz, Perez, Giovinazzi, Kubica, Russell, Latifi, Mazepin ve Schumacher.

Sıralama turları bugün TSi 19:00'da başlayacak.

Seans sonucu: