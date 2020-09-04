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Formula 1 / İtalya GP / Antrenman raporu

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

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İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Formula 1'de sıradaki durak efsanevi Monza pisti olacak ve boş tribünler önünde gerçekleştirilecek yarış öncesinde, ilk antrenman seansı önceki yarışlarla benzerdi.

Hava sıcaklığı sabah bölümünde 25 derece, pist sıcaklığı ise 38 derece civarındaydı.

Sürücüler, uzun start finiş düzlüğünün ardından ilk virajda frenlemekte zorlandılar. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc gibi isimler bu bölümde pist dışına çıktılar.

Seansın en büyük olayı Red Bull pilotu Max Verstappen'in spin atıp bariyerlere çarpmasıydı. Kazada aracın ön kanadı kırıldı ancak Verstappen pite dönmeyi başardı. Bu sayede tekrar piste çıkma fırsatı buldu.

Bu olay sonrası kısa süreliğine kırmızı bayrak çıktı. Son bölümde ise Pierre Gasly'nin spin atması dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Liderlik mücadelesi yine Mercedes sürücüleri arasında geçti.

Mercedes sürücülerinin hız avantajına sahip olduğu seansta, Valtteri Bottas 1:20.703'lük zaman turuyla en hızlı isim olmayı başardı.

Fin pilot, bu derecesiyle takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.245 saniye önünde yer aldı.

Hamilton'ın derecesi 1:20.948'di. Mercedes, böylelikle hafta sonuna yine hızlı başlamış oldu.

Honda motoruyla yarışan dört ismin tamamı ilk altıda yer aldı.

Red Bull'dan Alex Albon, 1:21.500'lük derecesiyle 0.797 saniye geride üçüncü olmayı başardı ve hafta sonuna iyi başladı.

 

AlphaTauri'den Daniil Kvyat ise sürpriz şekilde 1:21.555'lik turuyla dördüncü oldu. Verstappen, yaptığı kazanın ardından 1:21.641'le beşinci oldu.

Gasly ise 1:21.667 ile altıncı sırada yer aldı. Bu dört sürücü sadece 0.167 saniye içinde dizildiler.

Mercedes ve Red Bull pilotları en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, AlphaTauri sürücüleri orta lastikle attılar.

Racing Point'ten Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris 1:21.747 ile aynı zaman turunu kaydettiler. Her iki sürücü de bu zaman turunu yumuşak lastikle attı. İkili, ilk sekizi tamamlayan sürücüler oldular.

Renault'nun güçlü olması beklenen Monza'da, Daniel Ricciardo 1:21.789 yaparak dokuzuncu oldu. Onu, McLaren'dan Carlos Sainz Jr. takip etti. Ricciardo en hızlı turunu orta, Sainz ise yumuşak lastikle attı.

Belçika'dan eli boş dönen Ferrari'de Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yine ilk ona giremedi. Leclerc 1:21.904'le 11. olurken, Vettel takım arkadaşından 1.2 saniye yavaş kaldı ve 19. oldu. İki sürücü de en hızlı turunu orta lastikle attı.

Renault'dan Esteban Ocon, yumuşak lastikle Leclerc'i sadece 0.080 saniye geriden, 12. sıradan takip etti.

En hızlı turunu sert lastikle atan Lance Stroll'ün 13. olduğu seansta, Haas'tan Romain Grosjean 14., Kevin Magnussen 15., Antonio Giovinazzi 16. ve Kimi Raikkonen 17. oldu.

Haas sürücüleri en iyi turlarını yumuşak lastikle, Alfa Romeo sürücüleri ise orta lastikle kaydetti.

Öte yandan George Russell yerine ilk seansta Williams'ın direksiyonuna geçen Roy Nissany en hızlı turunu sert hamurla kaydederek 18. oldu.

19. olan Vettel'i 0.2 saniye geriden Nicholas Latifi takip etti. Latifi de en iyi turunu orta lastikle attı.

İkinci antrenman seansı TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 28 1'20.703    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'20.948 0.245 0.245
3 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 30 1'21.500 0.797 0.552
4 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 31 1'21.555 0.852 0.055
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 22 1'21.641 0.938 0.086
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 27 1'21.667 0.964 0.026
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 25 1'21.747 1.044 0.080
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 29 1'21.747 1.044 0.000
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 22 1'21.789 1.086 0.042
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 27 1'21.821 1.118 0.032
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1'21.904 1.201 0.083
12 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'21.984 1.281 0.080
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 21 1'22.131 1.428 0.147
14 France Romain Grosjean Haas Ferrari 20 1'22.409 1.706 0.278
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'22.422 1.719 0.013
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 24 1'22.552 1.849 0.130
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 27 1'22.619 1.916 0.067
18 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 25 1'22.826 2.123 0.207
19 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 24 1'22.988 2.285 0.162
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 22 1'23.120 2.417 0.132
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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