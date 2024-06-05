İsviçre makamlarının Stake yüzünden Sauber'e açtığı dava kapandı
Stake markasıyla çalıştığı için İsviçre makamlarının Sauber'e açtığı dava kapandı.
Fotoğraf: Erik Junius
Sauber takımı, yılın başında kumar reklamlarına izin verilen ülkelerde Stake F1 adıı altında yarışma kararı almış ve bunun üzerine İsviçre Federal Casino Komisyonu'nun dikkatini çekmişti.
İsviçre lisansı altında Sauber, ülkedeki çevrimiçi kumarhanelerin reklamını yapmak yasak olduğu için soruşturma altındaydı.
Sauber, bu durum nedeniyle yarım milyon İsviçre Frangı'na varan bir para cezası alacak gibi görünüyor.
Ancak, gerçekleştirilen soruşturma sonucunda yetkililer, Sauber aleyhindeki tüm iddiaları geri çekti.
Yapılan resmi açıklamada, "Uygunluk kontrolü sırasında Sauber'in uluslararası arenada yarıştığı ve İsviçre'de Stake logolu hiçbir şey yapılmadığı dikkate alındı." denildi.
Ayrıca, Stake'in İsviçre'de kullanıma sunulmadığı da belirtildi. Bundan dolayı da komisyon davayı sonlandırdı.
Komisyon ayrıca, Sauber davasında alınan kararın emsal teşkil etmeyeceğini de vurguladı.
Bu karar, Sauber için büyük bir rahatlama sağlarken, takımın gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için daha dikkatli olması bekleniyor.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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