İsviçre basınına göre Sauber Porsche veya Audi'ye satılabilir

Bu kez haberlerin kaynağı İsviçreli Blick gazetesi gibi görünüyor. Gazete Sauber olarak bilinen ve şu anda Formula 1'de Alfa Romeo Racing adı altında yarışan İsviçreli ekip hakkında yeni bir makale yayınladı.

Amerikalı şirket Andretti Autosport, Sauber'i satın almak istemişti ancak anlaşma gerçekleşmedi ve şimdi takım için yeni umutlar ortaya çıkmış durumda.

Andretti Autosport'un Sauber'i satın alacağı iddia edildiği zaman takım fabrikasında endişe vardı çünkü Michael Andretti'nin hemen 200 kişiyle yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Ancak anlaşmanın gerçekleşmemesiyle takım çalışanları derin bir nefes aldı.

Sauber Motorsport, takımın %80'inin sahibi olan Finn Rausing için çok değerli görünüyor. Bu sebeple Andretti'den, hisseleri için "etkileyici bir miktar" talep etti ve takımın geleceğini garanti altına almak için de belli bir banka teminatı istedi.

Söylentiye göre satın almanın toplam maliyeti yarım milyar euroyu buldu.

Hinwil fabrikası, şu anda Formula 1'deki en iyi rüzgar tünellerinden birine sahip ve aynı zamanda 1993'ten beri Formula 1'de yer alıyorlar. Bu yüzden de potansiyel olarak çok değerli bir hedefler.

Ancak iddiaya göre takım için Formula 1'deki mevcut bölüm, Porsche ve Audi'nin Formula 1'e girmeyi planladığı 2026 yılında değişebilir. Porsche ve Audi, son aylarda Formula 1'in gerçekleştirdiği motor toplantılarına katıldı. Şu anda bu iki üreticinin sadece motor tedarikçisi olarak spora girmeyi düşündüğü biliniyor.

Eğer kendi takımlarına sahip olacaklarsa da, sıfırdan bir takım oluşturmayı planlamadıkları için Sauber ve Williams'a bakıyorlar. Sauber daha önce BMW ile ortaklık kurmuş hatta 2008'de Robert Kubica ile Kanada GP'yi kazanmıştı.

2009'dan bu yana Sauber, kendi takımını yönetiyor ve gerçekten çok zor dönemlerden geçtiler. Takım, mevcut sahipleri sayesinde düze çıktı ve şimdi yeni bir sayfa açmaya hazır görünüyorlar.

Ayrıca iddiaya göre Audi & Porsche, o döneme kadar büyük tecrübe edinmiş olacak Mick Schumacher'le de potansiyel bir anlaşma imzalayabilir.