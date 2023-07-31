İstatistikler: Sürücüler sıralama turları ve yarışlarda neler yaptı?
Sezonun ilk 12 yarışının ardından sürücülerin sıralama turları ve yarışlarda nasıl sonuçlar aldığına bakalım.
Sıralama turlarındaki istatistiklere bakıldığında, ilk 12 yarışta sadece dört isim pole pozisyonu alabildi; Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Sergio Perez.
En iyi grid ortalaması Verstappen'e, en kötüsü ise Logan Sargeant'a ait.
Sıralama turları istatistikleri:
|Pilot
|Takım
|Ortalama
|
En iyi grid
pozisyonu
|
En kötü grid
pozisyonu
|Q1
|Q2
|Q3
|
Takım arkadaşıyla
mücadele
|M. Verstappen
|Red Bull
|3
|1
|15
|12
|12
|11
|10 - 2
|C. Sainz
|Ferrari
|5
|2
|11
|12
|12
|11
|4 - 8
|C. Leclerc
|Ferrari
|5,58
|1
|19
|12
|11
|10
|8 - 4
|F. Alonso
|Aston Martin
|5,58
|2
|9
|12
|12
|12
|10 - 2
|L. Hamilton
|Mercedes
|5,67
|1
|13
|12
|12
|11
|7 - 5
|G. Russell
|Mercedes
|8,08
|2
|18
|12
|11
|8
|5 - 7
|L. Norris
|McLaren
|8,5
|2
|19
|12
|10
|8
|10 - 2
|S. Perez
|Red Bull
|9,42
|1
|20
|12
|9
|6
|2 - 10
|E. Ocon
|Alpine
|9,67
|4
|15
|12
|12
|6
|6 - 6
|L. Stroll
|Aston Martin
|10,17
|6
|18
|12
|11
|7
|2 - 10
|O. Piastri
|McLaren
|10,67
|3
|19
|12
|9
|7
|2 - 10
|P. Gasly
|Alpine
|11,42
|4
|20
|12
|9
|7
|6 - 6
|N. Hulkenberg
|Haas F1
|11,42
|2
|20
|12
|9
|6
|9 - 3
|A. Albon
|Williams
|12,92
|8
|18
|12
|8
|4
|12 - 0
|V. Bottas
|Alfa Romeo
|13,75
|7
|19
|12
|10
|2
|8 - 4
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|14
|8
|17
|12
|6
|2
|8 - 4
|G. Zhou
|Alfa Romeo
|15,08
|5
|20
|12
|5
|1
|4 - 8
|K. Magnussen
|Haas F1
|15,42
|4
|20
|12
|5
|1
|3 - 9
|D. Ricciardo
|AlphaTauri
|16
|13
|19
|2
|1
|0
|1 - 1
|N. De Vries
|AlphaTauri
|16,67
|12
|20
|9
|4
|0
|3 - 7
|L. Sargeant
|Williams
|17,83
|14
|20
|12
|2
|0
|0 - 12
Yarış sonuçlarına bakıldığında ise Verstappen 1,2'lik ortalamasıyla zirvede yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında sadece iki isim yarış kazanırken, yedi isim lider gitti. Sadece üç isim tüm yarışı tamamlayabildi.
Yarış istatistikleri:
|Pilot
|Takım
|Yarış sonucu
|Liderlik
|Toplam mesafe
|Ortalama
|En iyi
|Tur
|Kilometre
|Tur
|Zaman
|Kilometre
|%
|M. Verstappen
|Red Bull
|1,2
|1
|567
|2712,0
|724
|19:10:36
|3637,3
|100%
|S. Perez
|Red Bull
|4,3
|1
|127
|769,4
|722
|19:14:35
|3630,6
|99,7%
|L. Hamilton
|Mercedes
|4,3
|2
|5
|26,4
|724
|19:11:20
|3637,3
|100%
|F. Alonso
|Aston Martin
|4,4
|2
|3
|18,3
|724
|19:16:58
|3637,3
|100%
|G. Russell
|Mercedes
|5,5
|3
|6
|31,7
|666
|17:09:43
|3346,8
|92,0%
|C. Leclerc
|Ferrari
|5,9
|2
|12
|55,0
|648
|16:15:18
|3233,8
|89,5%
|C. Sainz
|Ferrari
|6,6
|4
|-
|-
|703
|18:40:03
|3490,2
|97,1%
|L. Stroll
|Aston Martin
|8,6
|4
|-
|-
|611
|16:34:21
|3162,7
|84,4%
|E. Ocon
|Alpine
|9,7
|3
|-
|-
|594
|15:30:02
|2984,6
|82,0%
|L. Norris
|McLaren
|10,0
|2
|4
|23,4
|720
|19:18:54
|3618,5
|99,4%
|P. Gasly
|Alpine
|11,0
|7
|-
|-
|647
|17:01:06
|3289,1
|89,4%
|O. Piastri
|McLaren
|11,2
|4
|-
|-
|632
|16:43:02
|3073,4
|87,3%
|A. Albon
|Williams
|11,7
|7
|-
|-
|646
|16:24:41
|3208,5
|89,2%
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|12,8
|10
|-
|-
|720
|17:55:27
|3621,9
|99,4%
|V. Bottas
|Affa Romeo
|13,3
|8
|-
|-
|718
|19:19:15
|3608,4
|99,2%
|G. Zhou
|Alfa Romeo
|13,5
|9
|-
|-
|704
|18:54:51
|3525,5
|97,2%
|N. Hulkenberg
|Haas F1
|14,4
|7
|-
|-
|658
|18:09:20
|3351,1
|90,9%
|D. Ricciardo
|AlphaTauri
|14,5
|13
|-
|-
|113
|3:02:58
|610,3
|15,6%
|K. Magnussen
|Haas F1
|15,2
|10
|-
|-
|684
|17:38:52
|3432,1
|94,5%
|N. De Vries
|AlphaTauri
|15,4
|12
|-
|-
|561
|14:24:39
|2737,9
|77,5%
|L. Sargeant
|Williams
|16,1
|11
|-
|-
|650
|17:15:40
|3311,4
|89,8%
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