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İstatistikler: Sürücüler sıralama turları ve yarışlarda neler yaptı?

Sezonun ilk 12 yarışının ardından sürücülerin sıralama turları ve yarışlarda nasıl sonuçlar aldığına bakalım.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sıralama turlarındaki istatistiklere bakıldığında, ilk 12 yarışta sadece dört isim pole pozisyonu alabildi; Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Sergio Perez.

En iyi grid ortalaması Verstappen'e, en kötüsü ise Logan Sargeant'a ait.

Sıralama turları istatistikleri:

Pilot Takım Ortalama

En iyi grid

pozisyonu

En kötü grid

pozisyonu

 Q1 Q2 Q3

Takım arkadaşıyla

mücadele
M. Verstappen Red Bull 3 1 15 12 12 11 10 - 2
C. Sainz Ferrari 5 2 11 12 12 11 4 - 8
C. Leclerc Ferrari 5,58 1 19 12 11 10 8 - 4
F. Alonso Aston Martin 5,58 2 9 12 12 12 10 - 2
L. Hamilton Mercedes 5,67 1 13 12 12 11 7 - 5
G. Russell Mercedes 8,08 2 18 12 11 8 5 - 7
L. Norris McLaren 8,5 2 19 12 10 8 10 - 2
S. Perez Red Bull 9,42 1 20 12 9 6 2 - 10
E. Ocon Alpine 9,67 4 15 12 12 6 6 - 6
L. Stroll Aston Martin 10,17 6 18 12 11 7 2 - 10
O. Piastri McLaren 10,67 3 19 12 9 7 2 - 10
P. Gasly Alpine 11,42 4 20 12 9 7 6 - 6
N. Hulkenberg Haas F1 11,42 2 20 12 9 6 9 - 3
A. Albon Williams 12,92 8 18 12 8 4 12 - 0
V. Bottas Alfa Romeo 13,75 7 19 12 10 2 8 - 4
Y. Tsunoda AlphaTauri 14 8 17 12 6 2 8 - 4
G. Zhou Alfa Romeo 15,08 5 20 12 5 1 4 - 8
K. Magnussen Haas F1 15,42 4 20 12 5 1 3 - 9
D. Ricciardo AlphaTauri 16 13 19 2 1 0 1 - 1
N. De Vries AlphaTauri 16,67 12 20 9 4 0 3 - 7
L. Sargeant Williams 17,83 14 20 12 2 0 0 - 12

Yarış sonuçlarına bakıldığında ise Verstappen 1,2'lik ortalamasıyla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında sadece iki isim yarış kazanırken, yedi isim lider gitti. Sadece üç isim tüm yarışı tamamlayabildi.

Yarış istatistikleri:

Pilot Takım Yarış sonucu Liderlik Toplam mesafe
Ortalama En iyi Tur Kilometre Tur Zaman Kilometre %
M. Verstappen Red Bull 1,2 1 567 2712,0 724 19:10:36 3637,3 100%
S. Perez Red Bull 4,3 1 127 769,4 722 19:14:35 3630,6 99,7%
L. Hamilton Mercedes 4,3 2 5 26,4 724 19:11:20 3637,3 100%
F. Alonso Aston Martin 4,4 2 3 18,3 724 19:16:58 3637,3 100%
G. Russell Mercedes 5,5 3 6 31,7 666 17:09:43 3346,8 92,0%
C. Leclerc Ferrari 5,9 2 12 55,0 648 16:15:18 3233,8 89,5%
C. Sainz Ferrari 6,6 4 - - 703 18:40:03 3490,2 97,1%
L. Stroll Aston Martin 8,6 4 - - 611 16:34:21 3162,7 84,4%
E. Ocon Alpine 9,7 3 - - 594 15:30:02 2984,6 82,0%
L. Norris McLaren 10,0 2 4 23,4 720 19:18:54 3618,5 99,4%
P. Gasly Alpine 11,0 7 - - 647 17:01:06 3289,1 89,4%
O. Piastri McLaren 11,2 4 - - 632 16:43:02 3073,4 87,3%
A. Albon Williams 11,7 7 - - 646 16:24:41 3208,5 89,2%
Y. Tsunoda AlphaTauri 12,8 10 - - 720 17:55:27 3621,9 99,4%
V. Bottas Affa Romeo 13,3 8 - - 718 19:19:15 3608,4 99,2%
G. Zhou Alfa Romeo 13,5 9 - - 704 18:54:51 3525,5 97,2%
N. Hulkenberg Haas F1 14,4 7 - - 658 18:09:20 3351,1 90,9%
D. Ricciardo AlphaTauri 14,5 13 - - 113 3:02:58 610,3 15,6%
K. Magnussen Haas F1 15,2 10 - - 684 17:38:52 3432,1 94,5%
N. De Vries AlphaTauri 15,4 12 - - 561 14:24:39 2737,9 77,5%
L. Sargeant Williams 16,1 11 - - 650 17:15:40 3311,4 89,8%
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Leclerc: "Artık lastik yönetiminde daha iyiyiz"

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