İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler

Barcelona testinin altıncı gününün ardından takımların tamamladığı toplam mesafe ve attıkları en iyi dereceleri sizler için derledik.

Lastikler arasındaki hız farkları:

Lastikler arasındaki farklar ile 'le ilgili net bir veri bulunmuyor. lastiği 'den 0.4-0.5 saniye daha hızlı. lastiği 'ten 0.3 saniye daha hızlı. lastiği 'ten 0.4-0.5 saniye daha hızlı.

Atılan turlar ve lastikleri:

İlk üç gün:

Pilot Takım Motor 1.Gün 2. Gün 3. Gün Bottas Mercedes 1:17.313 1:19.307 1:15.732 Hamilton Mercedes 1:16.976 1:18.387 1:16.516 Räikkönen Alfa Romeo 1:17.091 Ocon Renault 1:18.004 1:18.557 1:17.102 Stroll Racing Point 1:18.282 1:17.338 Pérez Racing Point 1:17.375 1:17.347 Kvyat AlphaTauri 1:17.698 1:17.427 Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.096 1:17.469 Verstappen Red Bull 1:17.516 1:17.636 Ricciardo Renault 1:17.873 1:17.749 1:17.574 Gasly AlphaTauri 1:18.121 1:17.783 Sainz McLaren 1:17.842 1:18.274 Albon Red Bull 1:17.912 1:18.154 Vettel Ferrari 1:18.154 1:18.384 Russell Williams 1:18.168 1:18.266 Leclerc Ferrari 1:18.289 1:18.355 Grosjean Haas 1:18.496 1:18.330 Latifi Williams 1:18.382 1:19.004 Kubica Alfa Romeo 1:18.386 Norris McLaren 1:18.474 1:18.454 Magnussen Haas 1:18.466 1:19.709

İkinci üç gün:

Pilot Takım Motor 4.Gün 5. Gün 6. Gün Bottas Mercedes 1:18.100 1:17.985 1:16.196 Verstappen Red Bull 1:17.347 1:17.738 1:16.269 Ricciardo Renault 1:18.214 1:18.395 1:16.276 Leclerc Ferrari 1:18.244 1:16.360 Hamilton Mercedes 1:17.562 1:22.425 1:16.410 Ocon Renault 1:21.542 1:18.013 1:16.433 Pérez Racing Point 1:17.428 1:16.634 Sainz McLaren 1:18.221 1:16.820 Vettel Ferrari 1:18.113 1:16.841 Russell Williams 1:18.535 1:16.871 Kvyat AlphaTauri 1:17.456 1:16.914 Kubica Alfa Romeo 1:16.942 Grosjean Haas 1:18.670 1:17.037 Gasly Toro Rosso 1:17.540 1:17.066 Räikkönen Alfa Romeo 1:19.515 1:17.415 Stroll Racing Point 1:17.787 1:17.118 Latifi Williams 1:18.300 1:17.313 Giovinazzi Alfa Romeo 1:19.670 Magnussen Haas 1:18.225 1:17.495 Albon Red Bull 1:17.550 1:18.393 1:17.803 Norris McLaren 1:18.826 1:17.573

Kombine edilmiş dereceler:

Pos Driver Time 1 Valtteri Bottas 1:15.732 2 Max Verstappen 1:16.269 3 Daniel Ricciardo 1:16.276 4 Charles Leclerc 1:16.360 5 Lewis Hamilton 1:16.410 6 Esteban Ocon 1:16.433 7 Sergio Perez 1:16.634 8 Carlos Sainz Jr. 1:16.820 9 Sebastian Vettel 1:16.841 10 George Russell 1:16.871 11 Daniil Kvyat 1:16.914 12 Robert Kubica 1:16.942 13 Romain Grosjean 1:17.037 14 Pierre Gasly 1:17.066 15 Kimi Raikkonen 1:17.091 16 Lance Stroll 1:17.118 17 Nicholas Latifi 1:17.313 18 Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi 1:17.469 19 Kevin Magnussen 1:17.495 20 Alexander Albon 1:17.550 21 Lando Norris 1:17.573 Pilotların tamamladığı turlar:

Poz. Sürücü Tur 1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 466 2 Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. 446 3 Charles Leclerc Charles Leclerc 442 4 Sergio Perez Sergio Perez 441 5 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 437 6 Max Verstappen Max Verstappen 414 7 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 402 8 Romain Grosjean Romain Grosjean 399 9 Daniil Kvyat Daniil Kvyat 399 10 George Russell George Russell 394 11 Esteban Ocon Esteban Ocon 376 12 Pierre Gasly Pierre Gasly 370 13 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo 367 14 Alexander Albon Alexander Albon 366 15 Lando Norris Lando Norris 356 16 Nicholas Latifi Nicholas Latifi 343 17 Lance Stroll Lance Stroll 341 18 Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi 323 19 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen 300 20 Kevin Magnussen Kevin Magnussen 250 21 Robert Kubica Robert Kubica 112 Pilotların tamamladığı kilometreler: Poz. Driver Toplam kilometre 1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2169 2 Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. 2076 3 Charles Leclerc Charles Leclerc 2058 4 Sergio Perez Sergio Perez 2053 5 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2034 6 Max Verstappen Max Verstappen 1927 7 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 1871 8 Romain Grosjean Romain Grosjean 1857 9 Daniil Kvyat Daniil Kvyat 1857 10 George Russell George Russell 1834 11 Esteban Ocon Esteban Ocon 1750 12 Pierre Gasly Pierre Gasly 1722 13 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo 1708 14 Alexander Albon Alexander Albon 1704 15 Lando Norris Lando Norris 1657 16 Nicholas Latifi Nicholas Latifi 1597 17 Lance Stroll Lance Stroll 1587 18 Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi 1504 19 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen 1397 20 Kevin Magnussen Kevin Magnussen 1164 21 Robert Kubica Robert Kubica 521

Takımların tamamladığı toplam mesafeler:

Takım 1-3. Gün 4. Gün 5. Gün 6. Gün Toplam turlar Yarış mesafesi (1 GP: 66 tur) 494 179 61 169 903 13,65 354 164 144 181 844 12,71 423 102 112 163 802 12,06 369 127 130 154 782 11,80 Red Bull 471 112 91 104 780 11,77 384 86 138 160 769 11,59 380 127 96 140 743 11,20 424 104 91 115 737 11,12 324 106 160 146 735 11,08 Haas 314 107 110 115 649 9,73

Motor üreticilerinin tamamladığı toplam mesafeler:

Üretici 1-3. Gün 4. Gün 5. Gün 6. gün Toplam tur Takım başına ortalama Yarış mesafesi (1 GP = 66 tur) Mercedes

(Mercedes/Racing Point/

Williams) 1187 412 349 463 2411 804 36,53 Ferrari

(Ferrari/Haas/Alfa Romeo) 1092 375 345 403 2215 738 33,56 Renault

(Renault/McLaren) 855 198 229 260 1542 771 23,36 Honda

(Red Bull/AlphaTauri) 803 229 208 295 1535 767,5 23,26

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