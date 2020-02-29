İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler
2020 sezonu öncesinde yapılan altı günlük Barcelona testi cuma günü itibariyle tamamlandı.
Barcelona testinin altıncı gününün ardından takımların tamamladığı toplam mesafe ve attıkları en iyi dereceleri sizler için derledik.
Lastikler arasındaki hız farkları:
|Lastikler arasındaki farklar
|ile 'le ilgili net bir veri bulunmuyor.
|lastiği 'den 0.4-0.5 saniye daha hızlı.
|lastiği 'ten 0.3 saniye daha hızlı.
|
lastiği 'ten 0.4-0.5 saniye daha hızlı.
Atılan turlar ve lastikleri:
İlk üç gün:
|Pilot
|Takım
|Motor
|1.Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Bottas
|Mercedes
|
1:17.313
|
1:19.307
|
1:15.732
|Hamilton
|Mercedes
|
1:16.976
|
1:18.387
|
1:16.516
|Räikkönen
|Alfa Romeo
|
1:17.091
|Ocon
|Renault
|
1:18.004
|
1:18.557
|
1:17.102
|Stroll
|Racing Point
|
1:18.282
|
1:17.338
|Pérez
|Racing Point
|
1:17.375
|
1:17.347
|Kvyat
|AlphaTauri
|
1:17.698
|
1:17.427
|Giovinazzi
|Alfa Romeo
|
1:20.096
|
1:17.469
|Verstappen
|Red Bull
|
1:17.516
|
1:17.636
|Ricciardo
|Renault
|
1:17.873
|
1:17.749
|
1:17.574
|Gasly
|AlphaTauri
|
1:18.121
|
1:17.783
|Sainz
|McLaren
|
1:17.842
|
1:18.274
|Albon
|Red Bull
|
1:17.912
|
1:18.154
|Vettel
|Ferrari
|
1:18.154
|
1:18.384
|Russell
|Williams
|
1:18.168
|
1:18.266
|Leclerc
|Ferrari
|
1:18.289
|
1:18.355
|Grosjean
|Haas
|
1:18.496
|
1:18.330
|Latifi
|Williams
|
1:18.382
|
1:19.004
|Kubica
|Alfa Romeo
|
1:18.386
|Norris
|McLaren
|
1:18.474
|
1:18.454
|Magnussen
|Haas
|
1:18.466
|
1:19.709
İkinci üç gün:
|Pilot
|Takım
|Motor
|4.Gün
|5. Gün
|6. Gün
|Bottas
|Mercedes
|
1:18.100
|
1:17.985
|
1:16.196
|Verstappen
|Red Bull
|
1:17.347
|
1:17.738
|
1:16.269
|Ricciardo
|Renault
|
1:18.214
|
1:18.395
|
1:16.276
|Leclerc
|Ferrari
|
1:18.244
|
1:16.360
|Hamilton
|Mercedes
|
1:17.562
|
1:22.425
|
1:16.410
|Ocon
|Renault
|
1:21.542
|
1:18.013
|
1:16.433
|Pérez
|Racing Point
|
1:17.428
|
1:16.634
|Sainz
|McLaren
|
1:18.221
|
1:16.820
|Vettel
|Ferrari
|
1:18.113
|
1:16.841
|Russell
|Williams
|
1:18.535
|
1:16.871
|Kvyat
|AlphaTauri
|
1:17.456
|
1:16.914
|Kubica
|Alfa Romeo
|
1:16.942
|Grosjean
|Haas
|
1:18.670
|
1:17.037
|Gasly
|Toro Rosso
|
1:17.540
|
1:17.066
|Räikkönen
|Alfa Romeo
|
1:19.515
|
1:17.415
|Stroll
|Racing Point
|
1:17.787
|
1:17.118
|Latifi
|Williams
|
1:18.300
|
1:17.313
|Giovinazzi
|Alfa Romeo
|
1:19.670
|Magnussen
|Haas
|
1:18.225
|
1:17.495
|Albon
|Red Bull
|
1:17.550
|
1:18.393
|
1:17.803
|Norris
|McLaren
|
1:18.826
|
1:17.573
Kombine edilmiş dereceler:
|Pos
|Driver
|Time
|1
|Valtteri Bottas
|1:15.732
|2
|Max Verstappen
|1:16.269
|3
|Daniel Ricciardo
|1:16.276
|4
|Charles Leclerc
|1:16.360
|5
|Lewis Hamilton
|1:16.410
|6
|Esteban Ocon
|1:16.433
|7
|Sergio Perez
|1:16.634
|8
|Carlos Sainz Jr.
|1:16.820
|9
|Sebastian Vettel
|1:16.841
|10
|George Russell
|1:16.871
|11
|Daniil Kvyat
|1:16.914
|12
|Robert Kubica
|1:16.942
|13
|Romain Grosjean
|1:17.037
|14
|Pierre Gasly
|1:17.066
|15
|Kimi Raikkonen
|1:17.091
|16
|Lance Stroll
|1:17.118
|17
|Nicholas Latifi
|1:17.313
|18
|Antonio Giovinazzi
|1:17.469
|19
|Kevin Magnussen
|1:17.495
|20
|Alexander Albon
|1:17.550
|21
|Lando Norris
|1:17.573
Pilotların tamamladığı turlar:
|Poz.
|Sürücü
|Tur
|1
|Lewis Hamilton
|466
|2
|Carlos Sainz Jr.
|446
|3
|Charles Leclerc
|442
|4
|Sergio Perez
|441
|5
|Valtteri Bottas
|437
|6
|Max Verstappen
|414
|7
|Sebastian Vettel
|402
|8
|Romain Grosjean
|399
|9
|Daniil Kvyat
|
399
|10
|George Russell
|394
|11
|Esteban Ocon
|376
|12
|Pierre Gasly
|370
|13
|Daniel Ricciardo
|367
|14
|Alexander Albon
|366
|15
|Lando Norris
|356
|16
|Nicholas Latifi
|343
|17
|Lance Stroll
|341
|18
|Antonio Giovinazzi
|323
|19
|Kimi Raikkonen
|300
|20
|Kevin Magnussen
|250
|21
|Robert Kubica
|112
Pilotların tamamladığı kilometreler:
|Poz.
|Driver
|Toplam kilometre
|1
|Lewis Hamilton
|2169
|2
|Carlos Sainz Jr.
|2076
|3
|Charles Leclerc
|2058
|4
|Sergio Perez
|2053
|5
|Valtteri Bottas
|2034
|6
|Max Verstappen
|1927
|7
|Sebastian Vettel
|1871
|8
|Romain Grosjean
|1857
|9
|Daniil Kvyat
|1857
|10
|George Russell
|1834
|11
|Esteban Ocon
|1750
|12
|Pierre Gasly
|1722
|13
|Daniel Ricciardo
|1708
|14
|Alexander Albon
|1704
|15
|Lando Norris
|1657
|16
|Nicholas Latifi
|1597
|17
|Lance Stroll
|1587
|18
|Antonio Giovinazzi
|1504
|19
|Kimi Raikkonen
|1397
|20
|Kevin Magnussen
|1164
|21
|Robert Kubica
|521
Takımların tamamladığı toplam mesafeler:
|Takım
|1-3. Gün
|4. Gün
|5. Gün
|6. Gün
|Toplam turlar
|
Yarış mesafesi
(1 GP: 66 tur)
|Mercedes
|494
|179
|61
|169
|903
|13,65
|Ferrari
|354
|164
|144
|181
|844
|12,71
|McLaren
|423
|102
|112
|163
|802
|12,06
|Racing Point
|369
|127
|130
|154
|782
|11,80
|Red Bull
|471
|112
|91
|104
|780
|11,77
|AlphaTauri
|384
|86
|138
|160
|769
|11,59
|Renault
|380
|127
|96
|140
|743
|11,20
|Alfa Romeo
|424
|104
|91
|115
|737
|11,12
|Williams
|324
|106
|160
|146
|735
|11,08
|Haas
|314
|107
|110
|115
|649
|9,73
Motor üreticilerinin tamamladığı toplam mesafeler:
|Üretici
|
1-3. Gün
|4. Gün
|5. Gün
|6. gün
|Toplam tur
|Takım başına ortalama
|
Yarış mesafesi
(1 GP = 66 tur)
| Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)
|1187
|412
|349
|463
|2411
|804
|36,53
| Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)
|1092
|375
|345
|403
|2215
|738
|33,56
| Renault
(Renault/McLaren)
|855
|198
|229
|260
|1542
|771
|23,36
| Honda
(Red Bull/AlphaTauri)
|803
|229
|208
|295
|1535
|767,5
|23,26
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Barcelona Şubat testi II
|Editör
|Kemal Şengül
İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler