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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / İstatistikler

İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler

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İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 08:24

2020 sezonu öncesinde yapılan altı günlük Barcelona testi cuma günü itibariyle tamamlandı.

Barcelona testinin altıncı gününün ardından takımların tamamladığı toplam mesafe ve attıkları en iyi dereceleri sizler için derledik.

Lastikler arasındaki hız farkları:

Lastikler arasındaki farklar
 ile 'le ilgili net bir veri bulunmuyor.
 lastiği 'den 0.4-0.5 saniye daha hızlı.
 lastiği 'ten 0.3 saniye daha hızlı.

 lastiği 'ten 0.4-0.5 saniye daha hızlı.

Atılan turlar ve lastikleri:

İlk üç gün:

Pilot Takım Motor 1.Gün 2. Gün 3. Gün
Finland Bottas Mercedes

1:17.313

1:19.307

1:15.732
United Kingdom Hamilton Mercedes

1:16.976

1:18.387

1:16.516
Finland Räikkönen Alfa Romeo  

1:17.091

  
 France Ocon Renault

1:18.004

1:18.557

1:17.102
Canada Stroll Racing Point

1:18.282

  

1:17.338
Mexico Pérez Racing Point

1:17.375

1:17.347

  
Russian Federation Kvyat AlphaTauri

1:17.698

  

1:17.427
Italy Giovinazzi Alfa Romeo

1:20.096

  

1:17.469
Netherlands Verstappen Red Bull

1:17.516

  

1:17.636
Australia Ricciardo Renault

1:17.873

1:17.749

1:17.574
France Gasly AlphaTauri  

1:18.121

1:17.783
Spain Sainz McLaren

1:17.842

  

1:18.274
Thailand Albon Red Bull  

1:17.912

1:18.154
Germany Vettel Ferrari  

1:18.154

1:18.384
United Kingdom Russell Williams

1:18.168

1:18.266

  
Monaco Leclerc Ferrari

1:18.289

1:18.355

  
France Grosjean Haas  

1:18.496

1:18.330
Canada Latifi Williams

1:18.382

  

1:19.004
Poland Kubica Alfa Romeo

1:18.386

    
United Kingdom Norris McLaren  

1:18.474

1:18.454
Denmark Magnussen Haas

1:18.466

  

1:19.709

İkinci üç gün:

Pilot Takım Motor 4.Gün 5. Gün 6. Gün
Finland Bottas Mercedes

1:18.100

1:17.985

1:16.196
Netherlands Verstappen  Red Bull

1:17.347

1:17.738

1:16.269
Australia Ricciardo Renault

1:18.214

1:18.395

1:16.276
Monaco Leclerc Ferrari

1:18.244

  

1:16.360
United Kingdom Hamilton Mercedes

1:17.562

1:22.425

1:16.410
France Ocon Renault

1:21.542

1:18.013

1:16.433
Mexico Pérez Racing Point

1:17.428

  

1:16.634
Spain Sainz McLaren

1:18.221

  

1:16.820
Germany Vettel Ferrari

1:18.113

1:16.841

  
United Kingdom Russell Williams

1:18.535

  

1:16.871
Russian Federation Kvyat AlphaTauri

1:17.456

  

1:16.914
Poland Kubica Alfa Romeo

1:16.942

    
France Grosjean Haas

1:18.670

  

1:17.037
France Gasly Toro Rosso

1:17.540

1:17.066

  
Finland Räikkönen  Alfa Romeo

1:19.515

  

1:17.415
Canada Stroll Racing Point

1:17.787

1:17.118

  
Canada Latifi Williams

1:18.300

1:17.313

  
Italy Giovinazzi Alfa Romeo  

1:19.670

  
Denmark Magnussen Haas  

1:18.225

1:17.495
Thailand Albon Red Bull

1:17.550

1:18.393

1:17.803
United Kingdom Norris McLaren

1:18.826

1:17.573

  

Kombine edilmiş dereceler:

Pos Driver Time
1 Finland Valtteri Bottas 1:15.732 
2 Netherlands Max Verstappen 1:16.269 
3 Australia Daniel Ricciardo 1:16.276 
4 Monaco Charles Leclerc 1:16.360 
5 United Kingdom Lewis Hamilton 1:16.410 
6 France Esteban Ocon 1:16.433 
7 Mexico Sergio Perez 1:16.634 
8 Spain Carlos Sainz Jr. 1:16.820 
9 Germany Sebastian Vettel 1:16.841 
10 United Kingdom George Russell 1:16.871 
11 Russian Federation Daniil Kvyat 1:16.914 
12 Poland Robert Kubica 1:16.942 
13 France Romain Grosjean 1:17.037 
14 France Pierre Gasly 1:17.066 
15 Finland Kimi Raikkonen 1:17.091 
16 Canada Lance Stroll 1:17.118 
17 Canada Nicholas Latifi 1:17.313 
18 Italy Antonio Giovinazzi  1:17.469 
19 Denmark Kevin Magnussen 1:17.495 
20 Thailand Alexander Albon 1:17.550
21 United Kingdom Lando Norris 1:17.573 

Pilotların tamamladığı turlar:

Poz. Sürücü Tur
1 United Kingdom Lewis Hamilton  466
2 Spain Carlos Sainz Jr.  446
3 Monaco Charles Leclerc  442
4 Mexico Sergio Perez  441
5 Finland Valtteri Bottas  437
6 Netherlands Max Verstappen  414
7 Germany Sebastian Vettel  402
8 France Romain Grosjean  399
9 Russian Federation Daniil Kvyat 

399
10 United Kingdom George Russell  394
11 France Esteban Ocon  376
12 France Pierre Gasly  370
13 Australia Daniel Ricciardo  367
14 Thailand Alexander Albon  366
15 United Kingdom Lando Norris  356
16 Canada Nicholas Latifi  343
17 Canada Lance Stroll  341
18 Italy Antonio Giovinazzi  323
19 Finland Kimi Raikkonen  300
20 Denmark Kevin Magnussen  250
21 Poland Robert Kubica  112

Pilotların tamamladığı kilometreler:

Poz.  Driver Toplam kilometre
1 United Kingdom  Lewis Hamilton  2169
2 Spain Carlos Sainz Jr.  2076
3 Monaco Charles Leclerc  2058
4 Mexico Sergio Perez  2053
5 Finland Valtteri Bottas  2034
6 Netherlands Max Verstappen  1927
7 Germany Sebastian Vettel  1871
8 France Romain Grosjean  1857
9 Russian Federation Daniil Kvyat  1857
10 United Kingdom George Russell  1834
11 France Esteban Ocon  1750
12 France Pierre Gasly  1722
13 Australia Daniel Ricciardo  1708
14 Thailand Alexander Albon  1704
15 United Kingdom Lando Norris  1657
16 Canada Nicholas Latifi  1597
17 Canada Lance Stroll  1587
18 Italy Antonio Giovinazzi  1504
19 Finland Kimi Raikkonen  1397
20 Denmark Kevin Magnussen  1164
21 Poland Robert Kubica  521

Takımların tamamladığı toplam mesafeler:

Takım 1-3. Gün 4. Gün 5. Gün 6. Gün Toplam turlar

Yarış mesafesi

(1 GP: 66 tur)
Germany Mercedes 494 179 61 169 903 13,65
Italy Ferrari 354 164 144 181 844 12,71
United Kingdom McLaren 423 102 112 163 802 12,06
United Kingdom Racing Point 369 127 130 154 782 11,80
Austria Red Bull 471 112 91 104 780 11,77
Italy AlphaTauri 384 86 138 160 769 11,59
France Renault 380 127 96 140 743 11,20
Italy Alfa Romeo 424 104 91 115 737 11,12
United Kingdom Williams 324 106 160 146 735 11,08
United States Haas 314 107 110 115 649 9,73

Motor üreticilerinin tamamladığı toplam mesafeler:

Üretici

1-3. Gün

 4. Gün 5. Gün 6. gün Toplam tur Takım başına ortalama

Yarış mesafesi

(1 GP = 66 tur)
 Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)		 1187 412 349 463 2411 804 36,53
 Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)		 1092 375 345 403 2215 738 33,56
 Renault
(Renault/McLaren)		 855 198 229 260 1542 771 23,36
 Honda
(Red Bull/AlphaTauri)		 803 229 208 295 1535 767,5 23,26

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Editör Kemal Şengül

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