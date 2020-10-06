İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla beraber Honda, 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacağını duyurdu.

Biz de, 2015'te spora geri dönen Honda’nın, geri dönüşünden bu yana yakaladığı bazı önemli rakamları sizler için derledik.

2015

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur Jenson Button McLaren 18 4 6 16 16 6 Fernando Alonso McLaren 18 2 5 11 17 7 Kevin Magnussen McLaren - Toplam 19 6 5 27 9 13

2016