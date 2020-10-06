İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar
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Honda’nın Formula 1’de geri dönüşünden bu yana yakaladığı bazı önemli rakamları sizler için derledik.
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla beraber Honda, 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacağını duyurdu.
Biz de, 2015'te spora geri dönen Honda’nın, geri dönüşünden bu yana yakaladığı bazı önemli rakamları sizler için derledik.
2015
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|Jenson Button
|McLaren
|18
|4
|6
|16
|16
|6
|Fernando Alonso
|McLaren
|18
|2
|5
|11
|17
|7
|Kevin Magnussen
|McLaren
|-
|Toplam
|19
|6
|5
|27
|9
|13
2016
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|Fernando Alonso
|McLaren
|20
|9
|5
|54
|10
|5
|1
|Jenson Button
|McLaren
|21
|7
|6
|21
|15
|3
|Stoffel Vandoorne
|McLaren
|1
|1
|10
|1
|20
|Toplam
|21
|17
|5
|76
|6
|8
|1
2017
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|Fernando Alonso
|McLaren
|20
|3
|5
|17
|15
|6
|Stoffel Vandoorne
|McLaren
|19
|3
|7
|13
|16
|6
|Jenson Button
|McLaren
|1
|1
|Toplam
|20
|6
|5
|30
|9
|13
2018
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|
Pierre Gasly
|T. Rosso
|21
|5
|4
|29
|15
|5
|Brendon Hartley
|T. Rosso
|21
|3
|9
|4
|19
|5
|Toplam
|21
|8
|4
|33
|9
|10
2019
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|Маx Verstappen
|Red Bull
|21
|19
|1
|8
|3
|278
|3
|2
|2
|3
|Pierre Gasly
|RB / TR
|21
|14
|2
|1
|95
|7
|1
|2
|Alex Albon
|RB / TR
|21
|13
|4
|92
|8
|1
|Daniil Kvyat
|T. Rosso
|21
|10
|3
|1
|37
|13
|3
|Toplam
|21
|56
|1
|10
|3
|502
|3
|7
|2
|5
2020 (Rusya GP dahil)
|Sürücüler
|Takım
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|Sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|Маx Verstappen
|Red Bull
|10
|7
|1
|7
|1
|128
|3
|3
|1
|Alex Albon
|Red Bull
|10
|8
|3
|1
|64
|5
|1
|Pierre Gasly
|A. Tauri
|10
|6
|1
|1
|1
|45
|10
|2
|Daniil Kvyat
|A. Tauri
|10
|5
|7
|14
|14
|1
|Toplam
|10
|26
|1
|9
|2
|251
|2
|7
|1
Toplam:
|Yarış
|İlk 10
|En iyi sonuç
|Podyum
|Galibiyet
|Puan
|En iyi sezon sonu pozisyonu
|Yarış dışı
|Pole
|En hızlı tur
|112
|119
|1
|19
|5
|919
|2
|58
|2
|7
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|McLaren , Red Bull Racing , AlphaTauri
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İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar
paylaşım
yorumlar
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