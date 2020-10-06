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Formula 1 / İstatistikler

İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar

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İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar
Çeviren: Cem Özel, Editör

Honda’nın Formula 1’de geri dönüşünden bu yana yakaladığı bazı önemli rakamları sizler için derledik.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla beraber Honda, 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacağını duyurdu.

Biz de, 2015'te spora geri dönen Honda’nın, geri dönüşünden bu yana yakaladığı bazı önemli rakamları sizler için derledik.

 

2015

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
 Jenson Button McLaren 18 4 6     16 16 6    
 Fernando Alonso McLaren 18 2 5     11 17 7    
 Kevin Magnussen McLaren -                  
Toplam   19 6 5     27 9 13    

2016

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
Fernando Alonso McLaren 20 9 5     54 10 5   1
 Jenson Button McLaren 21 7 6     21 15 3    
 Stoffel Vandoorne McLaren 1 1 10     1 20      
Toplam   21 17 5     76 6 8   1

2017

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
 Fernando Alonso McLaren 20 3 5     17 15 6    
 Stoffel Vandoorne McLaren 19 3 7     13 16 6    
 Jenson Button McLaren 1             1    
Toplam   20 6 5     30 9 13    

2018

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur

France Pierre Gasly

 T. Rosso 21 5 4     29 15 5    
New Zealand Brendon Hartley T. Rosso 21 3 9     4 19 5    
Toplam   21 8 4     33 9 10    

2019

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
Netherlands Маx Verstappen Red Bull 21 19 1 8 3 278 3 2 2 3
France Pierre Gasly RB / TR 21 14 2 1   95 7 1   2
Thailand Alex Albon RB / TR 21 13 4     92 8 1    
Russian Federation Daniil Kvyat T. Rosso 21 10 3 1   37 13 3    
Toplam   21 56 1 10 3 502 3 7 2 5

2020 (Rusya GP dahil)

Sürücüler Takım Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan Sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
Netherlands Маx Verstappen Red Bull 10 7 1 7 1 128 3 3   1
Thailand Alex Albon Red Bull 10 8 3 1   64 5 1    
France Pierre Gasly A. Tauri 10 6 1 1 1 45 10 2    
Russian Federation Daniil Kvyat A. Tauri 10 5 7     14 14 1    
Toplam   10 26 1 9 2 251 2 7   1

Toplam:

  Yarış İlk 10 En iyi sonuç Podyum Galibiyet Puan En iyi sezon sonu pozisyonu Yarış dışı Pole En hızlı tur
  112 119 1 19 5 919 2 58 2 7

 

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Seri Formula 1
Takımlar McLaren , Red Bull Racing , AlphaTauri

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