Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

İstanbul’da Formula 1 buluşması!

Türkiye’de belki de ilk Formula 1 taraftarları buluşmasını 2001 senesinde İstanbul’da gerçekleştirmiştik. 22 yıl sonra sizleri heyecanlandıracak yeni bir konseptle yeniden bir araya geliyoruz.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
WhatsApp Görsel 2024-05-15 saat 16.29.53_4bc2ea5d (2)

Formula 1 taraftarları olarak aynı dili konuştuğumuz insanlarla yarış izlemenin hazzı her zaman çok farklı olmuştur. Aslında yarış izlemeyi bırakın yolda yürürken üzerinde Senna ya da Schumacher logolu tshirt giyen birini görsek durdurup konuşmak isteriz.

Eğer 1 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’da zamanın varsa tam da sana göre bir etkinliğimiz var.

Peki nasıl bir etkinlik bu? Hemen anlatalım…

Cihangir Perperik, Imola ve Monaco’dan sizlere hediye etmek üzere (eğer başarabilirse:) imzalı orijinal Formula 1 ürünleri getirecek. Bu hediyeler, etkinliğin yapılacağı 1 Haziran Cumartesi günü Cups & Clouds Coffee House’un İstanbul Avcılar Pelican Mall’daki şubesine gelenler arasında anında çekilişle dağıtılacak.

Evet yanlış duymadınız, etkinliğe gelen herkes çekilişe katılabilecek ve çekilişi hemen orada birlikte yapacağız. Harika hediyeler sizi bekliyor.

Çekilişe katılmak için ne yapmak gerekiyor?

  • @ cupsandcloudsTR Instagram hesabını takip etmelisiniz. Hatta siz gelin bütün sosyal medyalarınızda @cupsandcloudsTR’u takip edin… Çünkü birlikte sezon boyu size sürprizlerimiz olmaya devam edecek.
  •  Etkinlik saatinde etkinlik yerinde hazır bulunmalısınız
  • Her çekiliş hakkı için Cups & Clouds’tan 50TL’lik bir şeyler almalısınız (Örnek: 150TL alışveriş yaparsanız 3 çekiliş bileti alabilirsiniz)

Etkinlik adresi

  • Cups & Clouds Avcılar Pelican Mall Şubesi
  • Etkinlik tarihi ve saati
  • 1 Haziran Cumartesi 18:00 – 20:00

Ulaşım

  • Metrobüs ile Cihangir – Üniversite durağında inip 20 metre yürüyüp Cups & Clouds’a giriş yapabilirsiniz.
  • Araç ile geliyorsanız navigasyona Pelican Mall yazmanız yeterli olacaktır. Aracınızı AVM’nin otoparkına ücretsiz şekilde bırakıp Cups & Clouds’a gelebilirsiniz.

Tüm Formula 1 fanlarını bekliyoruz...

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mercedes: "Büyük adımlar atmak için birkaç yarışa daha ihtiyacımız var"
Sonraki haber Imola, pist sınırı sorununu çözmek için çakıl havuzlarını geri getiriyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede

Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede

Türkiye Ralli Şampiyonası
Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede
Rallide sıradaki randevu Bursa

Rallide sıradaki randevu Bursa

Türkiye Ralli Şampiyonası
Rallide sıradaki randevu Bursa
Resmi: Ferrari, Mercedes'ten Serra ve d'Ambrosio ile anlaştı

Resmi: Ferrari, Mercedes'ten Serra ve d'Ambrosio ile anlaştı

Formula 1
Resmi: Ferrari, Mercedes'ten Serra ve d'Ambrosio ile anlaştı

Son Haberler

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye