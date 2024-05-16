İstanbul’da Formula 1 buluşması!

Formula 1 taraftarları olarak aynı dili konuştuğumuz insanlarla yarış izlemenin hazzı her zaman çok farklı olmuştur. Aslında yarış izlemeyi bırakın yolda yürürken üzerinde Senna ya da Schumacher logolu tshirt giyen birini görsek durdurup konuşmak isteriz.

Eğer 1 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’da zamanın varsa tam da sana göre bir etkinliğimiz var.

Peki nasıl bir etkinlik bu? Hemen anlatalım…

Cihangir Perperik, Imola ve Monaco’dan sizlere hediye etmek üzere (eğer başarabilirse:) imzalı orijinal Formula 1 ürünleri getirecek. Bu hediyeler, etkinliğin yapılacağı 1 Haziran Cumartesi günü Cups & Clouds Coffee House’un İstanbul Avcılar Pelican Mall’daki şubesine gelenler arasında anında çekilişle dağıtılacak.

Evet yanlış duymadınız, etkinliğe gelen herkes çekilişe katılabilecek ve çekilişi hemen orada birlikte yapacağız. Harika hediyeler sizi bekliyor.

Çekilişe katılmak için ne yapmak gerekiyor?

@ cupsandcloudsTR Instagram hesabını takip etmelisiniz. Hatta siz gelin bütün sosyal medyalarınızda @cupsandcloudsTR’u takip edin… Çünkü birlikte sezon boyu size sürprizlerimiz olmaya devam edecek.

Etkinlik saatinde etkinlik yerinde hazır bulunmalısınız

Her çekiliş hakkı için Cups & Clouds’tan 50TL’lik bir şeyler almalısınız (Örnek: 150TL alışveriş yaparsanız 3 çekiliş bileti alabilirsiniz)

Etkinlik adresi

Cups & Clouds Avcılar Pelican Mall Şubesi

Etkinlik tarihi ve saati

1 Haziran Cumartesi 18:00 – 20:00

Ulaşım

Metrobüs ile Cihangir – Üniversite durağında inip 20 metre yürüyüp Cups & Clouds’a giriş yapabilirsiniz.

Araç ile geliyorsanız navigasyona Pelican Mall yazmanız yeterli olacaktır. Aracınızı AVM’nin otoparkına ücretsiz şekilde bırakıp Cups & Clouds’a gelebilirsiniz.

Tüm Formula 1 fanlarını bekliyoruz...