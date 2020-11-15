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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

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İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!
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2020 Türkiye GP öncesinde Pazar sabah güneş altında başlasa da yarışa yaklaşık bir saat kala yağmur yeniden kendisini gösterdi.

Türkiye GP öncesi Cuma günü kuru zeminde geçerken Cumartesi tamamen yağmur altında geçmişti. Pilotlar, yenilenen asfaltta soğuk şartlarla birlikte hem kuru zeminde hem de yağmur altında zorlandılar ve hep kaygan olmasından şikayet ettiler.

Pazar sabah İstanbul Park'ta güneşli hava hakimdi ve yarış sanki kuru zeminde gerçekleşecek gibi görünüyordu. Ancak öğle vakitlerine doğru yağmur çiselemeye başladı ve ardından yağmur şiddetlendi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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