Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

Biletler
paylaşım
yorumlar
İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!
Ekleyen:
, Editör

İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde pistte iki DRS bölgesi olacağı açıklandı.

FIA, bugün 14 virajdan oluşan İstanbul Park pistinde iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı.

Açıklamaya göre ilk DRS algılama noktası 9. virajdan 82 metre önce olacak ve sürücüler 11. virajdan 82 metre önce DRS'yi kullanabilecekler.

İkinci DRS algılama noktası 13. virajdan 33 metre sonra, aktivasyon noktası ise 14. virajdan 69 metre sonra olacak.

DRS ile beraber arka düzlüğün sonundaki keskin virajda pek çok geçiş yapılması bekleniyor.

 
Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

Önceki haber

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

Hamilton, Türkiye GP'de nasıl şampiyon olur?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Türkiye GP'de nasıl şampiyon olur?

Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Son Haberler

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

Wolff: "Sanırım bir yıl daha Mercedes'in başında kalacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Sanırım bir yıl daha Mercedes'in başında kalacağım"

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

25dk
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

3
Formula 1

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

58dk
4
Formula 1

Hamilton, Türkiye GP'de nasıl şampiyon olur?

5
Formula 1

Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"

3s

Son Haberler

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!
F1

İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"
F1

Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

Wolff: "Sanırım bir yıl daha Mercedes'in başında kalacağım"
F1

Wolff: "Sanırım bir yıl daha Mercedes'in başında kalacağım"

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"
F1

Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir"

Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"
F1

Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.