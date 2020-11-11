İstanbul Park'ta iki DRS bölgesi olacak!

FIA, bugün 14 virajdan oluşan İstanbul Park pistinde iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı.

Açıklamaya göre ilk DRS algılama noktası 9. virajdan 82 metre önce olacak ve sürücüler 11. virajdan 82 metre önce DRS'yi kullanabilecekler.

İkinci DRS algılama noktası 13. virajdan 33 metre sonra, aktivasyon noktası ise 14. virajdan 69 metre sonra olacak.

DRS ile beraber arka düzlüğün sonundaki keskin virajda pek çok geçiş yapılması bekleniyor.