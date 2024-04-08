İstanbul Park'ın yeni ihalesinin iptali için mahkemeye başvuruldu

Davacı, Eylül Girişim Gayrimenkul Tarım San. ve Tic. A.Ş. adlı şirket, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Türkiye'de Formula 1 yarışlarının gerçekleştirildiği İstanbul Park pistinin işletmesi, 2012'de düzenlenen ihalede Intercity tarafından devralınmıştı.

Intercity, pisti işletme haklarına sahip olduğu dönemde yerli ve uluslararası çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparken, en ünlü yarışlar kuşkusuz 2020 ve 2021'de gerçekleştirilen Türkiye GP'leri oldu.

Intercity'nin sahip olduğu anlaşma 2023'te sona erince, pistin kullanımıyla alakalı Intercity ve taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar oldu. TOSFED, Intercity'nin pisti işgal ettiğini, pisti hemen boşaltması gerektiğini savunurken, Intercity ise kişisel çıkar çatışmaları olduğunu savundu. Tüm bunlara karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin kullanımı için bir ihale süreci başlattı.

Pist ve çevresindeki taşınmazlar için 2 Nisan tarihinde ihale yapıldı ve tahmini bedeli 117 milyon 806 bin dolar olan 30 senelik anlaşmayı Can Holding kazandı. İhale şartlarından birisi, ihaleyi alan şirketin 2026'da Formula 1 yarışlarını ülkemize getirmesiydi. Yeni kiracı bu şartı yerine getirirse, 30 yıl boyunca İstanbul Park'ın kontrolünü elinde bulunduracak.

Eylül Girişim Gayrimenkul Tarım San. ve Tic. A.Ş. adlı şirketin iptal başvurusu, İstanbul Park’ta hali hazırda bulunan Formula 1 pistine ilave olarak çok fonksiyonlu bir yaşam alanı yaratılması amacıyla düzenlenen ihaleye yönelik.

Peki Eylül Girişim Gayrimenkul Tarım San. ve Tic. A.Ş. adlı şirket kime ait? Google'dan araştırdığımızda bu şirketin Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı’nda yer aldığını bulduk. Yani İstanbul Park'ın adresi. Bu yüzden bu girişimin arkasında Intercity var gibi görünüyor.

İhale şartlarında yer alan, "Mülkiyet, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda idare ile devam eden bir sözleşmeye tabi olmadan işgalci durumunda veya izinsiz kullananların bu ihaleye katılamaması; Ancak ihaleye son müracaat tarihinden önce varsa İdare aleyhine işgal ettiği taşınmazla ilgili açılmış olan davalarından vazgeçmesi ve işgalinde olduğu taşınmazı en geç 1(Bir) ay içerisinde İdareye terk ve teberru edip boşaltacağına ilişkin noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermesi halinde ihaleye katılabilmesi." maddesinin, eski kiracı Intercity'nin ihaleye katılmasını engellediği düşünülüyordu.

Maden Gazetesi'nde yer alan haberde, Intercity'nin şartnamedeki bu maddeyi aşabilmek için Ekim Turizm A.Ş.'de bölünmeye giderek aynı ortaklıkla Eylül Girişim A.Ş. isimli şirketi kurduğunu ve o şirket adıyla ihalenin iptali için başvurduğunu iddia etti.