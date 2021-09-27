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İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Intercity İstanbul Park, yarış hafta sonunda toplu taşıma araçlarıyla piste nasıl gelineceğini gösteren bir paylaşım yaptı.

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Türkiye Grand Prix'si 9 yıl aradan sonra 2020'de Formula 1 takvimine geri dönmüştü. Bu yarışta ayrıca Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Türkiye GP, Intercity İstanbul Park ile bu sezon da takvime girdi ve 2021 Türkiye Grand Prix'si 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Intercity İstanbul Park, bugün yaptığı bir paylaşım ile beraber toplu taşıma araçlarıyla piste nasıl ulaşılabileceğini açıkladı.

- M4 Metrosu’na binip Tavşantepe İstasyonu’nda indikten sonra İETT Ring Otobüsleri ile,

- Marmaray’a binip Pendik YTH İstasyonu’nda indikten sonra İETT Ring Otobüsleri ile,

- M5 Metrosu’na binip Necip Fazıl İstasyonu’nda indikten sonra ücretsiz İETT Ring Otobüsleri ile piste ulaşılabilecek.

Belirtilen ring seferlerinde tek geçişlik İETT bilet ücretlendirmesi uygulanacak. Seferler, aşağıdaki paylaşımda belirtilen saatler arasında ring sefer olarak yapılacak. Intercity İstanbul Park içerisinde ise ücretsiz servis mevcut olacak.

 
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