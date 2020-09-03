İstanbul Park’a nasıl gidilir?

Formula 1 uzun bir süre sonra İstanbul Park’a geri dönüyor ve F1 Türkiye Grand Prix’si 15 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Biz de F1 Türkiye Grand Prix’sine gitmek isteyenler için bir rehber hazırladık.

İstanbul Park’a ulaşım için havayolunu tercih eden misafirlerin çoğu, piste çok yakın olması sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih edeceklerdir.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İstanbul Park’a otomobille ulaşım sadece 15 dakika sürüyor.

İstanbul Avrupa Yakası’ndan İstanbul Park’a gelecek seyirciler için ise farklı güzergahlar bulunuyor.

Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden, F1 Türkiye Grand Prix’sinin gerçekleştirileceği İstanbul Park pistine ulaşılabilir.

Tüm bu güzergahlar TEM (E80) otoyolunda aynı noktaya bağlanıyor ve Pendik – Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimanı sapağından çıkıp İstanbul Park yönlendirmelerini takip ederek ya da Şekerpınar – Bayramoğlu çıkışını kullanarak İstanbul Park yönlendirmelerini takip ederek piste ulaşabilirsiniz.

Ayrıca E-5 (D-100) üzerinden Pendik Tersanesi – Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde İstanbul Park tabelalarını takip ederek de piste ulaşabilirsiniz. Şile istikametinde ise TEM (E-80) ya da E-5 (D-100) üzerinden Şile yoluna çıkın ve 16. km'deki İstanbul Park çıkışını takip ederek de piste ulaşabilirsiniz.

Ankara istikametinden gelen seyirciler ise, Anadolu Otoyolu üzerinden otomobil ile Orhanlı çıkışını kullanıp yaklaşık 4 saatte İstanbul Park’a ulaşabilirler.

Kartal istikametinden ise 133GP otobüs hattını kullanarak İstanbul Park'a ulaşabilirsiniz.

Ayrıca F1 Türkiye Grand Prix’si hafta sonunda İETT’nin, İstanbul Park’a direkt seferler düzenleyebileceğini de belirtelim.