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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

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İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Ekleyen:
, Editör

Türkiye GP yarış hakemi ve gazeteci Fatih Altaylı, pistin çok eleştirilen asfaltıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Formula 1'de cuma gününün en çok konuşulan konusu pistin yeni atılan asfaltıydı. Sürücüler piste çıktıkları ilk andan itibaren yol tutuş düşük olduğu için oldukça zorlandılar.

Hemen hemen pilotların hepsi bu asfaltta sürüş yapmanın "buzda sürüş yapmak gibi" olduğunu söyledi.

Ayrıca Pirelli de asfaltın yenileneceğinden çok geç haberdar olduklarını ve bundan ötürü lastik seçimini buna göre ayarlayamadıklarını söyledi.

Bu hafta yarış hakemi olan Fatih Altaylı, asfalt yenileme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Altaylı, Bloomberg'e şöyle dedi: "Formula 1'in bu yıl Kasım'ın 12'si ile 15'i arasında yapılacağı ortaya çıktığı zaman denetime geldiler. Yani FIA'dan ve Formula 1'den Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber -çünkü sonuçta 9 senedir dokunulmamış bir asfalttı- bir yarış idare edebileceğini söylediler."

"Bize 'bir yarış için yeni asfalt dökmeye gerek yok, yeni asfalt dökmek sıkıntı yaratabilir dediler' Ancak Ulaştırma Bakanlığı 'büyük bir iyi niyetle' asfaltı yeniledi. Ama iyi niyet her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Büyük bir iyi niyetle buranın asfaltı yenilendi. Kötü mü yapıldı? Hayır iyi yapıldı. Ama yarıştan hemen önce yenilendiği için asfalt, üzerinden şimdiye kadar hiçbir vasıta geçmedi ve asfaltın yüzeyi biraz kaygan."

"Bu da antrenmanların başlangıcında büyük bir zorluk yarattı. Pist kullanıldıkça asfalt normalleştirecektir. Ama şu an çok kaygan ve o yüzden dereceler oldukça kötü."

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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