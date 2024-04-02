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Formula 1

İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

Türkiye'de Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pistinin yeni dönemi için düzenlenen ihale sonuçlandı. Motorsport.com olarak sizler için bu bilgiyi hızlıca edindik. İstanbul Park ihalesini, Can Holding bünyesindeki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. adlı şirket kazandı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Istanbul Park

Istanbul Park

Formula 1

Pistin eski kiracısı Intercity'nin anlaşmasının sona ermesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, pist ve çevresindeki taşınmazlar için 2 Nisan'da ihale yapılacağını duyurmuştu.

İhale ilanına göre, yeni anlaşma 30 yılı kapsayacak ve tahmini bedeli 117 milyon 806 bin 367,89 Dolar olacak.

İhale bugün gerçekleştirildi. Motorsport.com olarak aldığımız ilk bilgilere göre ihaleye sadece tek bir şirket, yani Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. katıldı ve ihaleyi kazandı.

Sizler gibi bizler de bu sonucu duyunca çok şaşırdık ve hemen Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. kime ait diye soruşturmaya başladık. Yapmış olduğumuz araştırmaların sonucunda bu şirketin aslında Can Holding olduğunu, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının sahibi olduğunu öğrendik.

Diğer taraftan şirket; Energy (akaryakıt sektörü), Awox (Dayanıklı Tüketim Malları), hastane, taşımacılık, otel, beton santrali gibi birçok alanlarda faaliyet gösteriyor.

Bu anlaşmaya göre İstanbul Park, 30 yıl boyunca Can Holding'in kontrolünde olacak. Ancak ihalenin gerçekleşmesi için Can Holding'in 2026'da F1 yarışlarını Türkiye'ye getirmesi gerekiyor.

Hatırlayacağınız üzere ihale şartlarında bunu içeren bir madde yer alıyordu: 

"Yüklenici Formula-1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(Bir) ay içerisinde Formula-1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi." 

"Yüklenici Formula-1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula-1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi"

 

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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