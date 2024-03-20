İstanbul Park ihalesinde, Formula 1'i İstanbul'a getirme zorunluluğu bulunuyor!

İntercity'nin uzun yıllar işletmesini yaptığı İstanbul Park'ın söyleşmesi geçtiğimiz yıl sona ermişti.

Sözleşmenin sona ermesine rağmen bir süre daha pistin işletmesini sürdüren İntercity ve TOSFED arasındaki karşılıklı atışmalardan sonra mahkeme pistin boşaltılmasına yönelik bir karar vermişti.

Bu karardan sonra pistin yeni işletmecisi için ihaleye çıkacağı ve bu ihalenin en önemli maddelerinden birinin Formula 1'in tekrardan İstanbul'a dönüş garantisi olduğu söyleniyordu.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turizm Sektör Temsilcileri toplantısına katıldı ve İstanbul Park ihalesi hakkında da konuştu.

Formula 1'in tekrar ülkemizde düzenlenebilmesi için önemli adımlar attıklarından bahseden bakan, Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde olan İstanbul Park'ın ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağından da bahsetti.

Formula 1 ihalesi için konuşan Bakan Ersoy, "İhaleye 2026 itibariyle Formula 1'i İstanbul'a getirme kararı koyduk."

Istanbul Park Fotoğraf: Formula 1

"Zaten gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar talep ediyorlar, ihaleye girmek istiyorlar."

"En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz."

"Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli." dedi.