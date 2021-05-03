İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Park, iptal edilen Kanada Grand Prix'sinin yerini alarak Formula 1 takvimine resmi olarak geri dönmüştü.

İstanbul Park'ın üst üste iki senedir takvimde yer almasıyla birlikte, gelecek Formula 1 oyununa da eklenebileceği yönünde söylentiler vardı.

Fakat ünlü Formula 1 içerik üreticilerinden Benjamin Daly, geçtiğimiz günlerde paylaştığı Tweet'le, oyunu üreten firma Codemasters'ın çalışanlarıyla konuştuğunu ve 2021 oyununda İstanbul Park'ın yer almayacağını söyledi.

Kanada Grand Prix'sinin gerçekleştirildiği Circuit Gilles Villeneuve ise Grand Prix iptal edilse de bu yıl çıkacak oyunda yer alacak. İstanbul Park, en son 2011 Formula 1 oyununda yer almıştı.

Codemasters, oyundaki pistlerin senenin başında belirlenen 23 yarışlık 2021 takvimine göre belirleneceğini açıklamıştı ve çıkarılan ya da eklenen pistlerin bir değişime yol açmayacağını söylemişti.

Bu haberle ile birlikte, söylentiler doğrulanmış oldu. Yani oyuncular, sene başında duyurulan 2021 takvimindeki pistleri, 2021 oyununda görebilecekler.

Sene başında belirlenen 23 yarışlık takvimdeki pistler oyunda yer alacağından; Imola, Portimao ve yeni yapılan Jeddah cadde pisti de oyunda bulunacak.

16 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek oyunun Steam ön sipariş fiyatı (PC) 419.99 TL olarak belirlenmişti.