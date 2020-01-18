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Formula 1 / Son dakika

İsrail, F1'e girmeyi mi düşünüyor?

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İsrail, F1'e girmeyi mi düşünüyor?
Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 12:12

Son çıkan haberlere göre İsrail, ülkede bir Formula 1 yarışı yapmayı planlıyor olabilir ve Williams'ın yeni test pilotu Roy Nissany de planın bir parçası olabilir.

Formula 2'de yarıştığı tek yılda hiçbir varlık gösteremeyen ve geçen yılı yarışmadan geçiren Roy Nissany, sürpriz şekilde bu yıl Williams F1'in test pilotu haline geldi.

İsrailli sürücü, sezon sonu Abu Dhabi testinde ilk kez Williams aracını test etmişti.

25 yaşında olan Nissany, testlerde üç saniyeden daha büyük bir zaman farkıyla son sırada yer alabildi. İlginç şekilde babası Chanoch, Minardi ile 2005 Macaristan GP'nin antrenman turlarında piste çıkmış ve aşırı yavaş kalınca alay konusu olmuştu.

Tüm bunlara bakıldığında Nissany'nin neden test pilotluğuna getirildiği bilinmiyor.

Ancak Williams 2020'de daha da öteye gidecek ve İsrailli sürücüye üç cuma antrenmanında F1 aracını sürme fırsatı verecek.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, bunun İsrail Grand Prix'si için bir ilk adım olabileceğini iddia ediyor. Hatta ilk yarış 2021 yılında bile yapılabilir.

Nissany, "Hedef, 2021'de İsrail'de yarışmak. 350 milyon insan hayranlıkla ülkemdeki yarışı izlerken sürebilmek bir rüya gibi olurdu."

"Formula 1 asla bir hayal olmadı ancak her zaman hedefti. Williams bir şeyler öğrenebilmek adına harika bir yer ve bu fırsattan ötürü minnettarım." dedi.

Israel Start-UP Nation'un (Williams'ın yeni sponsoru ve Nissany'nın destekçisi) kurucusu ve ünlü milyarder Sylvan Adams, "Hızlı planımız, Roy'un 2021 gibi erken bir noktada F1 pilotu olması. Elbette pilot olarak seçilmeden öncesi aşması gereken birkaç engel var." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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