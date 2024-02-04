İspanyol basını: "Sainz ikinci pilot olmak istemediği için Red Bull'a gitmeyecek"

Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının ardından, Carlos Sainz'ın kendisine yeni bir koltuk bulması gerekiyor.

Sainz, kış aylarında Ferrari ile görüşmeler yapsa da, İtalyan ekibin tercihi Hamilton'dan yana oldu.

İspanyol pilot bu durumda yeni bir takıma gitmek zorunda kalacak ve elinde birden fazla seçenek mevcut.

Aston Martin, Alpine, Red Bull, Mercedes, Williams ve Audi, Sainz'ın adının geçtiği takımlar arasında.

Red Bull, Sainz'a yabancı değil çünkü İspanyol pilot, Red Bull'un genç sürücü programında yetişti ve sonrasında buradan ayrıldı. Red Bull'un ana takımı için hiç yarışmayan Sainz için durum yakın zamanda değişmeyecek gibi görünüyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Sainz, herhangi bir takımda "iki numara" olmayı düşünmediği için Red Bull'a geçmek istemiyor.

Max Verstappen'in varlığı göz önüne alındığında bir numara olma ihtimali zor olan Sainz, bu yüzden diğer seçeneklere bakıyor.

Özellikle Audi, babasının Dakar Rallisi'ndeki zaferinin ardından kendisi adına güzel bir seçenek olabilir.