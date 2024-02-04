Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

İspanyol basını: "Sainz ikinci pilot olmak istemediği için Red Bull'a gitmeyecek"

İspanyol basınına göre Carlos Sainz'ın seçenekleri arasında Red Bull'a geçiş yok.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, yarıştan sonra Parc Ferme'de

Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının ardından, Carlos Sainz'ın kendisine yeni bir koltuk bulması gerekiyor.

Sainz, kış aylarında Ferrari ile görüşmeler yapsa da, İtalyan ekibin tercihi Hamilton'dan yana oldu.

İspanyol pilot bu durumda yeni bir takıma gitmek zorunda kalacak ve elinde birden fazla seçenek mevcut.

Aston Martin, Alpine, Red Bull, Mercedes, Williams ve Audi, Sainz'ın adının geçtiği takımlar arasında.

Red Bull, Sainz'a yabancı değil çünkü İspanyol pilot, Red Bull'un genç sürücü programında yetişti ve sonrasında buradan ayrıldı. Red Bull'un ana takımı için hiç yarışmayan Sainz için durum yakın zamanda değişmeyecek gibi görünüyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Sainz, herhangi bir takımda "iki numara" olmayı düşünmediği için Red Bull'a geçmek istemiyor.

Max Verstappen'in varlığı göz önüne alındığında bir numara olma ihtimali zor olan Sainz, bu yüzden diğer seçeneklere bakıyor.

Özellikle Audi, babasının Dakar Rallisi'ndeki zaferinin ardından kendisi adına güzel bir seçenek olabilir.

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vowles: "Yedincilik, Williams için bir 'başarı' değil"
Sonraki haber Albers: "Hamilton'ın gelişi, Ferrari için büyük bir 'destek' olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Galeri: Yeni Sauber C44

Galeri: Yeni Sauber C44

Formula 1
Sauber F1 Team launch

Galeri: Yeni Sauber C44 Galeri: Yeni Sauber C44

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Formula 1

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Formula 1

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Son Haberler

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

F1 Formula 1

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

F1 Formula 1

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı" Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

F1 Formula 1

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı" Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

F1 Formula 1

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı" Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol