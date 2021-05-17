İspanya'nın 3. sektörü, Monaco GP için nasıl ipucu verdi?

Bu pistte araçlarda maksimum yere basma gücü kullanılıyor ve şasinin iyi bir şekilde kontrol edilmesi, mükemmel çekiş ve iyi frenleme olması gerekiyor.

Diğer pistlerde aerodinamik verimliliği ve motor gücü önemli olsa da Monako'da her ikisi de aşırı önemli değil.

Tüm bu faktörler nedeniyle Monako'daki güç dengesi diğer pistlere göre farklı olabiliyor. Bu da Monte Carlo caddelerindeki yarışa ayrı bir heyecan katıyor.

Ancak yine de her sene, Monako'daki performansların nasıl olacağını işaret eden ipuçları oluyor.

Barselona pistinin düşük hızlı son sektörü, Monako GP'de gösterilecek performanslar için ipucu veriyor.

İspanya'da son sektörde hızlı olan araçlar normalde Monako'da da güçlü oluyor.

Peki son yarış olan İspanya GP'de takımlar son sektörde nasıldı? Sıralamalardaki 3. sektörde en iyi zamanlar şu şekilde oldu:

1. Red Bull 26.295

2. Mercedes 26.400

3. Ferrari 26.580

4. Alpine 26.632

5. McLaren 26.782

6. AlphaTauri 26.827

7. Aston Martin 26.923

8. Williams 27.131

9. Alfa Romeo 27.164

10. Haas 27.311

Son iki yarışta Mercedes karşısında kaybeden Red Bull için durum iyi görünüyor. İspanya'daki son sektörde en hızlı araç Red Bull'du.

Takımın yeni pilotu Sergio Perez, RB16B'nin Monte Carlo caddelerinde göstereceği performans konusunda heyecanlı olduğunu söylemişti.

Perez, "Monako için, özellikle bu araçla aşırı sabırsızlanıyorum. Orada yarışı kazanma şansımızın olacağını düşünüyorum." demişti.

Mercedes de yere basma gücü avantajı bulunan Red Bull'un Monte Carlo'da hızlı olacağını düşünüyor.

Andrew Shovlin, "Kağıt üzerinde orası Red Bull'a bize göre daha uyumlu."

"Biz maksimum yere basma gücüyle piste çıktık. Onlar İspanya'da cuma günü maksimum yere basma gücü kanadını piste çıkardılar ancak onu yarışta kullanmadılar. Bu yüzden daha fazla yere basma gücü koyabilirler. Yani kağıt üzerinde muhtemelen onlar güçlü olacak." dedi.

İlk iki sıra mücadelesinin arkasındaki mücadele de oldukça yakın olacağa benziyor. Bu mücadelede McLaren; Ferrari ve Alpine kadar rahat görünmüyor.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İspanya'da 3. sektörde gösterdikleri performansın cesaret verici olduğunu söylemişti.

Sainz, "Açıkçası son sektörde iyi yere basma gücüne sahip olmanız, iyi hissetmenizi sağlar ve bu sayede Monako'ya giderken iyi hislere sahip olursunuz. Bu yüzden Barselona'daki 3. sektörde hızlı olmayı tercih edersiniz."

"Ancak Monako'da aynı zamanda araç ayarları ve sıralamalarda lastik hazırlığı gibi birçok şey önem taşıyor. Araçlar Monako'da çok farklı oluyor. Yani bu durum değişebilir." dedi.

McLaren takımı da Monako'daki güç dengesinin normalden farklı olabileceğini düşünüyor.

Lando Norris, "Monako ile İspanya'daki 3. sektör arasında büyük fark var. Açıkçası İspanya'da aracı çok farklı ayarlıyoruz."

"İspanya'da yüksek hızlı virajların olduğun birinci ve ikinci sektöre çok fazla odaklanıyoruz. Monako'da ise tam tersi, düşük hızlı virajlara odaklanıyoruz. Oradaki tümsek gibi şeylerden dolayı aracı çok yumuşak kullanıyoruz."

"Aracın bütün karakteristiği çok fazla değişiyor. Bu açıdan orası bu araç için henüz keşfedilmemiş bir yer." dedi.

Monako'daki bir diğer gerçek ise pilotların hata yapmamaları gerektiği. Diğer taraftan sıralamalarda trafikte kalmamak, güvenlik aracının zamanlaması gibi faktörler de iyi bir araca sahip olmak kadar önemli.

Shovlin bu konuyu, "Oraya en iyi araçla gitseniz ve harika bir pakete sahip olsanız dahi, orası gerçekten kazanması aşırı zor bir yarış." şeklinde özetledi.