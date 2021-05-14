İspanya'daki F1 güncellemeleri, 2021 mücadelesi açısından ne manaya geliyor?

İspanya GP genelde takımların ilk büyük güncellemelerini getirdiği yarıştır. Ancak bu sene takvimde yapılan değişiklikler, 2022'de gelecek büyük kural değişiklikleri gibi sebeplerle takımların yeni öncelikleri vardı ve bu yüzden sezona yeni yaklaşımla başladılar.

Bunlara ek olarak büyük ölçüde geçen sene dondurulan şasilerin kullanılması ve şasi gelişiminin sadece jeton hakkıyla yapılması, yeni kuralların ve lastiklerin güç dengelerine etkisi nedeniyle takımlar büyük ölçüde mevcut durumu kabullenmiş durumdalar.

Yine de gelişim mücadelesi tamamen durmuş değil. Takımlar az çok araçlarına bazı yeni parçalar ekliyorlar.

Ferrari T-kanadı

Yukarıda göreceğiniz üzere Ferrari, aracın arka kanadının boyutunu çok ciddi arttırmadan aracın dengesini iyileştirmek için çift katlı T-kanadı kullandı.

Bu arada Ferrari ve Alfa Romeo'nun her iki aracında birden antrenmanlarda yeni fren diskini test ettikleri düşünülüyor.

Brembo tarafından kullanıma sunulan yenilikçi malzeme, FIA'nın vazgeçilen tek tedarikçi ihalesi için hazırlanmıştı.

Bu materyalin avantajı, aynı seviye performans gösterip daha dayanıklı olması ve sonuç olarak daha az maliyete sahip olması. Bu seneden itibaren bütçe sınırı geldiğini düşünürsek, Ferrari'nin bu açıdan avantaj kazanacağını söyleyebiliriz.

Alfa Romeo ise C41'deki istikrarlı gelişimi sürdürdü ve Porteniz GP'ye getirdiği bargeboard bölümüne bir daha güncelleme yaptı.

Alfa Romeo C41 bargeboards detail

Yukarıdan çekilen bu fotoğrafta göreceğiniz üzere, Alfa Romeo'nun bargeboard bölümündeki bumerang kanat İspanya GP'de genişletildi ve dikiz aynalarının altına kadar uzanmış oldu.

Diğer taraftan, bargeboard bölgesindeki diğer parçalar da o bölgedeki yeni hava akımı şemasına göre güncellenmiş oldu.

Alfa Romeo C41 Bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin zorlamaya devam ediyor

Aston Martin, durumu iyileştirme çalışmaları kapsamında gelişimi hızlandırmış ve Portekiz GP'ye yeni parçaları yetiştirebilmişti. Ancak takım kısa sürede bunu yaptığı için sadece tek bir set güncelleme hazırlayabildi ve onları sadece Lance Stroll kullandı.

Takım, İspanya GP'de her iki pilotuna yetecek kadar parça hazırlayabildi. Bu sayede Sebastian Vettel de yeni parçaları alabildi.

Portekiz GP hafta sonunun ardından güncellemeleri detaylı bir şekilde incelemiştik ancak onlardan bir tanesi dikkatimizden kaçmış.

Takım şu ana kadar açıkladığımız diğer güncellemelere ek olarak difüzör kısmında da güncelleme yapmış ve dikey sarkıtların uç kısımlarına kesikler eklemiş ve en içeride yer alan sarkıt kanadın arka kısmının bir bölümünü kırpmış.

Alpine'in difüzörü

Aline takımı da kural değişiklikleriyle kaybettiği performansı telafi etmek için çabalayan takımlardan birisi. Takım bu kapsamda son olarak difüzörde değişiklik yaptı.

Alpine A521 diffuser

Yukarıdaki iki resimde (üstteki eski, alttaki yeni) difüzör kısmında kullanılan sarkıtların maksimum ulaşabileceği uzunluk çizgilerin gösterdiği yer.

Daha önce en dışarıdaki iki sarkıt bölümünü kısaltan Alpine, İspanya GP hafta sonunda içeride yer alan sarkıtları dışarıdan içe azalacak şekilde kırptı.

AlphaTauri - yeni ön kanadı

AlphaTauri AT02 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri takımı İspanya GP'ye ön kanadın iç tarafındaki akım şemasını değiştirecek güncellemelerle geldi.

Yeni ön kanadın kenar plakasının kıvrımlı yapısı bırakılarak yerine daha köşeli (kırmızı bölüm) bir kenar plakasına geçilirken, kanat flaplerinin altında yer alan iki destek kolunun (yeşil bölüm) şekli ve boyutu da değiştirildi.

Bunların dışında ön kanadın nötr kısmı ile flap kısmı arasında oluşturulan y250 girdabının şeklinin değişmesi için, flaplerin uç kısmında da (sarı bölüm) değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikler aracı yüksek yere basma gücüne göre ayarlamak için yapılmış olabilir. Takım aynı zamanda arka tarafa maymun koltuğu adı verilen kanatlar ile çift basamaklı T-kanat ekledi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull'un frenleri

Red Bull RB16B front brake duct comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, fren soğutması ve aerodinamik katkısı arasında denge bulmaya çalışırken art arda 3. yarış 3 farklı ön fren kanal tasarımı kullandı.

İlk 2 yarışta fren kanalının üst kısmında 3 eşit hava girişine sahip olan Red Bull, Portekiz'de üst kısmı 4 girişe ayırmıştı.

İspanya GP'de takım fren kanalının üst kısmında dışarıda yer alan iki dikey girişi korurken iç taraftaki bölümü dikey bir şekilde değil yatay bir şekilde ikiye ayırdı.

Red Bull, Portekiz GP hafta sonunda yeni güncellemeler getirmişti. İspanya GP hafta sonunda ise daha çok onları optimize etmeye çalıştı.

Red Bull Racing RB16B new bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Red Bull'un son güncellemesi oldukça büyüktü. Bargeboard ve sidepod bölümündeki birçok parçanın şeklinde değişiklik yapıldı. Bazı parçaların açısı değiştirilirken, bazıları yeni eklendi.

Bargeboard'ın dış tarafında yer alan dışa yönlü kanatçık dizisi önceden bir taneyken İspanya'da bu 3 sıraya çıkarıldı.

Bu bölümdeki en büyük ve belirgin değişiklik, deflektör yani dikey kanatçık bölümündeydi. Bu bölümün en ucunda yer alan dikey parça eskiden düz bir şekilde taban kısmına inerken, İspanya GP'deki güncellemelerde bu parça ortadan ikiye ayrıldı ve tabanın uç kısmına inerken kıvrımlı bir yapıya büründü.

Bunun sonucunda dikey parçayı takip eden panjur kanatçıkları da ve sidepodun yanındaki dikey kanat da güncellendi. Eskiden dikey kanat, tabanın üzerinde asılı dururken, İspanya GP güncellemesiyle doğrudan tabana bağlandı. Bunun sonucunda hem ekstra panjur kanatçık eklendi, hem de hali hazırda olanların boyu uzatıldı.