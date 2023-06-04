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İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

İspanya'da gerçekleştirilen yarışta günün pilotu Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, lifts his trophy

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lewis Hamilton, güçlü bir yarış çıkardı ve önündeki isimleri geçerek Max Verstappen'in ardına geldi.

Hollandalı pilotu geçemese de, damalı bayrağı ikinci sırada gören Hamilton böylelikle bu yılki en iyi sonucunu tekrarlamış oldu.

Ortaya koyduğu bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
  Monako  Esteban Ocon
 İspanya  Lewis Hamilton

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
 Esteban Ocon 1
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