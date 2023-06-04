İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu
İspanya'da gerçekleştirilen yarışta günün pilotu Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lewis Hamilton, güçlü bir yarış çıkardı ve önündeki isimleri geçerek Max Verstappen'in ardına geldi.
Hollandalı pilotu geçemese de, damalı bayrağı ikinci sırada gören Hamilton böylelikle bu yılki en iyi sonucunu tekrarlamış oldu.
Ortaya koyduğu bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Monako
|Esteban Ocon
|İspanya
|Lewis Hamilton
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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