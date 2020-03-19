İspanya, Monako ve Brezilya GP'leri iptal mi edilecek?

Formula 1'de, 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP'nin iptal edildiği açıklanırken, Çin, Bahreyn ve Vietnam yarışları da ertelenmişti.

Hollanda, İspanya ve Monako GP'leri için durum tamamen belirsiz, ancak Hollanda GP'nin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz BBC'nin haberine göre İspanya, Monako ve Brezilya Grand Prix'si, Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilebilir.

Formula 1'in şefleri, yeni 2020 takvimine karar vermek için Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirecekler.

Şimdilik Avustralya ve Çin GP tamamen iptal edilmiş durumda. Bahreyn ve Vietnam ise ertelendi. F1 yönetimi sezonun Mayıs sonunda başlayacağını açıklayarak, Hollanda ile İspanya GP'ninin erteleneceğini/iptal edileceğini ima etmişti.

BBC Sport, Avustralya ve Çin Grand Prix'sinin yanı sıra İspanya, Monako ve Brezilya'daki yarışların iptal edileceğini iddia etti.

Bu, 2020 sezon takviminin 7 Haziran'da Azerbaycan'da başlayacağı, Bahreyn, Vietnam ve Hollanda Grand Prix'sinin ise yılın ilerleyen kısmında yapılacağı anlamına geliyor. Beş yarışın takvimden düşmesiyle, 22 yarışla rekor kırması beklenen 2020 takvimi, 17 yarışa düşecek.

Hollanda'nın takvimdeki yeri neredeyse garanti gibi. Yaz arasının Mart/Nisan'a alınmasının ardından, Zanvoort'un Belçika'dan bir hafta önce F1'e ev sahipliği yapması planlanıyor.

Haberde perşembe günü F1, Liberty Media, FIA ve takım patronları arasındaki görüntülü bir konferans yapılacağına ve bu görüşmede, İspanya, Monako ve Brezilya Grand Prix'sinin iptalinin onaylanacağına yer verildi.

Bu konferansta, 2021 için planlanan teknik düzenlemelerin 2022'ye ertelenmesinin de görüşeceği tahmin ediliyor.