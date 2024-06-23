İspanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris seçildi!
İspanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris oldu.
Lando Norris, McLaren F1 Team,
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladı ve kötü startından dolayı ilk bölümün ardından liderliği Russell aldı.
Max Verstappen'a karşı liderliği son turlarda kaybeden İngiliz pilot, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha da ekledi.
Gösterdiği bu müthiş performans sonrası Norris, son 6 yarışta beşinci kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|İmola
|Lando Norris
|Monako
|Charles Leclerc
|Kanada
|Lando Norris
|
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günü pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastián Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Perez
|14
|Charles Leclerc
|14
|Lando Norris
|15
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Raikkonen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hulkenberg
|2
|
Oscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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