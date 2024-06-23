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Formula 1 İspanya GP

İspanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris seçildi!

İspanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team,

Lando Norris, McLaren F1 Team,

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladı ve kötü startından dolayı ilk bölümün ardından liderliği Russell aldı. 

Max Verstappen'a karşı liderliği son turlarda kaybeden İngiliz pilot, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha da ekledi.

Gösterdiği bu müthiş performans sonrası Norris, son 6 yarışta beşinci kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU  
Bahreyn Bahreyn   Carlos Sainz  
Suudi Arabistan Suudi Arabistan     Oliver Bearman  
Avustralya Avustralya   Carlos Sainz  
Japonya Japonya

 Monako Charles Leclerc

 
Çin Çin  Lando Norris   
Amerika Birleşik Devletleri Miami  Lando Norris  
İtalya İmola  Lando Norris  
Monako Monako  Monako Charles Leclerc  
Kanada Kanada  Lando Norris

 

 

 

 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günü pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastián Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Perez 14
 Charles Leclerc 14
 Lando Norris 15
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

ispanya Carlos Sainz

 6
 Kimi Raikkonen 5

Tayland 

Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hulkenberg 2

Avustralya  Oscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
Fransa Esteban Ocon 1
Japonya Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

 

 

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