Resmi: İspanya Grand Prix’si seyircisiz yapılacak

Organizatörler, 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışa sınırlı sayıda seyirci almayı planlıyordu ve bilet satışlarına başlanmıştı.

Ancak Katalan otoriteler, bölgedeki sınırlamaları ve yasakları arttırarak yarışın seyircili yapılmasına izin vermediğini açıkladı.

Katalonya hükümeti, COVID-19 ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri arttırırken; özerk bölgenin sınırları da kapatıldı. Bu yasağın 7-9 Mayıs’a kadar kaldırıp kaldırılmayacağından emin olunmadığından, insanların bölgeye girişi ve çıkışında sorunlar yaşanabilir. Bu sebepten ötürü yarışın seyircili yapılması artık mümkün değil.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pist yönetimi yaptığı açıklamada, ‘’PROCICAT’nın (Katolonya Sivil Savunma Ofisi), Grand Prix’nin bu şartlar altında seyircili yapılamayacağını bildirmiştir.’’ ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamı ise şu şekilde: ‘’Bu şartlar altında, mevcut yasakların 7-8-9 Mayıs tarihine kadar kalkıp kalkmayacağını söylemek imkansız olduğundan, bölgeye giriş ve çıkış yasağının akıbeti belli değildir. Dolayısıyla, bölgenin dışından yarışa gelecek taraftarların bölgeye girip ve çıkması da yasak olacaktır. ‘’

‘’Buna ek olarak, Katalonya Sağlık Departmanı ile yaptığımız görüşmelerin ardından, bölgedeki mevcut epidemiyolojik durumu ve özellikle hastanelerdeki yer sıkıntısını da göz önünde bulundurarak, bu karara vardık.’’

‘’Bütün bu sebepler dahilinde pist yönetimi, Formula 1 yönetimine İspanya Grand Prix’sinin seyircisiz yapılacağını bildirmiştir.’’

Organizatörler, bilet alan taraftarlara paralarının iade edileceğini de ekledi.

2021 sezonun öncesinde Formula 1 yönetimi, yapılması planlanan 23 yarıştan çoğunda belli oranda seyirci ağırlamayı planlıyordu.

Sezonun açılış yarışında, Bahreyn Grand Prix’sinde COVID-19 aşısı olmuş veya hastalığı daha önce geçirmiş kişiler seyirci olarak kabul edilmişti.

Bu hafta sonu düzenlenen Emilia-Romagna Grand Prix’si ise kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyor.