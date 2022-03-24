İspanya GP'nin tüm biletleri satıldı

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İspanya, geçtiğimi yıl Formula 1'le uzun vadeli bir kontrat imzalamıştı ve bu yılki yarışın iki ay sonra yapılması planlanıyor.

Fernando Alonso'nun dönüşü, Carlos Sainz'ın Ferrari'de yarışmasıyla İspanya'da spora olan ilgi yine en üst safhaya çıkmış durumda.

İspanya GP organizatörlerine göre tüm biletler satıldı ve şimdi artan talebi karşılamak için geçici ek tribünler inşa ediliyor.

2020 İspanya GP seyircisiz şekilde gerçekleşirken, 2021 yılında COVID-19 nedeniyle sadece bin seyirci alınmıştı. Bu yıl ise sayı konusunda sınırlama yok.

Bu, F1'e artan ilginin bir başka kanıtı. Çünkü Bahreyn GP'deki yarışta da tüm biletler satılmıştı ve Suudi Arabistan GP de tamamen dolu tribünler önünde yapılacak.