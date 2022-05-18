Önceki / Bottas: "Barselona'da 'iyi puanlar' labiliriz" Sonraki / Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcıFormula 1 / İspanya GP Haberler
İspanya GP'de yine iki DRS bölgesi olacak
FIA bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de çift DRS bölgesi olacağını doğruladı.
Haberi dinle
İspanya Grand Prix'sinin başlamasına birkaç gün kala FIA, Barselona'da yapılacak yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını doğruladı.
Açıklamaya göre ilk DRS algılama noktası 9. virajdan 86 metre önce yer alacak. DRS aktivasyon noktası ise 9. virajdan 40 metre sonraya yerleştirildi.
İkinci DRS algılama noktası ilk güvenlik aracı çizgisinde, aktivasyon noktası ise 16. virajdan 57 metre sonra yer alacak.
Bir bakıma durum son yıllarla hemen hemen ayı olacak.
Bet here
Önceki haber
Bottas: "Barselona'da 'iyi puanlar' labiliriz"
Sonraki haber
Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı
Yorumları görüntüle