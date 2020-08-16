İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!
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Sebastian Vettel, İspanya'daki performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa 11. sıradan başlayan Sebastian Vettel, tek pit stop stratejisi seçti ve yumuşak lastikleri damalı bayrağa kadar koruyabilme konusunda harika bir iş yaptı.
Sonuç olarak 39 tur boyunca kullandığı yumuşak lastiklerle damalı bayrağı yedinci sırada gören Vettel, Macaristan'dan sonraki ilk puanlarını almış oldu.
Alman pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Vettel böylelikle bu yıl ilk kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
|İspanya GP
|Sebastian Vettel
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|26
|Sebastian Vettel
|17
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Editör
|Kemal Şengül
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İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!
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