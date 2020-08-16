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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!

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İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 14:49

Sebastian Vettel, İspanya'daki performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Sebastian Vettel, tek pit stop stratejisi seçti ve yumuşak lastikleri damalı bayrağa kadar koruyabilme konusunda harika bir iş yaptı. 

Sonuç olarak 39 tur boyunca kullandığı yumuşak lastiklerle damalı bayrağı yedinci sırada gören Vettel, Macaristan'dan sonraki ilk puanlarını almış oldu.

Alman pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Vettel böylelikle bu yıl ilk kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen
 İspanya GP  Sebastian Vettel

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 26
 Sebastian Vettel 17
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Editör Kemal Şengül

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