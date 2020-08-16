İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!

Yarışa 11. sıradan başlayan Sebastian Vettel, tek pit stop stratejisi seçti ve yumuşak lastikleri damalı bayrağa kadar koruyabilme konusunda harika bir iş yaptı.

Sonuç olarak 39 tur boyunca kullandığı yumuşak lastiklerle damalı bayrağı yedinci sırada gören Vettel, Macaristan'dan sonraki ilk puanlarını almış oldu.

Alman pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Vettel böylelikle bu yıl ilk kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: