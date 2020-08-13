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Formula 1 / Son dakika

İspanya GP'de de hava sıcak olacak

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İspanya GP'de de hava sıcak olacak
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 07:07

İspanya GP hafta sonunda havanın oldukça sıcak olması bekleniyor.

Silverstone'daki ikinci yarış sıcak şartlarda gerçekleştirilmişti ve daha yumuşak lastiklerle nispeten daha karmaşık bir yarış vardı.

Bu hafta sonu Barcelona yarışı yapılacak ve havanın yine  sıcak olması bekleniyor. Tahminlere göre Cuma günü hava 30 derece olacak ve gün boyunca güneş kendisini gösterecek.

Cumartesi günü havanın 31 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü 30 derece civarında olması bekleniyor.

Üç gün için de yağmur ihtimali neredeyse hiç yok. Pazar günü için %8'lik bir yağmur tahmini var.

Rüzgar her üç günde de benzer şekilde 18 km/s civarında olacak.

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Editör Kemal Şengül

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