İspanya GP Yarış: Verstappen kazandı, Norris ikinci, Hamilton podyumda!

Formula 1'in 10. ayağı olan İspanya Grand Prix'si, Barselona'da başladı. Sargeant 3 sıra grid cezası alsa da son sırada başlayacağı için yeri değişmemiş oldu.

Formasyon turunda neredeyse bütün pilotların az kullanılmış yumuşak set lastiklerle başladığı görüldü. Orta hamurdaki tek pilot güç ünitesi değişikliği nedeniyle pit yolundan yarışa başlayacak olan Albon'du.

Yarışın başlangıcında Norris ile Verstappen kapışırken 4. sırada başlayan Russell, geç frenajla dışarıdan geçerek bir anda liderliği aldı. Bu esnada Verstappen de Norris’i geçerek ikinciliğe yerleşti. Hamilton da Russell’ın geçişiyle 1 sıra kaybederek dördüncülüğe düştü.

Piastri, Ocon’u geçerek 1 sıra kazandı ve sekizinciliğe yerleşti.

Alonso yarışa kötü bir başlangıç yaparak 2 sıra kaybetti.

Üçüncü turda Verstappen’e gelen telsiz mesajıyla geçiş için tek fırsat olabileceği bildirildi ve Versatappen bu fırsatı değerlendirip Russell’a atak yaparak liderliği ele geçirdi.

Sainz ve Leclerc birbirleriyle yarışırken ufak bir temas yaşandı, Leclerc Sainz’ın üzerine kapandığını iddia ederken, Sainz açıkça önde olduğu için yol hakkının kendisinde olduğunu iddia etti.

7. tur itibariyle Verstappen liderliğini Russell’a karşı liderliğini güçlendirerek 1,5 saniye fark açtı.

Norris, ve Hamilton da Russell’ın ardında birbirlerinin DRS mesafesinde yarışı sürdürmeye devam ettiler.

Bu esnada arkada Bottas, Alonso’yu geride bırakarak 13. sırayı aldı ve Alonso sıra kaybetmeye devam etti.

8 sıradaki Piastri, önündeki Gasly’yi geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

10.tur itibariyle erken pitler başladı Zhou ve Tsunoda pite girdiler ve orta hamurları taktılar. 11. turda Magnussen de pite girip orta hamura geçenlerden oldu.

Ferrarilerin temposu öndeki Verstappen’e yaklaşırken, Sainz Hamilton’ı yakın takibe başladı.

Arkada Bottas da pite gelerek yeni set yumuşak hamurlara geçti.

Aldığı ceza nedeniyle 11.başlayan Perez, bir süredir Hulkenberg’in arkasında kalmıştı. Perez önündeki Hulkenberg’i düzlükte geçmeyi başardı.

Hulkenberg, Ocon ve Perez pite geldiler. Bir turun ardından Ocon’un Alpine takım arkadaşı da Gasly de pite geldi ancak pitte sorun yaşadı ve 6.7 saniyelik bir pit yaparak pit çıkışında 13. Olarak Ocon’un ardında çıktı.

16.turda Russell ve ardından Sainz pite geldiler. Russell 5.3 saniyelik yavaş bir pit stop yaptı ve Sainz ile pit yolunda önde kalma mücadelesi verdiler. Russell tüm sıkıntılara rağmen Sainz’ın önünde kalabildi.

17.tur itibariyle hızlı bir pit yapan Hamilton orta hamurlara geçti.

18.turda Verstappen de 1.9 saniyelik hızlı bir pit stop yaparak orta hamurlara geçti. Böylece liderlik Norris’e geçti.

Pitlerin ardından Sainz ve arkasında DRS mesafesinde olan Hamilton arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Start-finiş düzlüğünün sonunda DRS ile gelen Hamilton, Sainz’ı geçerken ufak bir temas yaşandı ancak yine de Hamilton geçiş yapmayı başardı.

Arkada Alonso da 20.turda pite girdi ve orta hamur lastiklere geçti.

21.turda Verstappen önünde pite girmeden devam eden Piastri’yi geride bıraktı. Ardından Piastri pite girdi.

İlk üçü Norris Leclerc ve Verstappen oluştururken 24.turda Norris pite geldi. Pite girmeyen Leclerc liderliği devraldı. Norris, Sainz’ın arkasında 6. Olarak pitten çıktı.

25.turda yarış lideri olan Leclerc de pite gelerek orta hamur lastiklere geçti. Leclerc, Gasly’nin ardında 7.olarak piste döndü.

Tüm pitlerin ardından ilk üç Verstappen, Russell ve Hamilton şeklindeydi.

26.tur itibariyle 5. olan Norris önündeki Sainz’ı yakın takibe aldı ve 27.turda start-finiş düzlüğünde DRS yardımıyla Sainz’ı geride bıraktı.

28.turda Piastri, önünde yumuşak lastiklerdeki Perez’i geride bıraktı.

Yuki Tsunoda ikinci pit stopu yapan ilk pilot oldu ve sert lastiklere geçerek 20. olarak çıktı.

Bu esnada Piastri 8. olan Ocon’u da geride bıraktı. Ardından Perez de Ocon’u geride bırakarak 9. luğa yerleşti.

Norris, 31.turda Hamilton’a start-finiş düzlüğünün sonunda bir atak yaptı ancak geçmeyi başaramadı. Norris, 32.turda yaptığı atakta ise Hamilton’a daha yakındı ve yine ilk viraja yaklaşırken Hamilton’ı geçmeyi başardı.

Perez ikinci kez pite geldi ve orta hamur lastiklere geçiş yaptı.

Hamilton’ı geçtikten sonra Russell’ın arkasına takılan Norris iki tur sonra Russell’ı da aynı yerde geçmeyi başardı. Ancak Russell yerini geri aldı. Ardından ikili arasında tekerlek tekerleğe bir mücadele başladı ve bir Norris bir Russell öne geçti. Ancak sonunda Norris sağlam bir geçiş yaparak. 2.liği ele geçirmeyi başardı.

Russell 37.turda ikinci pitini yaptı ve sert hamurlara geçti. Yine ilk pitlerdeki gibi Sainz da Russell’ın ardından pite daldı ve o da sert hamur lastiklere geçiş yaptı. Russell ve Sainz 7. ve 8. olarak pitten çıktılar. Russell sert lastiklere geçti.

Russell kısa süre sonra önündeki Gasly’yi geride bırakarak 6.lığı aldı.

Norris, lider Verstappen ile olan farkını 7 saniyenin altına düşürerek takip etmeyi sürdürdü. 44. Tur itibariyle Norris, Verstappen’in sadece 4.3 saniye ardındaydı. Norris gittikçe farkı kapattı.

Bu esnada Hamilton pite girdi yumuşak lastiklere geçti ve pitten 7.olarak çıktı.

Norris’in yaklaşmasıyla Verstappen de 45.turda pite geldi liderliği Norris’e bıraktı. Verstappen yumuşak lastiklere geçti.

7. olarak pitten çıkan Hamilton yine Sainz’ı yakın takibe başladı ve yeni set yumuşak lastiklerle geride bıraktı. Bu esnada taze lastiklerle Russell da önündeki Piastri’yi geride bırakarak 4.lüğü ele geçirdi.

Albon 59. turda çakıllara çıksa da bir şekilde saplanmadan kendini kurtarmayı başardı.

Yarış lideri Norris, pite geldi ancak 3.6 saniyelik yavaş bir pit-stop yaptı ve Verstappen’in arkasında ve Russell’ın hemen önünde çıktı.

Perez 50.turda üçüncü kez pite geldi ve yumuşak hamur lastiklere geçti.

Bu arada Russell’ı arkadan kovalayan Hamilton DRS mesafesine gelmeye başladı.

52.turda ilk virajda yumuşak lastiklerdeki Hamilton dışarda kalarak sert lastiklerdeki Russell’ı geride bırakmayı başardı.

Arkada Alonso önündeki Zhou’yu geçerek 12.liğe yerleşti.

55.turda lastik avantajına sahip olan Leclerc, takım arkadaşı Sainz’ı geçerek 5.liği aldı.

Yarışın son turlarında Norris Verstappen ile olan farkını 3 saniyeye düşürdü ancak Hollandalı pilotu geçmeyi başaramadı.

Son turda Russell'ı yakından kovalayan Leclerc de Russell'ı geçmeyi başaramadı.

Böylece Verstappen yarışı kazanıp 61. zaferini elde ederken, Norris ikinci, Hamilton üçüncü oldu.

Russell takım arkadaşını takip ederken, Leclerc, Sainz, Piastri, Gasly, Perez ve Ocon sırasıyla ilk onu tamamladılar.

Böylelikle Alpine de iki araçla birden puan almış oldu.

En hızlı tur zamanı ise Lando Norris'e gitti.

Yarış Sonucu: