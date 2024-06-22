İspanya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

3. antrenman seansına göre serinleyen pistte sıralama turları başladı.

Yeşil ışıkların yanmasıyla piste ilk çıkan Sauber’den Zhou Guanyu oldu. Çinli pilotu RB’den Ricciardo ve Tsunoda takip etti.

Q1’in açılışını Zhou, 1:14.334’lük zamanıyla yaptı.

Williams’tan Sargaent’ın ardından Sergio Perez de piste çıktı ve 1:13.090 ile süreyi oldukça geliştirdi. Ardından Verstappen attığı 1:12.306’lık turla zirveye yerleşti. Ardından Norris ve Hamilton da hızlı zamanlar kaydederek Verstappen’in arkasında sıralandılar.

Ardından Leclerc attığı 1:12.257’lik turla liderliği ele geçirdi.

Q1’in ilk yarısı geride kalırken Albon, Tsunoda, Zhou, Magnussen ve Sargeant elenme bölgesindeydi.

Birçok pilot Q1’in ikinci yarısı için pite girerken Albon piste çıkarak elenme bölgesinden kurtulmaya çalıştı. Leclerc’in 0,896 saniye gerisinde 12.sıraya yerleşen Albon, Ricciardo’yu elenme bölgesine itti.

Perez, Q1’in bitimine 1,5 dakika kala 6.sıraya Russell’ın arkasına yerleşti.

Q1’in son dakikalarında Hamilton 1:12.143’lük turuyla liderliğe yerleşti.

Art arda gelen turlarla elenmeme savaşı veren pilotlar Q1’in sonuna heyecan kattı.

Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon ve Sargeant; sırasıyla 16,17,18,19 ve 20. Sıralanarak Q1’de veda ettiler.

Q2 bölümün başlamasıyla piste ilk çıkan Aston Martin’den Lance Stroll oldu. İlk tur derecesi Kanadalı pilottan 1:13.630 ile geldi.

Stroll’ün turunun ardından pit yolunda kuyruk oluştu, neredeyse bütün pilotlar kendilerine tur atacak boşluğu yaratmak için pistte oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldılar. Hamilton ile Russell Q2’de piste en son çıkan pilotlardı.

Pist hızlandıkça Ocon, Perez ve Gasly sırasıyla liderliği ele geçirdiler.

Ardından Leclerc, Piastri, Sainz liderliği ele geçirdiler. Sainz 1:12.00 derecesinin altına düşen ilk pilot oldu. Ardından Norris ve Verstappen bu derecenin altına düşerek sırasıyla liderliği ele geçirdiler.

Hamilton kullanılmış yumuşak lastiklerle attığı turda umduğunu bulamadı ve 1 saniyeden daha fazla geride kalarak geçici olarak 13.lüğe yerleşti. Russell da attığı hızla turla altıncılığa yükselebildi.

Elenme bölgesindeki Stroll diğer birçok pilotun hızlı turlarını atıp pite girmesinden sonra piste çıkarak hızlı turunu attı ama ancak 10.sıraya yükselebildi.

Ardından Hamilton daha iyi bir tur atabilmek için yeni yumuşak set lastiklerle piste çıktı ve 1:11.792’lik zamanıyla 2. sıraya yerleşti.

Ocon ve Gasly hızlı turlarını atarak arka arkaya sıralandılar. Seansın sonunda kendisini elenme bölgesinden 7.liğe atan Perez’in ardından Alonso attığı turla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Alonso, yerel kahramanı olduğu İspanya’da 11.olarak Q2’de sıralama turlarına veda etti.

Alpine iki araçla Q3’e kalmayı başarırken Bottas, Hulkenberg, Stroll ve Zhou da Alonso’nun ardında sıralanarak Q2’de veda ettiler.

Q3’te zaman turuna ilk başlayan Perez oldu. Meksikalı pilot eski set lastikleriyle 1:13.061 ile açılışı yaptı.

Ardından Verstappen, Sainz ve Piastri de hızlı turlarına başladı.

Verstappen 1:11.673 ile liderliği alırken Sainz 1:11.915 ile Hollandalı pilotun arkasına yerleşti. Ardından Norris, Hamilton ve Russell sırasıyla Sainz’ı geride bırakarak Verstappen’in arkasında sıralandılar.

Oscar Piastri’nin attığı hızlı tur pist limitlerinin ihlali nedeniyle silindi.

Q3’ün son bölümüne girilirken pilotlar pite geldiler. Seansın bitimine 2 dakika kala bütün pilotlar pistte turlamaya başladılar.

Piastri hızlı turu sırasında çakıllara çıkarak turunu iptal etti ve pite girdi.

Sainz ve Leclerc sırasıyla ikinciliği ele geçirdiler ve Verstappen’in süresini geçemediler. Verstappen kendi derecesini geliştirdi. Ancak arkadan gelen Norris Verstappen’i geçerek polü aldı. Turlarını en son tamamlayan Hamilton ve Russell da Verstappen’in ardından 3. ve 4. Olarak sıralandılar.

Leclerc ve Sainz sırasıyla 5. ve 6. olurken; Gasly, Perez, Ocon ve Piastri ilk 10'u tamamladı.

Grid: