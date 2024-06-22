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Sıralama turları raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole'ü Lando Norris alırken, ilk üçü sırasıyla Max Verstappen ve Lewis Hamilton tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

3. antrenman seansına göre serinleyen pistte sıralama turları başladı.

Yeşil ışıkların yanmasıyla piste ilk çıkan Sauber’den Zhou Guanyu oldu. Çinli pilotu RB’den Ricciardo ve Tsunoda takip etti.

Q1’in açılışını Zhou, 1:14.334’lük zamanıyla yaptı.

Williams’tan Sargaent’ın ardından Sergio Perez de piste çıktı ve 1:13.090 ile süreyi oldukça geliştirdi. Ardından Verstappen attığı 1:12.306’lık turla zirveye yerleşti. Ardından Norris ve Hamilton da hızlı zamanlar kaydederek Verstappen’in arkasında sıralandılar.

Ardından Leclerc attığı 1:12.257’lik turla liderliği ele geçirdi.

Q1’in ilk yarısı geride kalırken Albon, Tsunoda, Zhou, Magnussen ve Sargeant elenme bölgesindeydi.

Birçok pilot Q1’in ikinci yarısı için pite girerken Albon piste çıkarak elenme bölgesinden kurtulmaya çalıştı. Leclerc’in 0,896 saniye gerisinde 12.sıraya yerleşen Albon, Ricciardo’yu elenme bölgesine itti.

Perez, Q1’in bitimine 1,5 dakika kala 6.sıraya Russell’ın arkasına yerleşti.

Q1’in son dakikalarında Hamilton 1:12.143’lük turuyla liderliğe yerleşti.

Art arda gelen turlarla elenmeme savaşı veren pilotlar Q1’in sonuna heyecan kattı.

Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon ve Sargeant; sırasıyla 16,17,18,19 ve 20. Sıralanarak Q1’de veda ettiler.

   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

1'12.143

   232.388
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.114

1'12.257

 0.114 232.021
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+0.163

1'12.306

 0.049 231.864
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.243

1'12.386

 0.080 231.608
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.260

1'12.403

 0.017 231.553
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 4

+0.313

1'12.456

 0.053 231.384
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.317

1'12.460

 0.004 231.371
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.334

1'12.477

 0.017 231.317
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.362

1'12.505

 0.028 231.228
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.508

1'12.651

 0.146 230.763
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.548

1'12.691

 0.040 230.636
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.565

1'12.708

 0.017 230.582
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.615

1'12.758

 0.050 230.424
14 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+0.737

1'12.880

 0.122 230.038
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.738

1'12.881

 0.001 230.035
16 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.794

1'12.937

 0.056 229.858
17 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.842

1'12.985

 0.048 229.707
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.932

1'13.075

 0.090 229.424
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.010

1'13.153

 0.078 229.179
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9

+1.366

1'13.509

 0.356 228.070
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Q2 bölümün başlamasıyla piste ilk çıkan Aston Martin’den Lance Stroll oldu. İlk tur derecesi Kanadalı pilottan 1:13.630 ile geldi.

Stroll’ün turunun ardından pit yolunda kuyruk oluştu, neredeyse bütün pilotlar kendilerine tur atacak boşluğu yaratmak için pistte oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldılar. Hamilton ile Russell Q2’de piste en son çıkan pilotlardı.

Pist hızlandıkça Ocon, Perez ve Gasly sırasıyla liderliği ele geçirdiler.

Ardından Leclerc, Piastri, Sainz liderliği ele geçirdiler. Sainz 1:12.00 derecesinin altına düşen ilk pilot oldu. Ardından Norris ve Verstappen bu derecenin altına düşerek sırasıyla liderliği ele geçirdiler.

Hamilton kullanılmış yumuşak lastiklerle attığı turda umduğunu bulamadı ve 1 saniyeden daha fazla geride kalarak geçici olarak 13.lüğe yerleşti. Russell da attığı hızla turla altıncılığa yükselebildi.

Elenme bölgesindeki Stroll diğer birçok pilotun hızlı turlarını atıp pite girmesinden sonra piste çıkarak hızlı turunu attı ama ancak 10.sıraya yükselebildi.

Ardından Hamilton daha iyi bir tur atabilmek için yeni yumuşak set lastiklerle piste çıktı ve 1:11.792’lik zamanıyla 2. sıraya yerleşti.

Ocon ve Gasly hızlı turlarını atarak arka arkaya sıralandılar. Seansın sonunda kendisini elenme bölgesinden 7.liğe atan Perez’in ardından Alonso attığı turla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Alonso, yerel kahramanı olduğu İspanya’da 11.olarak Q2’de sıralama turlarına veda etti.

Alpine iki araçla Q3’e kalmayı başarırken Bottas, Hulkenberg, Stroll ve Zhou da Alonso’nun ardında sıralanarak Q2’de veda ettiler.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'11.653

   233.977
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.139

1'11.792

 0.139 233.524
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.159

1'11.812

 0.020 233.459
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.219

1'11.872

 0.060 233.264
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.221

1'11.874

 0.002 233.258
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.358

1'12.011

 0.137 232.814
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.385

1'12.038

 0.027 232.727
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.401

1'12.054

 0.016 232.675
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.426

1'12.079

 0.025 232.594
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.456

1'12.109

 0.030 232.498
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.475

1'12.128

 0.019 232.436
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.574

1'12.227

 0.099 232.118
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.657

1'12.310

 0.083 231.851
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.719

1'12.372

 0.062 231.653
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 6

+1.085

1'12.738

 0.366 230.487
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Q3’te zaman turuna ilk başlayan Perez oldu. Meksikalı pilot eski set lastikleriyle 1:13.061 ile açılışı yaptı.

Ardından Verstappen, Sainz ve Piastri de hızlı turlarına başladı.

Verstappen 1:11.673 ile liderliği alırken Sainz 1:11.915 ile Hollandalı pilotun arkasına yerleşti. Ardından Norris, Hamilton ve Russell sırasıyla Sainz’ı geride bırakarak Verstappen’in arkasında sıralandılar.

Oscar Piastri’nin attığı hızlı tur pist limitlerinin ihlali nedeniyle silindi.

Q3’ün son bölümüne girilirken pilotlar pite geldiler. Seansın bitimine 2 dakika kala bütün pilotlar pistte turlamaya başladılar.

Piastri hızlı turu sırasında çakıllara çıkarak turunu iptal etti ve pite girdi.

Sainz ve Leclerc sırasıyla ikinciliği ele geçirdiler ve Verstappen’in süresini geçemediler. Verstappen kendi derecesini geliştirdi. Ancak arkadan gelen Norris Verstappen’i geçerek polü aldı. Turlarını en son tamamlayan Hamilton ve Russell da Verstappen’in ardından 3. ve 4. Olarak sıralandılar.

Leclerc ve Sainz sırasıyla 5. ve 6. olurken; Gasly, Perez, Ocon ve Piastri ilk 10'u tamamladı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'11.383

   234.862
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.020

1'11.403

 0.020 234.796
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.318

1'11.701

 0.298 233.821
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'11.703

 0.002 233.814
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.348

1'11.731

 0.028 233.723
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.353

1'11.736

 0.005 233.706
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.474

1'11.857

 0.121 233.313
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.678

1'12.061

 0.204 232.652
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.742

1'12.125

 0.064 232.446
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Grid:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'11.383

 234.862
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.020

1'11.403

 234.796
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.318

1'11.701

 233.821
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.320

1'11.703

 233.814
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.348

1'11.731

 233.723
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.353

1'11.736

 233.706
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.474

1'11.857

 233.313
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.678

1'12.061

 232.652
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+0.742

1'12.125

 232.446
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

 

  
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.745

1'12.128

 232.436
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+0.844

1'12.227

 232.118
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+0.927

1'12.310

 231.851
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+0.989

1'12.372

 231.653
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.355

1'12.738

 230.487
16 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.554

1'12.937

 229.858
17 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.602

1'12.985

 229.707
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.692

1'13.075

 229.424
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.770

1'13.153

 229.179
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+2.126

1'13.509

 228.070
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