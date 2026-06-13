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Sıralama turları raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP sıralama: Heyecan dolu son turların ardından Russel pole’de, Hamilton ikinci, Leclerc kaza yaptı

2026 İspanya GP sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu elde eden isim George Russell oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve sıralama turlarının 17 dakikalık Q1 heyecanı başladı.

Q1

Seansın ilk dakikalarında Williams, Haas ve Aston Martin pilotları piste çıktı. Sainz 1:18.107 süresinde turunu tamamlayarak kısa süreliğine zirveye yerleşti. 

Q1’in yaklaşık 5 dakikası geride kaldığında Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotları da piste çıktı. McLaren ise rakiplerinden biraz daha gecikmeli olarak pistteki yerini aldı.

Hızlı turunun ardından 1:16.352 süresini elde eden Max Verstappen, ilk sıraya yerleşti. 

Fakat Charles Leclerc, Verstappen’e 1:15.964 ile yanıt vererek ilk sırayı ele geçirdi. Leclerc’in ardından turunu tamamlayan Antonelli ikinciliğe yerleşirken takım arkadaşı Russell kısa süreliğine liderliği ele geçirdi: Hamilton, 1:15.625’lik turuyla zirveye yerleşti.

Alex Albon, viraj girişinde bir kitlenme yaşayarak dışarı taştı. Lance Stroll da virajda aracının kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna çıktı. 

Q1’in sonlanmasına yaklaşık 7 dakika kala tüm pilotlar araç ayarlarını optimize etmek için pite girdi.

Araçlar piste döndükten sonra Hulkenberg, 1:16.066’lık turuyla 5. sıraya yükseldi ve Q2’ye kalmayı başardı. 

Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll ve Alonso Q1’de elenen isimler oldu. 

İlk sırada Hamilton yer alırken Russell ikinci, Leclerc ise üçüncü oldu. 

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

1'15.625

   S 221.688
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.092

1'15.717

 0.092 S 221.419
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.339

1'15.964

 0.247 S 220.699
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.352

1'15.977

 0.013 S 220.661
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.441

1'16.066

 0.089 S 220.403
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.513

1'16.138

 0.072 S 220.194
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.662

1'16.287

 0.149 S 219.764
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.727

1'16.352

 0.065 S 219.577
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 3

+0.800

1'16.425

 0.073 S 219.368
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.802

1'16.427

 0.002 S 219.362
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 9

+0.946

1'16.571

 0.144 S 218.949
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.965

1'16.590

 0.019 S 218.895
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.974

1'16.599

 0.009 S 218.869
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 3

+0.991

1'16.616

 0.017 S 218.821
15 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 3

+1.048

1'16.673

 0.057 S 218.658
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.256

1'16.881

 0.208 S 218.066
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 9

+1.448

1'17.073

 0.192 S 217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.799

1'17.424

 0.351 S 216.537
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 6

+1.920

1'17.545

 0.121 S 216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+2.132

1'17.757

 0.212 S 215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+3.133

1'18.758

 1.001 S 212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 8

+3.190

1'18.815

 0.057 S 212.715
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Q2

Q2 için start verilmesinin ardından Gasly, 1:17.626 ile ilk sıraya yerleşti fakat takım arkadaşı Colapinto 1:17.376 süresini elde ederek Gasly’i geride bıraktı. Max Verstappen ise 1:15.484’lük turuyla geçici olarak ilk sıraya yerleşti. 

İlerleyen dakikalarda Leclerc zirveye yerleşti fakat Russell, kısa süre içinde 1:15.228 ile cevap birinciliğe ilk sıraya yerleşti.

Birkaç turun ardından Q2’deki yerini garanti altına alan ön gruptaki pilotlar garaja dönerek veri analizi üzerine yoğunlaştı. 

Q2’nin son dakikalarında 10. sıradaki Piastri, 1:15.518 süresiyle 7. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Norris ise 1:15.361’lik turuyla 4.’lüğe yükseldi.

Russell, Q2’nin ilk dakikalarında attığı 1:15.228’lik turla zirvede yer aldı. 

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'15.228

   S 222.858
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.053

1'15.281

 0.053 S 222.701
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.067

1'15.295

 0.014 S 222.660
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.133

1'15.361

 0.066 S 222.465
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.190

1'15.418

 0.057 S 222.297
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.256

1'15.484

 0.066 S 222.102
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.290

1'15.518

 0.034 S 222.002
8 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 9

+0.357

1'15.585

 0.067 S 221.805
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.526

1'15.754

 0.169 S 221.311
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.540

1'15.768

 0.014 S 221.270
11 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 8

+0.612

1'15.840

 0.072 S 221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

+0.773

1'16.001

 0.161 S 220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.963

1'16.191

 0.190 S 220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.033

1'16.261

 0.070 S 219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 15

+1.161

1'16.389

 0.128 S 219.471
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.599

1'17.827

 1.438 S 215.416
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Q3

Q3’ün başlamasıyla son kez piste çıkan pilotlar araçlarını limitlerine kadar zorlayarak en hızlı tur için mücadele etti.

İlk hızlı turunu tamamlayan Piastri, 1:15.176’lık tur süresiyle ilk sıraya yerleşti.

Max Verstappen’in 1:15.328’lik turuyla ikinci sıraya yerleşmesinin ardından Charles Leclerc bariyerlere çarparak sert bir kaza yaptı. Virajı döndüğü esnada aracın kontrolünü kaybeden Leclerc’in kazasının ardından kırmızı bayraklar gösterildi ve seans kısa süreliğine durduruldu.

Yaklaşık 10 dakika sonra Charles Leclerc’in aracı pistten alındı ve Q3 heyecanı 8 dakika üzerinden devam etti. 

Q3’teki ilk hızlı turunu tamamlayan Antonelli, 1:15.414 süresini elde ederek 3. sırada yer alırken takım arkadaşı Russell, 1:15.145’lik turuyla zirveye yerleşti. Hamilton, hızlı turunu Mercedes ikilisinden sonra tamamladı fakat rekabetçi bir süre elde edemeyerek altıncı sıraya yerleşti.

Q1’in sonlarına doğru Mercedes ikilisi bir mücadeleye daha girişti. Antonelli, 1:14.998’lik turuyla kısa süreliğine ilk sıraya yerleşti fakat Russell, 1:14.679 ile zirveyi geri aldı.

Damalı bayraktan sonra turunu tamamlayan Hamilton ise 1:14.743 süresini elde ederek Antonelli’yi geride bıraktı ve Russell’ın arkasında ikinci sıraya yerleşti. 

Q3’ün sonlanmasıyla pole pozisyonunun sahibi Russell oldu. Az farkla arkasında yer alan Hamilton ikinci, Antonelli ise üçüncü oldu.

Q3

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'14.679

   S 224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1'14.743

 0.064 S 224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1'14.998

 0.255 S 223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1'15.001

 0.003 S 223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1'15.021

 0.020 S 223.473
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1'15.077

 0.056 S 223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1'15.090

 0.013 S 223.268
8 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 14

+1.863

1'16.542

 1.452 S 219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 17

+1.978

1'16.657

 0.115 S 218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

 

   S  
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