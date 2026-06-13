İspanya GP sıralama: Heyecan dolu son turların ardından Russel pole’de, Hamilton ikinci, Leclerc kaza yaptı

Start sinyalinin verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve sıralama turlarının 17 dakikalık Q1 heyecanı başladı.

Q1

Seansın ilk dakikalarında Williams, Haas ve Aston Martin pilotları piste çıktı. Sainz 1:18.107 süresinde turunu tamamlayarak kısa süreliğine zirveye yerleşti.

Q1’in yaklaşık 5 dakikası geride kaldığında Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotları da piste çıktı. McLaren ise rakiplerinden biraz daha gecikmeli olarak pistteki yerini aldı.

Hızlı turunun ardından 1:16.352 süresini elde eden Max Verstappen, ilk sıraya yerleşti.

Fakat Charles Leclerc, Verstappen’e 1:15.964 ile yanıt vererek ilk sırayı ele geçirdi. Leclerc’in ardından turunu tamamlayan Antonelli ikinciliğe yerleşirken takım arkadaşı Russell kısa süreliğine liderliği ele geçirdi: Hamilton, 1:15.625’lik turuyla zirveye yerleşti.

Alex Albon, viraj girişinde bir kitlenme yaşayarak dışarı taştı. Lance Stroll da virajda aracının kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna çıktı.

Q1’in sonlanmasına yaklaşık 7 dakika kala tüm pilotlar araç ayarlarını optimize etmek için pite girdi.

Araçlar piste döndükten sonra Hulkenberg, 1:16.066’lık turuyla 5. sıraya yükseldi ve Q2’ye kalmayı başardı.

Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll ve Alonso Q1’de elenen isimler oldu.

İlk sırada Hamilton yer alırken Russell ikinci, Leclerc ise üçüncü oldu.

Q2

Q2 için start verilmesinin ardından Gasly, 1:17.626 ile ilk sıraya yerleşti fakat takım arkadaşı Colapinto 1:17.376 süresini elde ederek Gasly’i geride bıraktı. Max Verstappen ise 1:15.484’lük turuyla geçici olarak ilk sıraya yerleşti.

İlerleyen dakikalarda Leclerc zirveye yerleşti fakat Russell, kısa süre içinde 1:15.228 ile cevap birinciliğe ilk sıraya yerleşti.

Birkaç turun ardından Q2’deki yerini garanti altına alan ön gruptaki pilotlar garaja dönerek veri analizi üzerine yoğunlaştı.

Q2’nin son dakikalarında 10. sıradaki Piastri, 1:15.518 süresiyle 7. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Norris ise 1:15.361’lik turuyla 4.’lüğe yükseldi.

Russell, Q2’nin ilk dakikalarında attığı 1:15.228’lik turla zirvede yer aldı.

Q3

Q3’ün başlamasıyla son kez piste çıkan pilotlar araçlarını limitlerine kadar zorlayarak en hızlı tur için mücadele etti.

İlk hızlı turunu tamamlayan Piastri, 1:15.176’lık tur süresiyle ilk sıraya yerleşti.

Max Verstappen’in 1:15.328’lik turuyla ikinci sıraya yerleşmesinin ardından Charles Leclerc bariyerlere çarparak sert bir kaza yaptı. Virajı döndüğü esnada aracın kontrolünü kaybeden Leclerc’in kazasının ardından kırmızı bayraklar gösterildi ve seans kısa süreliğine durduruldu.

Yaklaşık 10 dakika sonra Charles Leclerc’in aracı pistten alındı ve Q3 heyecanı 8 dakika üzerinden devam etti.

Q3’teki ilk hızlı turunu tamamlayan Antonelli, 1:15.414 süresini elde ederek 3. sırada yer alırken takım arkadaşı Russell, 1:15.145’lik turuyla zirveye yerleşti. Hamilton, hızlı turunu Mercedes ikilisinden sonra tamamladı fakat rekabetçi bir süre elde edemeyerek altıncı sıraya yerleşti.

Q1’in sonlarına doğru Mercedes ikilisi bir mücadeleye daha girişti. Antonelli, 1:14.998’lik turuyla kısa süreliğine ilk sıraya yerleşti fakat Russell, 1:14.679 ile zirveyi geri aldı.

Damalı bayraktan sonra turunu tamamlayan Hamilton ise 1:14.743 süresini elde ederek Antonelli’yi geride bıraktı ve Russell’ın arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Q3’ün sonlanmasıyla pole pozisyonunun sahibi Russell oldu. Az farkla arkasında yer alan Hamilton ikinci, Antonelli ise üçüncü oldu.