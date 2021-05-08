İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek

Bildiğiniz gibi Barselona - Katalonya pisti normalde sezon öncesi testlerinin gerçekleştirildiği ve takımların çok iyi tanıdığı bir pist. Takımların tanımalarının dışında bu pist, sezonun genelindeki mücadeleyi, rekabet dengesini göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.

Genelde Barselona'da hızlı olan Formula 1 aracı, tüm sezon boyunca hızlı olur. Bu açıdan 2016'da Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'in ilk tur kazası sayesinde Red Bull ile ilk yarışına çıkan Max Verstappen'in ilk zaferini alması haricinde turbo hibrit motorların geldiği 2014'ten bu yana tüm senelerde üstün bir şekilde Mercedes İspanya GP'leri kazandı ve sezon sonunda şampiyon oldu.

Cuma günü gerçekleştirilen 2 saatlik antrenman seanslarının ardından Mercedes pilotları yine zirvede yer aldılar ancak yine de durum şimdilik pek net değil diyebiliriz. Red Bull ve Verstappen, ilk antrenman seansında Mercedes'e çok yakın olsa da, sorunlu geçen 2. antrenman seansında çok geriye düştü. Ancak ilk antrenman seansında gösterilen performanslara ve belli virajlarda Verstappen'in hızına bakarsak, Red Bull'un son senelerde olmadığı kadar Mercedes'e yakın olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz.

Hamilton 2. antrenman seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan 0.1 sn daha hızlıyken şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Verstappen ancak 9. sırada kendisine yer buldu. Verstappen, yumuşak lastiklerle attığı hızlı turunda 10. virajda dışarı açılarak zaman kaybetti ve turunu bıraktı. Verstappen'in zaman tablosunda yer aldığı derecesi, bu yüzden orta lastiklerle attığı en hızlı turuydu.

Verstappen, 10. virajda hata yapana kadar o turunda 2. sektör ölçümünde Hamilton'ın sadece 0.134 sn gerisinde kalmıştı. GPS verilerinin de bu yakınlığı doğruladığı görüldü.

Red Bull araçları yüksek hızlı olan 1. ve 9. virajda her zaman daha hızlıyken düzlükte Mercedes'ten daha yavaş göründü. Red Bull'un hızlı tur öncesinde motoru tam güçte kullanmadığı ve düzlükte yavaş kalmanın bir diğer nedeninin ise daha fazla yere basma gücü üreten arka kanadı kullanması olduğu düşünülüyor. Verstappen pistin hızlı virajlarından olan 3. virajda normalde daha yavaşken hızlı turunda Hamilton'ın çok az farkla gerisinde kaldığı görüldü. Bu yüzden o ana kadar motorun gücünün kısıldığı tahmin ediliyor.

Geçen seneki İspanya GP'nin ilk günü ile bu seneki ilk günü kıyaslarsak, her ne kadar kesin bir şey söylemek zor olsa da Red Bull'un daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Geçen seneki ilk seansta Mercedes, en yakın rakibi Red Bull'dan neredeyse 1 sn daha hızlıyken, bu seneki ilk seansta fark neredeyse hiç yoktu. Geçen seneki ikinci seansta Red Bull, yine Mercedes'e en yakın takımdı ancak 0.8 sn yavaştı. Verstappen, dünkü 2. seansta turunu sorunsuz bir şekilde tamamlasaydı muhtemelen 0.1 sn geride kalacaktı. Bu da yine aradaki farkın kapandığını gösteren bir başka işaret. Bir diğer dikkat çekici konu ise, Verstappen'in 2. seanstaki gibi aslında ilk seanstaki en hızlı turunda da pistin yenilenen 10. virajında hata yapmasıydı. Yani o turunda da zaman kaybetti.

Formula 1'in resmi internet sitesinin hesaplamalarına göre Mercedes, sıralama turunda Red Bull'un 0.2 sn farkla önünde yer alıyor. Geçen seneki sıralamalarda Verstappen, pole pozisyonundan 0.7 sn geride kalmıştı.

İlginç bir şekilde tek tur performansında orta sıra takımları ön gruba daha yakın göründüler. Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın turundan sadece 0.165 sn geride kalırken onu takip eden Alpine pilotları 0.3 sn, AlphaTauri pilotları 0.4 sn geride kaldılar. McLaren'ın sıralamalarda daha da hızlandığını düşünürsek, orta grupta her zamanki gibi çok yakın bir mücadele izleyebiliriz.

Barselona pistinde geçişin zor olması nedeniyle sıralamalarda iyi bir sıra edinmek, birçok pistten daha büyük önem taşıyor. Bu açıdan bugünkü sıralamalarda hata yapmamak, araçtan maksimumu almak yarınki yarış sonucu açısından kritik olacak.

Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

Poz. Takım Ortalama Tur 1 Red Bull 1m22.549s 3 2 Mercedes 1m22.735s 9 3 AlphaTauri 1m23.104s 3 4 Ferrari 1m23.133s 3 5 McLaren 1m23.786s 13 6 Alpine 1m24.040s 16 7 Aston Martin 1m24.568s 17 8 Alfa Romeo 1m25.034s 13 9 Williams 1m25.208s 13 10 Haas 1m25.301s 8

Uzun sürüşlere baktığımızda liderlik mücadelesi açısından tablo tam olarak net görünmüyor. Red Bull zirvede yer alsa da orta lastiklerle sadece 3 turluk bir stint attığı için bu tablo aldatıcı olabilir.

Mercedes, Red Bull'dan 3 kat daha uzun süre pistte kalıp ortalama olarak sadece 0.186 sn geride kaldı. Bu, şampiyon ekibin hâlâ önde olduğunu işaret ediyor. Ancak yine de Red Bull, Mercedes'in önünde olmasa dahi hemen arkasında yer alacaktır. Nitekim Formula 1'in resmi internet sitesindeki analizde, Red Bull'un Mercedes'in ortalamasından 0.18 sn yavaş kaldığı belirtildi.

Antrenmanlarda hiçbir takım sert lastiklerle sürüş yapmadı. Barselona pistinde pit yolunda kaybedilen zaman Portekiz ve Imola'ya göre daha kısa olduğu için takımlar daha yumuşak lastiklerle gidip 2 pit yapmayı değerlendirebilirler. Bunun dışında orta lastiklerle sert lastikler arasında tur başına yaklaşık 1 sn fark olması, sert lastiklerin tercih edilmemesine neden olabilir.

Orta grupta Ferrari ve AlphaTauri takımları da Red Bull gibi orta lastiklerle sadece 3 tur attılar ve bu sayede ön gruba yakın göründüler ancak daha fazla tur attıklarında onların McLaren ve Alpine takımlarına daha yakın olacaklarını söyleyebiliriz.

McLaren, dünkü antrenmanlarda yeni güncellemeleri test ettiği için normalden biraz daha geride kaldı. Ancak sıralamalarda ve yarışta muhtemelen alıştığımız yere yani orta grubun ön tarafına yakın bir yere döneceklerdir.

Yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

Poz. Takım Derece Tur 1 Aston Martin 1m22.809s 3 2 Mercedes 1m23.207s 9 3 Ferrari 1m23.231s 5 4 Red Bull 1m23.322s 12 5 Alpine 1m23.775s 16 6 AlphaTauri 1m24.000s 14 7 McLaren 1m24.165s 4 8 Williams 1m24.705s 14 9 Alfa Romeo 1m24.781s 13 10 Haas 1m25.234s 8

Yumuşak lastiklerle atılan turlarda Aston Martin zirvede görünse de sadece 3 tur olması bunun gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bunun dışında şu anda kimse Aston Martin'in normal şartlarda böyle bir ortalamaya sahip olmasını beklemiyor.

Mercedes yumuşak lastiklerle de beklendiği gibi zirvede ancak bu sefer Red Bull bu lastiklerle daha uzun süre pistte kalmasına rağmen ona yakın ortalamaya sahip olmayı başardı. Bu iki takım arasından kazanan tarafı bugünkü sıralamalar belirleyebilir. Red Bull ve Verstappen bir şekilde sıralamalarda önde yer alabilirse, yarışta bir şekilde Mercedes'i arkasında tutmaya çalışabilir. Aksi takdirde yarış içerisinde Mercedes'i geçmesi pek mümkün değil gibi. Yine de şu ana kadar gösterilen performanslara baktığımızda, Red Bull sezonun kalan kısmı için cesaretlenebilir çünkü hiçbir zaman Mercedes'e bu kadar yakın olamamıştı.

Diğer taraftan Verstappen'e de bir parantez açmak gerekiyor. Bu seneye kadar Mercedes'e kıyasla daha yavaş araçlara sahip olan Verstappen, yarışlarda bazen aracında olandan daha fazlasını alabiliyordu. Bu sene ise Verstappen, yarış sonuçlarını da etkileyen bazı ufak da olsa hatalar yaptı. Karşısında Mercedes ve Hamilton gibi neredeyse kusursuz bir kombinasyon olduğu için, Verstappen'in ufak da olsa bu hataları yapmaması gerekiyor.

Son olarak pistin 10. viraj bölgesinde yapılan değişikliklerin, o noktada artık daha az frenleme olduğu için lastik yönetimine yardımcı olması bekleniyor.

Önceden o noktada sert frenleme olduğu için az da olsa geçiş fırsatı oluyordu ancak artık o ortadan kalkmış oldu. Buna rağmen yapılan değişiklikle, arkadaki araçların son sektör boyunca öndeki aracı daha yakın takip edebilmesi ve bu sayede ilk viraj öncesinde daha fazla geçiş olması bekleniyor.

Bakalım beklentiler ne kadar gerçek olacak?