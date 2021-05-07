İspanya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams FW43B'ye yukarıdan bakıldığında, arka kanat destekleri arasına maymun koltuğu adı verilen bir kanat eklendiği ve T-kanadın üst parçasının kıvrımlı bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında arka kanat kenar plakasının üst uç kısmının inceltilmesi, o bölüme yukarı yönlü yüzey kanatçığı eklenmesini sağlamış.