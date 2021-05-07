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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / İspanya GP Analiz

İspanya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

İspanya GP hafta sonu öncesinde araçların öne çıkan teknik detaylarını Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.

İspanya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler

Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay

Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay
1/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull RB16B'nin ön fren kanalı, frenleme sırasında oluşan ısının transferini sınırlamak için çapraz bölümünde kullanılan ve aksi takdirde lastiğin toplu sıcaklığını artıran bir yüzey kaplamasıdır. Hava girişi içerisindeki bölme düzeni Portekiz GP'nin ardından bu yarışta da değiştirilmiş.

Ferrari SF21 ön detay

Ferrari SF21 ön detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, ön lastikleri frenlerden lastiğe aktarılan sıcaklıklar açısından farklı şekilde çalıştırabilmek için ön tarafta asimetrik fren yapıları kullandı.

Ferrari SF21 arka detay

Ferrari SF21 arka detay
3/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım aracının incelenmesini beklerken Ferrari SF21'deki difüzör ve arka fren kanalı detayları bu şekilde görüntülendi.

Williams FW43B arka kanat detay

Williams FW43B arka kanat detay
4/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams FW43B'ye yukarıdan bakıldığında, arka kanat destekleri arasına maymun koltuğu adı verilen bir kanat eklendiği ve T-kanadın üst parçasının kıvrımlı bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında arka kanat kenar plakasının üst uç kısmının inceltilmesi, o bölüme yukarı yönlü yüzey kanatçığı eklenmesini sağlamış.

Aston Martin AMR21 arka kanat detay

Aston Martin AMR21 arka kanat detay
5/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Aston Martin'in arka kanadında da benzer şekilde, kenar plakasının üst tarafına yukarı yönlü yüzey kanatçığı eklenmiş.

McLaren MCL35M arka kanat detay

McLaren MCL35M arka kanat detay
6/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'da o bölümde yüzey kanatçığı bulunmuyor ancak kanadın o bölümünde kenar plakasının kendisi kıvrılmış durumda. Bunun haricinde McLaren, İspanya GP için çift T-kanat tasarımını tercih etmiş.

Aston Martin AMR21 taban detay

Aston Martin AMR21 taban detay
7/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Aston Martin'in Portekiz'e getirdiği yeni tabanı, bu hafta sonu Sebastian Vettel kullanacak.

Alpine A521 arka detay

Alpine A521 arka detay
8/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alpine son dönemde difüzör bölümünde değişiklik yaptı ve dış taraftaki parçaları kısalttı.

McLaren MCL35M arka detay

McLaren MCL35M arka detay
9/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'ın arka tarafında geniş bir soğutma çıkışı ile çok sıkı yerleştirilmiş arka fren kanalları bulunuyor. Takım ayrıca, difüzör bölgesinde içeride yer alan sarkıtları orta bölümle birleştirerek daha uzun kullanmayı başaran tek takım olmaya devam ediyor.

Aston Martin AMR21

Aston Martin AMR21
10/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu açıdan çekilen fotoğrafta, takımın motor kapağındaki çıkıntı, sidepodun arka kısmındaki rampa ve sidepod omzunda, halonun yanında yer alan büyük soğutma kanalı net bir şekilde görülüyor.

Ferrari SF21 taban detay

Ferrari SF21 taban detay
11/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, SF21'in tabanının arka kısmında 4 parça kanatçık ve iç tarafta uzun bir kaplama kullanıyor.

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
12/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takımların çoğunda motor kapağının arkasında T-kanat kullanılırken, Red Bull'un aracında Perşembe günkü kontrollerde T-kanat yoktu.

Mercedes W12arka kanat detay

Mercedes W12arka kanat detay
13/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes İspanya'ya yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla V şeklinde T kanat getirdi.

Red Bull Racing RB16B ön detay

Red Bull Racing RB16B ön detay
14/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W12 ön detay

Mercedes W12 ön detay
15/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alpine koltuk detayı

Alpine koltuk detayı
16/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W12 ön süspansiyon

Mercedes W12 ön süspansiyon
17/17

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Perşembe
Editör Giorgi Piola

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