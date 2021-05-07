Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
İspanya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler
İspanya GP hafta sonu öncesinde araçların öne çıkan teknik detaylarını Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Red Bull Racing RB16B ön fren tamburu detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull RB16B'nin ön fren kanalı, frenleme sırasında oluşan ısının transferini sınırlamak için çapraz bölümünde kullanılan ve aksi takdirde lastiğin toplu sıcaklığını artıran bir yüzey kaplamasıdır. Hava girişi içerisindeki bölme düzeni Portekiz GP'nin ardından bu yarışta da değiştirilmiş.
Ferrari SF21 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, ön lastikleri frenlerden lastiğe aktarılan sıcaklıklar açısından farklı şekilde çalıştırabilmek için ön tarafta asimetrik fren yapıları kullandı.
Ferrari SF21 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım aracının incelenmesini beklerken Ferrari SF21'deki difüzör ve arka fren kanalı detayları bu şekilde görüntülendi.
Williams FW43B arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams FW43B'ye yukarıdan bakıldığında, arka kanat destekleri arasına maymun koltuğu adı verilen bir kanat eklendiği ve T-kanadın üst parçasının kıvrımlı bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında arka kanat kenar plakasının üst uç kısmının inceltilmesi, o bölüme yukarı yönlü yüzey kanatçığı eklenmesini sağlamış.
Aston Martin AMR21 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35M arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Aston Martin AMR21 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35M arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren'ın arka tarafında geniş bir soğutma çıkışı ile çok sıkı yerleştirilmiş arka fren kanalları bulunuyor. Takım ayrıca, difüzör bölgesinde içeride yer alan sarkıtları orta bölümle birleştirerek daha uzun kullanmayı başaran tek takım olmaya devam ediyor.
Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari SF21 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine koltuk detayı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 ön süspansiyon
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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