İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Aston Martin AMR23 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin, İspanya Grand Prix'si için yeni bir ön kanat tasarımı getirdi. Bu kanadın üst planyası, gridde gördüğümüz bazı diğer tasarımlarla daha uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Bu değişiklik sonucunda ön kanadın üst planyası, daha düz bir şekilde ilerliyor.

Red Bull Racing RB19 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB19'un ön kanadının üstten çekilen bu fotoğrafında, üst planyaların takılmadığı görülüyor.

Ferrari SF-23, front Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF-23'ün kurulumunda çekilen bu fotoğraf, hem çeşitli bileşenleri soğutmaya yarayan ön frenler için dahili kanalları hem de aracın sol tarafındaki fren kampana muhafazasını gösteriyor.

Ferrari SF-23 rear brake

Aracın arka bölümünde, fren kampanası çıkarılmış haldeyken, ısı transferini yönetmeye yardımcı olmak ve tertibattan hava akışının geçişini kısıtlamak için fren diskini ve kaliperi çevreleyen kaplamayı görüyoruz.

Red Bull Racing RB19 floor Photo by: Giorgio Piola

RB19'un sidepod'unun ve motor kapağının yakından görünümü. Araç hafta sonu için hazırlanırken, üst soğutma panelinde yalnızca tek bir açıklığın tercih edildiği görülüyor.

Mercedes W14 rear Photo by: Giorgio Piola

Bu hafta sonu Mercedes için yüksek yere basma gücü üreten bir arka kanat konfigürasyonu mevcut. Takım, bu sezon sıklıkla kullandığı dolgu paneli yerine üst arka köşede daha geleneksel bir kenar plakası oyuğuna dönüyor.

Mercedes W14 floor Photo by: Giorgio Piola

Lastik sensörünün veri toplayabilmesi için Mercedes W14'te sidepod kaportasında yapılan açıklığın yakından görünümü.

McLaren MCL60 diffuser Photo by: Giorgio Piola

McLaren, bugünkü antrenmanlarda difüzör bölgesinde veri toplayabilmek için tabanın altına sensörler yerleştirdi.

Red Bull Racing RB19 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB19'un difüzörünün yakından görünümü. Üst kiriş kanat elemanı, rakiplerinin birçok çözümünde olduğu gibi, çarpışma yapısının yan taraflarına sabitlenmek yerine üstünden geçirilmiş.

McLaren MCL60 diffuser Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL60'ın arka köşesinin yakından görünümü. Takım Alpine, Aston Martin, Williams ve AlphaTauri'de görülen yukarı yönlü baskı hattı ile uç plakanın alt bölümünün tasarımını revize etti.

Ferrari SF-23 rear wing detail

Ferrari, pist gereksinimlerine göre arka kanat tasarımını güncelledi.

Red Bull Racing RB19 rear wing detail

Red Bull, antrenmanlar öncesinde aracına yüksek yere basma gücü üreten arka kanat taktı.

Red Bull Racing RB19 engine

Red Bull RB19'un güç ünitesi yerleşimi ve üstünde yer alan soğutucu.

Haas VF-23 front wing detail

Haas VF-23'ün ön kanat planya ayırıcıları daha fazla genişlemiş görünüyor.

Aston Martin AMR23 rear wing detail

Aston Martin, Monako'dakine benzer bir arka kanat tercih etti.

Aston Martin AMR23 rear brake

AMR23'ün tamburunun içinde, hava akışının kendileriyle dış fren kampanası arasından geçerken yönünü değiştirmek için hepsi farklı açılara sahip çok sayıda kanatçık içeriyor.

Aston Martin AMR23's Mercedes engine

AMR23'ün güç ünitesi yerleşimi.

Aston Martin AMR23 body work

Aston AMR23'ün kaydıraklı sidepodunun üstten görüntüsü.

Alfa Romeo C43 front brake

Alfa Romeo C43'ün ön kanadı, ön tekerleğin önündeki bölümde daha derin bir üst planya içerirken, İspanya Grand Prix'si için arka kenara bir Gurney kanadı da eklendi.

Alfa Romeo C43 rear detail

Burada, Alfa Romeo'nun İspanya Grand Prix'si için hazırladığı yüksek yere basma gücüne sahip arka kanadı ve geniş kanat seçimini görüyoruz. Diğer taraftan süspansiyon kollarının birleştiği dikey parçayı da net bir şekilde görüyoruz.

McLaren MCL60 front wing detail

McLaren MCL60'ın ön kanadının üst planyasında Gurney kanatçığı bulunuyor. Takım bu şekilde aracın arkasındaki yere basma gücüyle ön tarafı dengelemeye çalışıyor.

Mercedes F1 W14 rear wing detail

Mercedes'in daha yüksek yere basma gücüne sahip arka kanat konfigürasyonu, İspanya Grand Prix'si için kullanılıyor. Takım muhtemelen yere basma gücü seviyesini kanadın üst arka kesik kısmındaki değiştirilebilir paneli kullanarak ayarlayacaktır. Bu resimde, dış kapak olmadığı için DRS mekanizması da görüntülenebiliyor.

Williams FW45 technical detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams FW45'in ön kanadının üstten görüntüsü. Bu haliyle ön kanatta Gurney kanatçığı bulunuyor. Antrenman seanslarında muhtemelen o varken ve o olmadan arka arkaya testler yapılacak.

The car of George Russell, Mercedes F1 W14 in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in sidepod üstündeki kanalında, Monako'ya kıyasla daha fazla açığa sahip soğutma ızgarası yer alıyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, looks at Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Mercedes'in yeni sidepod bölümünü yakından inceliyor.

The AMG Mercedes team conduct pit stop practise on the Mercedes F1 W14 of George Russell Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in Monako'ya getirdiği yeni daha yüksek konumlandırılmış süspansiyon tasarımı, bu açıdan çekilen fotoğrafta daha iyi görülüyor.

Description: Detail of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

RB19'daki yüksek yere basma gücüne sahip arka kanadının yukarıdan aşağıya genel görünümü. Üst planyadaki V şeklindeki kesik devam ediyor.

The car of George Russell, Mercedes F1 W14 in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in arkadan görünümü.

Mercedes W14 detail Photo by: Uncredited

Mercedes W14'ün tabandaki kenar kanat bölümünün yakından görünümü. Burada 3 tane hava akış yönlendirici çıkıntı yer alıyor.