Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek" Sonraki / Vasseur, Ferrari yönetiminde "devrim" yapmayacak
Formula 1 Haberler

İspanya GP organizatörleri, şikansız düzeni kullanmak için FIA'ya başvuru yapacak

Formula 1 ve diğer yarış kategorileri, önümüzdeki yıldan itibaren Circuit de Barcelona-Catalunya'nın şikan olmayan versiyonunu kullanma seçeneğine sahip olacaklar.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jose Carlos de Celis
, Jose Carlos de Celis
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
İspanya GP organizatörleri, şikansız düzeni kullanmak için FIA'ya başvuru yapacak
Haberi dinle

İspanyol pistinin son viraj öncesi zorlu bir şikan içeren mevcut düzeni, uzun zamandır yarışları olumsuz etkilediği konusunda eleştiriliyordu.

Bu kısım şu anda FIA tarafından onaylanan tek pist düzeninin içerisinde yer alıyor ve geçişleri pek de olumlu etkilemiyor. Hatta yüksek kerbler ve dar bölümden oluşan olan bu kısım, ana düzlükten önce sürücüler arasındaki farkın açılmasına, hava koridorunun etkisinin de azalmasına neden oluyor.

F1 uzun süredir bu şikanın yer almadığı orijinal versiyona geri dönme fikrini değerlendiriyordu ancak planlar hiçbir zaman gerçek anlamda ilerlememişti.

2021 yılında, o zamanki F1 yarış direktörü Michael Masi daha fazla analiz yapıldığını söylemişti.

Masi, "Bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konu. Açıkçası bu bir gecede yapılabilecek bir değişiklik değil. Değişim halinde ortaya çıkabilecek her şeye ve istenmeyen sonuçlara göz atıyoruz."

"Tüm pistler olduğu gibi en güvenli ve aynı zamanda en iyi yarışı sağlayan pist düzenine sahip olmak için takımlar, sürücüler ve F1 ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fakat şimdi pistin patronları, F1 araçlarının bu düzende yarışabilmesi için gerekli lisansı almak amacıyla FIA'ya başvuruda bulunduğu ve ilk adımların atıldığı rotaya çıktı.

Bu onaylama süreci tamamlandıktan sonra, F1 de dahil olmak üzere pistte yarışan her şampiyona şikanlı versiyonunu kullanmaya devam etmek ya da etmemek arasında seçim yapabilecek.

Yani F1 veya diğer seriler, iki düzeni de isteğe bağlı olarak kendisi kullanacak.

Pist sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Şikan bölgesi değiştirilmeyecek."

"Yapılacak olan şey, motor sporları etkinlikleri için şikan olmayan düzeni onaylatmak olacak."

"Daha sonra her organizatör hangi düzeni kullanmak istediğine kendisi karar verebilecek."

Şimdilik Formula 1'in hangi yönde seçim yapacağı bilinmiyor.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek"
Önceki haber

Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek"
Sonraki haber

Vasseur, Ferrari yönetiminde "devrim" yapmayacak

Vasseur, Ferrari yönetiminde "devrim" yapmayacak
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"
Formula 1

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"

F1 takım patronu değişikliklerini tetikleyen şey neydi?
Formula 1

F1 takım patronu değişikliklerini tetikleyen şey neydi?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?
Formula 1 Formula 1

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?

Ferrari'nin Frederic Vasseur'un yeni Formula 1 takım patronu olacağını doğrulaması, Scuderia'nın zirvesinde haftalarca süren spekülasyonları sona erdiren büyük bir değişikliğe işaret ediyor.

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"
Formula 1 Formula 1

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"

Nikolas Tombazis, Sebastian Vettel'in 2022 kurallarının yarışılabilirlik anlamında yetersiz kaldığına yönelik yorumlarına karşı çıktı ve avantajların dezavantajları kapattığını öne sürdü.

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider
Formula E Formula E

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider

Valensiya'daki Formula E sezon öncesi testinin ikinci gününde en hızlı zaman Maserati sürücüsü Maximilian Günther'den geldi.

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"
Formula 1 Formula 1

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"

Damon Hill, Martin Brundle ve Jenson Button, 2021 Abu Dhabi'nin yıldönümünde olup bitenleri yorumladılar ve yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerektiğini tekrarladılar.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.