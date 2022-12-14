İspanya GP organizatörleri, şikansız düzeni kullanmak için FIA'ya başvuru yapacak

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İspanyol pistinin son viraj öncesi zorlu bir şikan içeren mevcut düzeni, uzun zamandır yarışları olumsuz etkilediği konusunda eleştiriliyordu.

Bu kısım şu anda FIA tarafından onaylanan tek pist düzeninin içerisinde yer alıyor ve geçişleri pek de olumlu etkilemiyor. Hatta yüksek kerbler ve dar bölümden oluşan olan bu kısım, ana düzlükten önce sürücüler arasındaki farkın açılmasına, hava koridorunun etkisinin de azalmasına neden oluyor.

F1 uzun süredir bu şikanın yer almadığı orijinal versiyona geri dönme fikrini değerlendiriyordu ancak planlar hiçbir zaman gerçek anlamda ilerlememişti.

2021 yılında, o zamanki F1 yarış direktörü Michael Masi daha fazla analiz yapıldığını söylemişti.

Masi, "Bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konu. Açıkçası bu bir gecede yapılabilecek bir değişiklik değil. Değişim halinde ortaya çıkabilecek her şeye ve istenmeyen sonuçlara göz atıyoruz."

"Tüm pistler olduğu gibi en güvenli ve aynı zamanda en iyi yarışı sağlayan pist düzenine sahip olmak için takımlar, sürücüler ve F1 ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fakat şimdi pistin patronları, F1 araçlarının bu düzende yarışabilmesi için gerekli lisansı almak amacıyla FIA'ya başvuruda bulunduğu ve ilk adımların atıldığı rotaya çıktı.

Bu onaylama süreci tamamlandıktan sonra, F1 de dahil olmak üzere pistte yarışan her şampiyona şikanlı versiyonunu kullanmaya devam etmek ya da etmemek arasında seçim yapabilecek.

Yani F1 veya diğer seriler, iki düzeni de isteğe bağlı olarak kendisi kullanacak.

Pist sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Şikan bölgesi değiştirilmeyecek."

"Yapılacak olan şey, motor sporları etkinlikleri için şikan olmayan düzeni onaylatmak olacak."

"Daha sonra her organizatör hangi düzeni kullanmak istediğine kendisi karar verebilecek."

Şimdilik Formula 1'in hangi yönde seçim yapacağı bilinmiyor.