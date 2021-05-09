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Önceki / İspanya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

İspanya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak ve yanında Red Bull pilotu Max Verstappen olacak.

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

1

Lewis Hamilton
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

3

Valtteri Bottas
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

Esteban Ocon
(Alpine)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Carlos Sainz
(Ferrari)

7

Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Red Bull) 

9

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Alpine)

11

Lance Stroll
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Pierre Gasly
(AlphaTauri)

13

Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

15

George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Mick Schumacher
(Haas)

19

Nicholas Latifi
(Williams)

 



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Nikita Mazepin
(Haas)
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İspanya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Editör Fabien Gaillard

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