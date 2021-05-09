İspanya GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen: Fabien Gaillard
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
İspanya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak ve yanında Red Bull pilotu Max Verstappen olacak.
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1
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Lewis Hamilton
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2
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Max Verstappen
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3
|
Valtteri Bottas
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4
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Charles Leclerc
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5
|
Esteban Ocon
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6
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Carlos Sainz
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7
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Daniel Ricciardo
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8
|
Sergio Pérez
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9
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Lando Norris
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10
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Fernando Alonso
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11
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Lance Stroll
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12
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Pierre Gasly
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13
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Sebastian Vettel
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14
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Antonio Giovinazzi
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15
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George Russell
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16
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Yuki Tsunoda
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17
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Kimi Räikkönen
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18
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Mick Schumacher
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19
|
Nicholas Latifi
|
20
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Nikita Mazepin
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Lokasyon
|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Editör
|Fabien Gaillard
İspanya GP öncesi: Yarış gridi
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