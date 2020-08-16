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Formula 1 / İspanya GP / Sonuçlar

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ağu 2020 09:32

İspanya GP'de Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak.

1

 Lewis Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Valtteri Bottas

 

 

3

 

 Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

5

 Lance Stroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Alexander Albon 

 

7

 

 Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Lando Norris

 

 

9

 

Monaco Charles Leclerc


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Pierre Gasly 

 

11

 

 Sebastian Vettel


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Daniil Kvyat

 

13

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Kimi Räikkönen

 

 

15

 Esteban Ocon

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Kevin Magnussen 

 

 

17

 

 Romain Grosjean

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 George Russell

 

 

19

 

 Nicholas Latifi 


 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Editör Fabien Gaillard

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