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Formula 1 / İspanya GP Sonuçlar

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

2022 İspanya Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
İspanya GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

7

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

9

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

11

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

15

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

17

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

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