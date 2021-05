İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonuna elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından herkesin elinde birer set yeni C1 lastik var.

Ayrıca Kimi Raikkonen, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve George Russell hariç herkesin elinde bir set C2 lastik bulunuyor.

Yarışa ikinci sırada başlayacak Max Verstappen, öndeki sürücülerle kıyaslandığında bir set yeni yumuşak lastiğe sahip durumda.

Pirelli, yarışta iki pit stop bekliyor. En hızlı stratejisi, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 19. turda orta lastiğe geçip, bu lastikle 28 tur tamamladıktan sonra bir başka yumuşak lastiğe daha geçerek yarışı tamamlamak olacak.

İkinci en hızlı strateji, yumuşak lastikle yarışa başlamak ve 16. turda pite girip, orta lastiğe geçmek ve 25 tur sonra bir başka orta lastik daha takarak finiş görmek olacak.

Daha yavaş olan üçüncü strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 25 tur sonra sert lastiğe geçip finiş görmek olacak.

En yavaş strateji ise yarışa orta lastikle başlayıp, 30 tur sonra sert lastiğe geçerek tek pit stopla finiş görmek olacak.

Tires remaining for the 2021 Spanish GP, by Pirelli

Fotoğraf: Pirelli