İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Max Verstappen'e ek olarak Carlos Sainz'ın elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulunuyor.

Alpine, McLaren ve Aston Martin pilotlarına ek olarak Lewis Hamilton'ın elinde bir set sert ve bir set orta hamur mevcut.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.

Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 13 ila 18. turlar arasında sert hamura geçmek ve 37 ila 43. turlar arasında bir başka sert lastik takıp finiş görmek gerekiyor.

Alternatif stratejiye göre ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp 15 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 46 ila 51. turlar arasında yumuşak lastiğe geçip finiş görmek gerekiyor.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M. Verstappen Red Bull 2 - 1 - - 3 11. S. Perez Red Bull 2 - 1 - 1 3 16. C. Leclerc Ferrari 2 - 1 - 2 2 55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - - 3 63. G. Russell Mercedes 1 - 1 - 1 4 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 - - 4 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - - 4 10. P. Gasly Alpine 1 - 1 - - 4 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4 81. O. Piastri McLaren 1 - 1 - - 4 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - - 4 14. F. Alonso Aston Martin 1 - 1 - - 4 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 2 2 27. N. Hülkenberg Haas 1 - 2 - - 3 21. N. de Vries AlphaTauri 1 - 1 - 1 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 1 4 2. L. Sargeant Williams 2 - 1 - 2 2 23. A. Albon Williams 2 - 1 - 1 3