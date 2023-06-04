İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, İspanya yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Max Verstappen'e ek olarak Carlos Sainz'ın elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulunuyor.
Alpine, McLaren ve Aston Martin pilotlarına ek olarak Lewis Hamilton'ın elinde bir set sert ve bir set orta hamur mevcut.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.
Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 13 ila 18. turlar arasında sert hamura geçmek ve 37 ila 43. turlar arasında bir başka sert lastik takıp finiş görmek gerekiyor.
Alternatif stratejiye göre ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp 15 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 46 ila 51. turlar arasında yumuşak lastiğe geçip finiş görmek gerekiyor.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C1)
|Orta (C2)
|Yumuşak (C3)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|10. P. Gasly
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|81. O. Piastri
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|2. L. Sargeant
|Williams
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|1
|-
|1
|3
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