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Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı belli oldu.

Yarışa ilk sıradan başlayacak Charles Leclerc, ön bölümde elinde kullanılmamış yumuşak lastik olan tek isim konumunda. Aynı zamanda 1 set sert ve 2 set de orta lastiğe sahip.

Red Bull ve Mercedes pilotlarına ek olarak Carlos Sainz'ın elinde ise 1 set sert ve 2 set orta hamur bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Pirelli, yarış için beklentinin çift pit stop yönünde olduğunu açıkladı. En iyi strateji yarışa orta hamurla başlayıp, 20 ila 25. turlar arasında yeni set orta hamur için pite girmek ve 45 ila 50 turlar arasında ikinci pit stopu yapıp yumuşak lastikle finiş görmek gibi görünüyor.

İkinci en hızlı strateji orta hamurla yarışa başlayıp 22 ila 28. turlar arasında yumuşak lastik için pite girmek ve 43 ila 49. turlar arasında bir başka yumuşak lastik daha takarak bu lastikle finiş görmek olacak.

Alternatif strateji ise üç pit stop olacak. Buna göre yarışa orta lastikle başlayıp 15 ila 20. turlar arasında yumuşak lastik için pite girmek gerekiyor. Sonrasında 30 ila 35. turlar arasında yumuşak lastiğe geçmek, 45 ila 50. turlar arasında yeni set yumuşak lastiğe daha geçip finiş görmek gerekiyor.

Pirelli'ye göre son olası strateji yarışa orta lastikle başlayıp 20 ila 26. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 48 ila 53. turlar arasında son pit stopu yapıp yumuşak lastikle finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С1) Orta (C2) Yumuşak (C3)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - - 3
63. G. Russell Mercedes 1 - 2 - - 3
1. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 2 - - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - - 3
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - 1 2
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 3
3. D. Ricciardo McLaren - 1 1 - - 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 1 4
14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - 2 2
31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 1 3
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - 1 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 1 4
18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 1 3 2
5. S. Vettel Aston Martin - 1 - 1 3 2
23. A. Albon Williams 1 - 2 - 2 2
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2
77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - - 3
24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3
20. K. Magnussen Haas 1 - 1 - - 4
47. M. Schumacher Haas 1 - 1 - - 4
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