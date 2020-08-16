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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

İspanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

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İspanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 11:50

Pirelli, İspanya GP öncesinde pilotların ellerindeki yeni ve eski hamurları açıkladı.

Pirelli bu hafta sonuna elindeki en sert hamurlar olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Mercedes pilotlarına ek olarak Max Verstappen ve Pierre Gasly'nin elinde iki set C2 ile bir set C1 lastik bulunuyor.

Racing Point sürücülerine ek olarak, Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull'dan Alex Albon ve McLaren'dan Lando Norris'in elinde bir set C1 ile bir set C2 lastik var.

Renault pilotları ile Sebastian Vettel'in elinde ise her hamurdan bir tane bulunuyor.

Kullanılan/kullanılmayan lastikler:

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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